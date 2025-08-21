בזכות מתחזה: שחקן בכיר קיבל כ-700 אלף ש"ח

במסגרת חקירת הביטוח הלאומי התגלה כי רופא מתחזה, שעבד באחת מקבוצות ליגת העל בכדורגל, נתן אישורים פיקטיביים לשחקנים. בין היתר, הוא אישר לשחקן בכיר כי סבל מפריקות חוזרות בכתף, מה שאיפשר לו לקבל כספים במרמה. היקף הכספים שהשחקן קיבל מהביטוח הלאומי מוערך בכ-700 אלף שקל, כך נחשף היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

על פי ההערכות, נגד אותו שחקן יוגש כתב אישום. הרופא המתחזה כבר אינו מועסק בקבוצה, שהסתייעה בחברה חיצונית שסיפקה לה את שירותי הרפואה. בעקבות גילוי הפרשה, הקבוצה הפסיקה את ההתקשרות עם אותה חברה.

מהחקירה, המתנהלת בשיתוף פרקליטות המדינה, עולה כי ישנן ראיות מספיקות להגשת כתבי אישום נגד 4-7 שחקני כדורגל בכירים נוספים. עוד התברר כי לכ-40 שחקנים נקבעו אחוזי נכות במרמה, והם ייאלצו להחזיר את הכספים שקיבלו בהיקף של כ-15-16 מיליון שקל.

הפרשה מסעירה את הכדורגל (יונתן גינזבורג)

החקירה עדיין בעיצומה ונראה כי שחקני כדורגל נוספים ייחקרו בקרוב. כפי שנחשף ב-ONE אתמול, גם שופטי כדורגל מעורבים בפרשה. לאחרונה נחקרו שופט ומבקר שופטים, אשר על פי טענת הביטוח הלאומי הודו כי הנפיקו אישורים כוזבים, ואף פרצו בבכי במהלך חקירתם.