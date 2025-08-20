מחלוקת בשחייה: האגודות ישלמו יותר לאיגוד?

ישיבת הנהלת איגוד השחייה שנערכה היום (רביעי) לא הגיעה לסיומה בגלל מחלוקות בין חברי ההנהלה בנוגע להעלאת התעריפים שהאגודות ישלמו לאיגוד, לאחר שנקלע לקשיים כלכליים בגלל קיצוץ בתקציבים שהוא מקבל מהמדינה וגם הדרישה לשלם את הקנס הגבוה שהוטל עליו ממשרד האוצר בשל איחור באישור הדו״חות הכספיים.

איגוד השחייה מעוניין להגדיל את ההכנסות בעקבות המשבר הפיננסי שנקלע אליו. במהלך הישיבה הוצג לחברי ההנהלה עדכון על דו״ח תקציבי חצי שנתי, שהציג את כל הבעיות, את הקנס שצריך לשלם לחשב הכללי במשרד האוצר על אי אישור דו״חות תקציביים בזמן בסך של כ-350 אלף שקל לשנה, ואת הקיצוצים הנדרשים מהאיגוד בחודשים הקרובים. בעקבות זאת, עלתה על השולחן הצעה להגדיל את היקף ההכנסות מהאגודות כדי להתמודד עם המצב המורכב.

אחרי שהאגודות לא אישרו את הדו״חות הכספיים בזמן באסיפה הכללית, ייתכן ובקרוב הן יידרשו לעזור לאיגוד כלכלית. חברי ההנהלה דנו בנושא העלאת המחירים לאגודות, הן בתשלום על השתתפות בתחרויות והן באגרת הרישום לאיגוד. אחרי שנים שלא עלו התעריפים, באיגוד השחייה רצו להעלות את כלל התשלומים בשיעור של 20%, אך במהלך הישיבה היו התנגדויות לכך.

דייב מארש (איציק בלניצקי)

היו״ר עדי ביכמן ביקשה להגיע להסכמה מלאה אבל חברי ההנהלה נשארו חלוקים בדעתם, ולכן זה לא אושר בהנהלה ובסופו של דבר הוחלט כי תובא הצעה מסודרת בהמשך. בגלל הזמן הרב שלקח הדיון בנושא, ישיבת ההנהלה לא הגיעה לסיומה ונושאים שהיו על הפרק לא עלו לדיון.

מה שכן, ההנהלה הספיקה לאשר את מינויו של דייב מארש כיועץ, אישרה את ההסכם על קבלת התרומה עבורו, ואישרה נוהל חדש של לינה וכלכלה לספורטאים על פי סגלים. בנוסף, ההנהלה הספיקה לאשר את התוכנית המקצועית לשנה הבאה ולפיה אליפות ישראל במשחים האישיים תאוחד עם תחרות הטריילז בסוף חודש מאי, כפי שפורסם ב-ONE, וזאת על מנת שהשחיינים הבכירים ישתתפו בה.

בתוך כך, במהלך הישיבה דובר האיגוד פנה נגד חברי ההנהלה והטיף להם: “זה לא בסדר שמעבירים דברים לעיתונאים, אין תקשורת חיובית לאיגוד והדלפות זה גול עצמי. לכן המלצתי למנכ״לית וליו״ר לא להעביר לכם חומרים בעלי רגישות תקשורתית לפני ישיבות ההנהלה”. אלא שהצעתו לכאורה נוגדת את הכללים באיגוד השחייה.