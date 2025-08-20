יום ראשון, 30.11.2025 שעה 04:56
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

אבדיה דורג כשחקן השביעי הכי טוב ביורובאסקט

ב-ESPN דירגו את עשרת השחקנים הטובים ביותר שייקחו חלק בטורניר, ומיקמו את הנציג שלנו ב-NBA במקום מכובד: "כנראה השחקן הכי פחות מוערך באליפות"

|
דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)
דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

היורובאסקט שיחל בעוד שבוע בדיוק הולך ומתקרב אלינו בצעדי ענק וההתרגשות בשיאה. בזמן ששלל הנבחרות והכוכבים הכי גדולים לוקחים חלק במשחקי ההכנה ומחממים מנועים לקראת הדבר האמיתי, ב-ESPN פרסמו ביום רביעי כתבה מעמיקה ודירגו את עשרת השחקנים הכי טובים שייקחו חלק באליפות, ולא שכחו את הנציג שלנו בליגה הטובה בעולם כמובן.

אבדיה דורג במקום השביעי והמכובד ועליו נכתב: “הוא כנראה השחקן הכי פחות מוערך ביורובאסקט הזה. הוא ניצל היטב את הטרייד ששלח אותו מוושינגטון וויזארדס לפורטלנד טרייל בלייזרס בקיץ האחרון, כשהוא מספק שיאי קריירה חדשים בממוצעי נקודות (16.9), ריבאונדים (7.3) ואסיסטים (3.9). רמזים להתקדמות נוספת כקלע ומנהל כדור יוכיחו את העוצמה שלו”.

“יש לו היסטוריה של הופעות גדולות בזירה הבינלאומית. הוא היה ה-MVP של אליפות אירופה עד גיל 20 של פיב"א ב-2019, שאורגנה בישראל, עם ממוצעים של 18.4 נקודות, 8.3 ריבאונדים, 5.3 אסיסטים, 2.1 חטיפות ו-2.4 חסימות בדרך למדליית זהב. למרות שהצלחה קבוצתית מסוג זה אינה סבירה הפעם, אבדיה אמור להציג מספרים אישיים טובים”, סיימו ופרגנו לדני.

דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

עם המקום השביעי, דני אבדיה הקדים את סנטי אלדמה מנבחרת ספרד וממפיס גריזליס, את ניאמס קוטה מפורטוגל ובוסטון סלטיקס ואת ניקולה יוביץ’ מסרביה ומיאמי היט, שהשלימו את העשירייה.

את פסגת הרשימה פתח, איך לא, ניקולה יוקיץ’ מנבחרת סרביה, כשמיד אחריו דורג יאניס אנטטקומפו מנבחרת יוון. את השלשייה הפותחת נעל לוקה דונצ’יץ מנבחרת סלובניה, שהספיק להדאיג את כולם כשנפגע במשחק ההכנה, אך התאושש ויהיה כשיר לאליפות.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (IMAGO)

במקום הרביעי נמצא כוכב אורלנדו מג’יק ונבחרת גרמניה פרנץ ואגנר, למקום החמישי הגיע אלפרן שנגון, הסנטר הנהדר של של יוסטון רוקטס ונבחרת טורקיה, כשבמקום השישי נמצא חברו הטוב של דני אבדיה, קריסטס פורזינגיס, שחקנה של נבחרת לטביה שעבר לאחרונה בטרייד מבוסטון סלטיקס לאטלנטה הוקס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */