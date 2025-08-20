אבדיה דורג כשחקן השביעי הכי טוב ביורובאסקט

היורובאסקט שיחל בעוד שבוע בדיוק הולך ומתקרב אלינו בצעדי ענק וההתרגשות בשיאה. בזמן ששלל הנבחרות והכוכבים הכי גדולים לוקחים חלק במשחקי ההכנה ומחממים מנועים לקראת הדבר האמיתי, ב-ESPN פרסמו ביום רביעי כתבה מעמיקה ודירגו את עשרת השחקנים הכי טובים שייקחו חלק באליפות, ולא שכחו את הנציג שלנו בליגה הטובה בעולם כמובן.

אבדיה דורג במקום השביעי והמכובד ועליו נכתב: “הוא כנראה השחקן הכי פחות מוערך ביורובאסקט הזה. הוא ניצל היטב את הטרייד ששלח אותו מוושינגטון וויזארדס לפורטלנד טרייל בלייזרס בקיץ האחרון, כשהוא מספק שיאי קריירה חדשים בממוצעי נקודות (16.9), ריבאונדים (7.3) ואסיסטים (3.9). רמזים להתקדמות נוספת כקלע ומנהל כדור יוכיחו את העוצמה שלו”.

“יש לו היסטוריה של הופעות גדולות בזירה הבינלאומית. הוא היה ה-MVP של אליפות אירופה עד גיל 20 של פיב"א ב-2019, שאורגנה בישראל, עם ממוצעים של 18.4 נקודות, 8.3 ריבאונדים, 5.3 אסיסטים, 2.1 חטיפות ו-2.4 חסימות בדרך למדליית זהב. למרות שהצלחה קבוצתית מסוג זה אינה סבירה הפעם, אבדיה אמור להציג מספרים אישיים טובים”, סיימו ופרגנו לדני.

דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

עם המקום השביעי, דני אבדיה הקדים את סנטי אלדמה מנבחרת ספרד וממפיס גריזליס, את ניאמס קוטה מפורטוגל ובוסטון סלטיקס ואת ניקולה יוביץ’ מסרביה ומיאמי היט, שהשלימו את העשירייה.

את פסגת הרשימה פתח, איך לא, ניקולה יוקיץ’ מנבחרת סרביה, כשמיד אחריו דורג יאניס אנטטקומפו מנבחרת יוון. את השלשייה הפותחת נעל לוקה דונצ’יץ מנבחרת סלובניה, שהספיק להדאיג את כולם כשנפגע במשחק ההכנה, אך התאושש ויהיה כשיר לאליפות.

ניקולה יוקיץ' (IMAGO)

במקום הרביעי נמצא כוכב אורלנדו מג’יק ונבחרת גרמניה פרנץ ואגנר, למקום החמישי הגיע אלפרן שנגון, הסנטר הנהדר של של יוסטון רוקטס ונבחרת טורקיה, כשבמקום השישי נמצא חברו הטוב של דני אבדיה, קריסטס פורזינגיס, שחקנה של נבחרת לטביה שעבר לאחרונה בטרייד מבוסטון סלטיקס לאטלנטה הוקס.