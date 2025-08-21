בדקה ה-89: סוארס העלה את מיאמי לחצי הגמר

אינטר מיאמי עלתה הלילה (בין רביעי לחמישי) לחצי גמר גביע הליגות לאחר ניצחון דרמטי 1:2 על טיגרס משער של לואיס סוארס בדקה ה-89 באצטדיון צ’ייס בפורט לודרדייל. הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו השיגה את הניצחון למרות חסרונו של ליאו מסי, שנעדר בשל פציעה בשריר.

המשחק נפתח עם שער יתרון של סוארס בפנדל בדקה ה-23 לאחר נגיעת יד ברחבה של מגן טיגרס, חאבייר אקינו. החלוץ לא התבלבל מול השוער נהואל גוסמן וקבע את תוצאת המחצית, אבל עוד לפני ההפסקה ספגה מיאמי מכה כשג’ורדי אלבה נפצע בעקבות התנגשות עם חברו לקבוצה, טלאסקו סגוביה. המגן ניסה להמשיך לשחק, אך לא חזר למחצית השנייה והוחלף.

עוד לפני פתיחת המחצית השנייה, מסצ’ראנו הורחק בכרטיס אדום לאחר חילופי דברים עם צוות השיפוט. על פי תקנון הטורניר, מאמן מורחק רשאי לשבת ביציע אך אינו יכול להעביר הוראות לקווים, אלא שמסצ’ראנו לא שמר על הכללים. הוא תועד צועק מהיציע ואף נראה משוחח בטלפון עם עוזרו, לוקאס רודריגס פגאנו, דבר שעורר סערה.

במחצית השנייה השתלטה טיגרס על המשחק והשוותה בדקה ה-67 כשאנחל קוריאה, חברו של מסי לנבחרת ארגנטינה, כבש שער יפהפה כשנכנס בין שני שחקנים והבקיע מתוך הרחבה. אלא שבסוף מיאמי קיבלה פנדל שני, שוב בעקבות נגיעת יד ברחבה, ושוב סוארס דייק מהנקודה הלבנה וכבש את שער הניצחון בדקה ה-89.

רק השווה. אנחל קוריאה חוגג (רויטרס)

עוד לפני הסיום, נגיחה מסוכנת של אדגר לופס מטיגרס פגעה בשתי הקורות, אך לא מצאה את הרשת ומיאמי שמרה על היתרון עד לשריקת הסיום. הוורודים יפגשו בחצי הגמר את אורלנדו סיטי, שהדיחה את טולוקה המקסיקנית עם ניצחון 5:6 בפנדלים אחרי 0:0 בזמן החוקי.