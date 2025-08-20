יום שלישי, 26.08.2025 שעה 18:56
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

בודו גלימט רגל וחצי באלופות, הכל פתוח בשאר

הנורבגים חגגו עם 0:5 על שטורם גראץ במשחק הראשון של הפלייאוף של מוקדמות הצ'מפיונס, בנפיקה ופנרבחצ'ה נפרדו ב-0:0, 1:1 בין פ.צ באזל לקופנהאגן

|
שחקני בודו גלימט חוגגים (IMAGO)
שחקני בודו גלימט חוגגים (IMAGO)

שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), ונדמה שמלבד התמודדות אחת, הכל פתוח: ההתמודדות הזאת הייתה בין בודו גלימט לשטורם גראץ, בה ניצחה אלופת נורבגיה 0:5 ועשתה צעד משמעותי לעבר הופעה בשלב הליגה. 

בודו גלימט – שטורם גראץ 0:5

הנורבגים הנהדרים, שהיו הפתעת העונה שעברה בליגה האירופית עם העפלה סנסציונית לחצי הגמר, רגל וחצי בשלב הליגה אחרי הצגת ענק. קספר הוג (7’), אודין לוראס ביורטופט (10’), אוליק סלטנס (25’) הקון אביין (54’) ועצמי של וויליאם בובינג (79’) נתנו למארחת ניצחון במשחק חד צדדי לחלוטין, שהופך את הגומלין למשחק לפרוטוקול בלבד. 

פ.צ באזל – פ.צ קופנהאגן 1:1

אלופת שווייץ, שהתחילה את דרכה בשלב הפלייאוף, עלתה ליתרון ראשונה מפנדל של שרדאן שאקירי הוותיק בדקה ה-14, אך גבריאל פריירה השווה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ונתן לדנים סוג של מקדמה לקראת הגומלין בשבוע הבא בפארקן. ג’ונס אג’טי הורחק בבאזל בדקה ה-82. 

במשחק נוסף, פנרבחצ’ה אירחה את בנפיקה בדרך ל-0:0. פלורנטינו הורחק בצהוב שני בבנפיקה בדקה ה-70. 

שחקני פ.צ באזל חוגגים עם שרדאן שאקירי (IMAGO)שחקני פ.צ באזל חוגגים עם שרדאן שאקירי (IMAGO)
