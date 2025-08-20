יום שבת, 23.08.2025 שעה 18:51
ספורט אחר  >> שחייה

מחלוקת בשחייה: האגודות ישלמו יותר לאיגוד?

המשבר הפיננסי עשוי להוביל להעלאת תעריפים, אך חברי ההנהלה לא הגיעו להסכמה והישיבה לא הגיעה לסיומה. אליפות ישראל תאוחד עם הטריילז בשנה הבאה

|
עדי ביכמן (חגי מיכאלי)
עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

ישיבת הנהלת איגוד השחייה שנערכה היום (רביעי) לא הגיעה לסיומה בגלל מחלוקות בין חברי ההנהלה בנוגע להעלאת התעריפים שהאגודות ישלמו לאיגוד, לאחר שנקלע לקשיים כלכליים בגלל קיצוץ בתקציבים שהוא מקבל מהמדינה וגם הדרישה לשלם את הקנס הגבוה שהוטל עליו ממשרד האוצר בשל איחור באישור הדו״חות הכספיים.

איגוד השחייה מעוניין להגדיל את ההכנסות בעקבות המשבר הפיננסי שנקלע אליו. במהלך הישיבה הוצג לחברי ההנהלה עדכון על דו״ח תקציבי חצי שנתי, שהציג את כל הבעיות, את הקנס שצריך לשלם לחשב הכללי במשרד האוצר על אי אישור דו״חות תקציביים בזמן בסך של כ-350 אלף שקל לשנה, ואת הקיצוצים הנדרשים מהאיגוד בחודשים הקרובים. בעקבות זאת, עלתה על השולחן הצעה להגדיל את היקף ההכנסות מהאגודות כדי להתמודד עם המצב המורכב.

אחרי שהאגודות לא אישרו את הדו״חות הכספיים בזמן באסיפה הכללית, ייתכן ובקרוב הן יידרשו לעזור לאיגוד כלכלית. חברי ההנהלה דנו בנושא העלאת המחירים לאגודות, הן בתשלום על השתתפות בתחרויות והן באגרת הרישום לאיגוד. אחרי שנים שלא עלו התעריפים, באיגוד השחייה רצו להעלות את כלל התשלומים בשיעור של 20%, אך במהלך הישיבה היו התנגדויות לכך.

דייב מארש (איציק בלניצקי)דייב מארש (איציק בלניצקי)

היו״ר עדי ביכמן ביקשה להגיע להסכמה מלאה אבל חברי ההנהלה נשארו חלוקים בדעתם, ולכן זה לא אושר בהנהלה ובסופו של דבר הוחלט כי תובא הצעה מסודרת בהמשך. בגלל הזמן הרב שלקח הדיון בנושא, ישיבת ההנהלה לא הגיעה לסיומה ונושאים שהיו על הפרק לא עלו לדיון.

מה שכן, ההנהלה הספיקה לאשר את מינויו של דייב מארש כיועץ, אישרה את ההסכם על קבלת התרומה עבורו, ואישרה נוהל חדש של לינה וכלכלה לספורטאים על פי סגלים. בנוסף, ההנהלה הספיקה לאשר את התוכנית המקצועית לשנה הבאה ולפיה אליפות ישראל במשחים האישיים תאוחד עם תחרות הטריילז בסוף חודש מאי, כפי שפורסם ב-ONE, וזאת על מנת שהשחיינים הבכירים ישתתפו בה.

בתוך כך, במהלך הישיבה דובר האיגוד פנה נגד חברי ההנהלה והטיף להם: “זה לא בסדר שמעבירים דברים לעיתונאים, אין תקשורת חיובית לאיגוד והדלפות זה גול עצמי. לכן המלצתי למנכ״לית וליו״ר לא להעביר לכם חומרים בעלי רגישות תקשורתית לפני ישיבות ההנהלה”. אלא שהצעתו לכאורה נוגדת את הכללים באיגוד השחייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */