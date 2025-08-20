אבנעזר ממאטה על סף חתימה בהפועל כפר שלם

בהפועל כפר שלם ממשיכים בניסיונות לחזק את הסגל, כאשר לאחר ההחתמה המרשימה בדמותו של שלומי אזולאי בשבוע שעבר, הסינדרלה של העונה שעברה בליגה הלאומית, קרובה להחתמה משמעותית נוספת.

החלוץ אבנעזר ממאטה נמצא על סף חתימה במועדון, ואם לא תחול הפתעה של הרגע האחרון, הוא צפוי להצטרף לכתומים ב-24 השעות הקרובות ולחזק את הסגל של אלי לוי. ממאטה יפנה את המקום לחלוץ פלורן באטום שיירשם במקומו באשדוד ויעבור בעסקת השאלה.

החלוץ הגנאי כבש תשעה שערי ליגה בשלוש עונותיו במועדון של ג'קי בן זקן, כאשר למעשה הוא יאחד כוחות עם המאמן, תחתיו כבש חמישה משעריו. הוא יצטרף לחוד ההתקפה שכולל כאמור את שלומי אזולאי וגם את נועם שחר.

אלי לוי (אורן בן חקון)

בכפר שלם לא מסתפקים בממאטה, כאשר מי שעוד צפוי לחתום ביממה הקרובה הוא יהודה בלאי. הקשר הצעיר והמוכשר החל את העונה בהפועל פ"ת, אך שוחרר מהסגל שלה לאחרונה. בשנה שעברה, הוא שיחק בעירוני רמה"ש.