יום חמישי, 21.08.2025 שעה 03:58
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרסי אפריפה ניפצה את שיא הנערות ב-200 מטר

אחרי 54 שנה, האצנית ניפצה את שיא ישראלי לנערות שנקבע על ידי אסתר רוט שחמורוב, כשעצרה את השעון על זמן של 23.71 שניות בתחרות האחרונה של העונה

|
מרסי אפריפה בפעולה (חגי מיכאלי)
מרסי אפריפה בפעולה (חגי מיכאלי)

מרסי אפריפה ניפצה את שיא ישראל לנערות בריצת 200 מטר. אחרי שקיבלה אזרחות ישראלית, האצנית קבעה שיא חדש לראשונה מזה 54 שנה שנקבע על ידי אסתר רוט שחמורוב.

בתחרות האחרונה של העונה, האתלטית ממכבי ת״א ואחותו של בלסינג אפריפה, קבעה שיא ישראלי חדש לנערות בריצת 200 מטר עם זמן של 23.71 שניות.

מרסי, חניכתו של יגאל בלון, הצליחה לסיים את העונה בצורה הטובה ביותר. בעבר, הייתה קרובה לא פעם לשיא ואף שברה אותו אך הרוח לא הייתה חוקית. אלא שעכשיו זה קרה והיא שיפרה את שיא הנערות של אסתר רוט-שחמורוב שעמד על 23.93 שניות והחזיק משנת 1971.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */