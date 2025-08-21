יום שישי, 22.08.2025 שעה 05:56
ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
439-3619פלמנגו1
3915-2418פלמייראס2
3814-3220קרוזיירו3
3317-2518באהיה4
2911-2318בוטאפוגו5
2919-2918מיראסול6
2922-2420סאו פאולו7
2724-2318פלומיננזה8
2726-2220ברגנטינו9
2519-1919סיארה10
2421-2018אתלטיקו מיניירו11
2426-2219אינטרנסיונל12
2325-1919גרמיו13
2225-1920קורינתיאנס14
2129-2019סאנטוס15
1926-2519ואסקו דה גמה16
1924-1820ויטוריה17
1838-1719ג'ובנטוד18
1531-1919פורטלזה19
1027-1218ספורט רסיפה20

אוהדי סנטוס פרצו לאימון ושלחו מסר לניימאר

לאחר התבוסה הקשה מול ואשקו דה גאמה, האוהדים זעמו והגיבו בצעד חריג כלפי כוכב הקבוצה: "אתה השחקן הכי טוב בכדור הארץ, אם תבכה, תדמיין את השאר"

|
ניימאר (רויטרס)
ניימאר (רויטרס)

כשסנטוס החתימה את ניימאר, אחת העסקאות הגדולות ביותר של העונה שעברה, היא הרגישה ברית מזל שהגיבור המקומי שב הביתה. נראה היה שהגעתו של הכוכב הברזילאי תמחק את בעיות המועדון במכה אחת, אך המציאות שונה לגמרי.

יומיים לאחר התבוסה המשפילה 6:0 לוואשקו דה גאמה, אוהדי סנטוס הזועמים דרשו הסברים והחליטו להסתער על מגרש האימונים של הקבוצה כדי לדבר עם ניימאר.

הם דרשו ממנו לתת עוד: “אתה הכוכב של הקבוצה הזאת, אתה השחקן הכי טוב על פני כדור הארץ. אם תבכה, תדמיין את השאר. אם תתווכח עם אוהד, זה יהיה גרוע יותר לכולם”. כעת, המתיחות בשיאה וסנטוס ניצבת בפני רגע קשה ביותר, משחקה הבא נגד באהיה, משחק בו ירידה אל מתחת הקו האדום על כף המאזניים.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

התבוסה הותירה את סנטוס במרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום שמוביל לירידת ליגה, כשנותר משחק אחד בלבד לסיום, ורק 6 ניצחונות ב-19 המשחקים האחרונים.

ניימאר היה הראשון שמתח ביקורת חריפה לאחר שעזב את המגרש בדמעות. “אנחנו צריכים להסביר את הגישה שלנו על המגרש. בקיצור, זה היה חרא. זו בושה לשחק משחקים כאלה בחולצה של סנטוס”, מתח הכוכב הברזילאי ביקורת.

