יום חמישי, 21.08.2025 שעה 23:21
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מיטל סומקין העפילה לגמר אליפות העולם

המתעמלת העפילה לגמר בתרגיל הכדור בתחרות בריו דה ז'ניירו שבברזיל עם ציון של 28.650 נקודות כשהיא מדורגת רביעית. בחישוק קיבלה 27.300 נקודות

|
מיטל סומקין (Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)
אליפות העולם בהתעמלות אמנותית נפתחה אמש (רביעי) בריו דה ז׳ניירו שבברזיל. ביום המוקדמות הראשון, בו התחרות האישית הייתה על שני מכשירים מתוך הארבעה, מיטל סומקין העפילה לגמר תרגיל הכדור.

מיטל סומקין ודניאלה מוניץ התחרו בתרגילי החישוק והכדור. בסיום יום המוקדמות הראשון, סומקין העפילה סומקין לגמר הכדור בזכות ציון של 28.650 נקודות כשהיא מדורגת במקום הרביעי. במוקדמות תרגיל החישוק קיבלה ציון של 27.300 נקודות.

המתעמלת הנוספת שהשתתפה בתחרות האישית, דניאלה מוניץ, זכתה ב-28.050 נקודות על תרגיל החישוק שביצעה במוקדמות, תרגיל הכדור הביא לה 26.200 נקודות בגלל הפלה. היא לא העפילה לגמרים בתרגילים הללו.

הערב ייערך יום המוקדמות השני, בו הן ישתתפו בתרגילי האלות והסרט, ובסיומו יקבעו גם את הדירוגים הסופיים לקראת גמר הקרב רב, שיתקיים ביום שישי.

