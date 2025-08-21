יום שישי, 22.08.2025 שעה 18:57
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4731-4427נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4130-3625ניו יורק סיטי8
3944-5026שיקאגו פייר9
3937-4227ניו יורק רד בולס10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
5233-5227סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4629-4426ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3247-5027סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2942-3326יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

בדקה ה-89: סוארס העלה את מיאמי לחצי הגמר

גביע הליגות: החלוץ עמד בלחץ בפנדל וסידר 1:2 על טיגרס, היה לו צמד אחרי שכבש מהנקודה גם בדקה ה-23. קוריאה השווה (67). מסי נעדר, מסצ'ראנו הורחק

|
שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)
שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)

אינטר מיאמי עלתה הלילה (בין רביעי לחמישי) לחצי גמר גביע הליגות לאחר ניצחון דרמטי 1:2 על טיגרס משער של לואיס סוארס בדקה ה-89 באצטדיון צ’ייס בפורט לודרדייל. הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו השיגה את הניצחון למרות חסרונו של ליאו מסי, שנעדר בשל פציעה בשריר.

המשחק נפתח עם שער יתרון של סוארס בפנדל בדקה ה-23 לאחר נגיעת יד ברחבה של מגן טיגרס, חאבייר אקינו. החלוץ לא התבלבל מול השוער נהואל גוסמן וקבע את תוצאת המחצית, אבל עוד לפני ההפסקה ספגה מיאמי מכה כשג’ורדי אלבה נפצע בעקבות התנגשות עם חברו לקבוצה, טלאסקו סגוביה. המגן ניסה להמשיך לשחק, אך לא חזר למחצית השנייה והוחלף.

עוד לפני פתיחת המחצית השנייה, מסצ’ראנו הורחק בכרטיס אדום לאחר חילופי דברים עם צוות השיפוט. על פי תקנון הטורניר, מאמן מורחק רשאי לשבת ביציע אך אינו יכול להעביר הוראות לקווים, אלא שמסצ’ראנו לא שמר על הכללים. הוא תועד צועק מהיציע ואף נראה משוחח בטלפון עם עוזרו, לוקאס רודריגס פגאנו, דבר שעורר סערה.

במחצית השנייה השתלטה טיגרס על המשחק והשוותה בדקה ה-67 כשאנחל קוריאה, חברו של מסי לנבחרת ארגנטינה, כבש שער יפהפה כשנכנס בין שני שחקנים והבקיע מתוך הרחבה. אלא שבסוף מיאמי קיבלה פנדל שני, שוב בעקבות נגיעת יד ברחבה, ושוב סוארס דייק מהנקודה הלבנה וכבש את שער הניצחון בדקה ה-89.

רק השווה. אנחל קוריאה חוגג (רויטרס)רק השווה. אנחל קוריאה חוגג (רויטרס)

עוד לפני הסיום, נגיחה מסוכנת של אדגר לופס מטיגרס פגעה בשתי הקורות, אך לא מצאה את הרשת ומיאמי שמרה על היתרון עד לשריקת הסיום. הוורודים יפגשו בחצי הגמר את אורלנדו סיטי, שהדיחה את טולוקה המקסיקנית עם ניצחון 5:6 בפנדלים אחרי 0:0 בזמן החוקי.

