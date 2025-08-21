יום חמישי, 21.08.2025 שעה 11:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
סנטוס: שרף אמר לי שת"א מזכירה את ברזיל

הסנטר הברזילאי של מכבי ת"א, שנחת בארץ, התייחס להמלצה של חברו הישראלי באולם: "אמר רק דברים טובים", "אביא אנרגיות, אני שחקן שעושה עבודה שחורה"

מרסיו סנטוס (מכבי תל אביב, עמוד האינסטגרם הרשמי)
מרסיו סנטוס (מכבי תל אביב, עמוד האינסטגרם הרשמי)

הרכבת האווירית של מכבי תל אביב המשיכה לפנות בוקר (חמישי), כאשר מרסיו סנטוס, הסנטר הברזילאי שחתם במועדון לשנים שנים, נחת בישראל לקראת תחילת ההכנות עם הקבוצה לעונה. 

“אני מאוד מתרגש. זאת תהיה השנה הראשונה שלי בישראל, אני רוצה ליהנות מהזמן הזה, אני רוצה להביא הרבה אנרגיה, להביא חום למשחק” אמר מרסיו סנטוס. “אני יודע שהאוהדים פה, האווירה פה באמת טובה, וזה נותן הרבה אנרגיה. אז כן, ככה אני מרגיש”.

על השאלה מה יביא לקבוצה ענה: “מבחינתי, אתם הולכים לראות הרבה הגנה, הרבה ריצה. אני שחקן של אנרגיות, אני רץ, אני עושה את העבודה השחורה, אתה יודע. אבל גם, אני אעשה כל מה שתצטרכו ממני על המגרש. אני יכול לרוץ, אני יכול לזרוק, אני יכול לקחת ריבאונד, הכול. אז כן, זה מה שיש לי לתת”.

על הקשר עם בן שרף, איתו שיחק בעונה האחרונה באולם הגרמנית, בה הצליחו להגיע עד לגמר הפלייאוף: “כן, דיברתי איתו לפני שהגעתי. הוא אמר לי רק דברים טובים. הוא אמר שאני ליד הים, שזה מזכיר לו קצת את ברזיל. אז זה יהיה כיף. אני מקווה שזה יהיה זמן טוב כאן בשבילי ובשביל מכבי”.

מרסיו סנטוס (מכבי תל אביב, עמוד האינסטגרם הרשמי)
