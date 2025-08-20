יום רביעי, 20.08.2025 שעה 23:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

אבנעזר ממאטה על סף חתימה בהפועל כפר שלם

חיזוק מרשים לאלי לוי: החלוץ, ששיחק תחתיו במ.ס אשדוד, יגיע בעסקת השאלה מהקבוצה מעיר הנמל וצפוי להצטרף רשמית מחר. גם יהודה בלאי יחתום בקרוב

|
אבנעזר ממאטה(חגי מיכאלי)
אבנעזר ממאטה(חגי מיכאלי)

בהפועל כפר שלם ממשיכים בניסיונות לחזק את הסגל, כאשר לאחר ההחתמה המרשימה בדמותו של שלומי אזולאי בשבוע שעבר, הסינדרלה של העונה שעברה בליגה הלאומית, קרובה להחתמה משמעותית נוספת.

החלוץ אבנעזר ממאטה נמצא על סף חתימה במועדון, ואם לא תחול הפתעה של הרגע האחרון, הוא צפוי להצטרף לכתומים ב-24 השעות הקרובות ולחזק את הסגל של אלי לוי. ממאטה יפנה את המקום לחלוץ פלורן באטום שיירשם במקומו באשדוד ויעבור בעסקת השאלה.

החלוץ הגנאי כבש תשעה שערי ליגה בשלוש עונותיו במועדון של ג'קי בן זקן, כאשר למעשה הוא יאחד כוחות עם המאמן, תחתיו כבש חמישה משעריו. הוא יצטרף לחוד ההתקפה שכולל כאמור את שלומי אזולאי וגם את נועם שחר.

אלי לוי (אורן בן חקון)אלי לוי (אורן בן חקון)

בכפר שלם לא מסתפקים בממאטה, כאשר מי שעוד צפוי לחתום ביממה הקרובה הוא יהודה בלאי. הקשר הצעיר והמוכשר החל את העונה בהפועל פ"ת, אך שוחרר מהסגל שלה לאחרונה. בשנה שעברה, הוא שיחק בעירוני רמה"ש.

יהודה בלאי בעננים (ראובן שוורץ)יהודה בלאי בעננים (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */