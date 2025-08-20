טריפונוביץ': מכבי טופ 3 באירופה, מגשים חלום

אין לדעת האם מכבי תל אביב הייתה זוכה באליפות בעונה האחרונה או לא, אבל מה שבטוח זה שהפנים כבר לקראת עונת 2025/26, ואם כבר פנים, אז לא מעט פנים חדשות יהיו בסגל של עודד קטש. המון הצטרפו, ולאט לאט הם מתחילים להגיע לארץ, כאשר היום (רביעי) בזה אחר זה התחילו להגיע לישראל שחקנים חלק חדשים וחלק ישנים, כמו ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’ימי קלארק, וויל ריימן ואורוש טריפונוביץ’. טי ג’יי ליף היה אמור להגיע גם, אבל יגיע בהמשך בגלל עיכוב בטיסה.

ג׳ף דאוטין ג׳וניור אמר עם הנחיתה שלו: ״אני ממש נרגש מההגעה למכבי, כל האנשים והאוהדים שהגיעו לפה לקבל את פניי, אני אסיר תודה על כך, ואני יודע שהקהל והקבוצה מחכים כבר להתחיל את הדרך, אז רוצה כבר להתחיל. אני חושב שאני יכול להוסיף למכבי מתרבות הניצחון שלי, מיכולות ההובלה והמנהיגות שלי, סוג של לנצח על התזמורת של ההתקפה, והכי חשוב זה שכל הקבוצה עם אותה גישה של רצון חזק לנצח ולהראות יכולות גבוהות על המגרש, ואני חושב שאני יכול להיות הפוינט גארד המנהיג בקבוצה כזו. הגעתי למכבי כי זה המקום בו יש לי את ההזדמנות הכי טובה להצליח ואת ההתאמה הגבוהה ביותר, צוות האימון, האטמוספרה פה ומדינת ישראל, אלה דברים שמרגשים אותי ורוצה כבר להתחיל”.

לסיכום אמר: “התחרותיות פה ובאירופה מושכת הרבה כדורסלנים אמריקאים שרוצים להתחרות מול הטופ שיש לאירופה להציע, ואני רציתי לקחת את ההזדמנות הזו להיות חלק מהתחרותיות ורמת הכדורסל הגבוהה כאן. אני לא מצפה שהמעבר לכדורסל אירופי יהיה לי קל, אני בטוח שיהיו לי אתגרים במהלך השנה עם זה, אבל אני מוכן לזה, ואני מאמין שככל שהעונה תתקדם, גם אני אתקדם וארגיש יותר בנוח. ראיתי סרטונים של הקהל המשוגע ושל האולם, של האנרגיה שיש במשחקים, ואני רוצה כבר לשחק שם, לשמוע את הקהל, ושידחוף את הקבוצה קדימה. דיברתי עם אושיי בריסט לפני שהחלטתי להצטרף, והעובדה ששיחקתי גם עם לוני ווקר בשנה החולפת, זו סיטואציה מיוחדת מאוד לשלושתנו, כי אנחנו מכירים אחד את השני ויודעים לשחק ביחד, ולדעתי ההיכרות המוקדמת הזו תעזור לנו ולקבוצה העונה”.

דאוטין: אני יודע שיהיו אתגרים, אני מוכן

ג׳ימי קלארק אמר בנתב”ג: “מרגיש טוב לחזור, לישראל ולתל אביב, ולראות פה את האוהדים מקבלים את פניי זה תמיד מרגש, אפשר להרגיש את האנרגיה המעולה לקראת העונה הקרובה, ואני מוכן לזה. אנחנו באים בגישה מחודשת, הגישה בעונה שעברה הייתה טובה אבל לא סיימנו אותה כפי שרצינו, אז אני חושב שהשנה דברים יתחברו ביחד, ועם האנרגיה שהקהל מביא, אני בטוח שתהיה עונה מעולה. אני חושב שהשחקנים החדשים של הקבוצה יוסיפו ניסיון ואנרגיה לקבוצה, יש כאלה שמגיעים בסביבה של NBA אז יש לנו גם לא מעט ללמוד מהם, לדעתי יש להם הרבה להוסיף לקבוצה ולמכבי. התגעגעתי בקיץ למכבי, כל הזמן הזה חיכיתי לחזור ועכשיו זה סוף סוף הגיע אז אני מצפה כבר להתחיל את העונה”.

ג'ימי קלארק מתקבל על ידי האוהדים הצהובים בשדה התעופה (חגי מיכאלי)

וויל ריימן אמר עם הגעתו: ״אני מתרגש מתחילת העונה, מלראות את הקהל, עונה שעברה נגמרה בצורה פחות נעימה עם סיפור האליפות, אבל בתקווה שנצליח השנה במשימה, שנחגוג עם כל הקהל באולם שלנו, ואני בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה. היה מעט עצוב להיפרד מהחברים לקבוצה של עונה שעברה כי באמת התחברנו, אבל אני בטוח שניצור חברויות חדשות וכימיה קבוצתית חדשה, אז מחכה לתחילת העבודה של העונה. התאמנתי בקיץ על הזריקות שלי ועל שמירת הכושר, אני מקווה שאמשיך בתפקיד שלי בקבוצה של לעשות הכל כדי לעזור לקבוצה לנצח, ושחקנים נוספים יעשו את התפקיד שלהם כדי להוביל אותנו לניצחונות”.

עוד אמר: “אני מרגיש ששנה שעברה הבאתי הרבה אנרגיה וניצוצות למגרש, לא משנה כמה זמן שיחקתי, בין אם זה חמש דקות או רבע שעה, זה לא משנה, אני עולה לפרקט ונותן הכל בשביל מכבי. מתסכל שעדיין לא משחקים באירופה בבית שלנו, מקווה שזה ישתנה בקרוב, אבל זה מוסיף קושי כל הטיסות האלה, למזלנו אנחנו קבוצה של שחקנים שיודעים להתמודד עם זה, ואם זו תהיה הסיטואציה, ננסה לנצח גם ככה. מרגיש מיוחד להגיע לפה גם עם השרשרת שחבר קנה לי של מגן דוד, מרגיש שאני מייצג את עצמי ואת המקורות שלי, אז שמח להגיע לישראל”.

וויל ריימן מתקבל על ידי האוהדים בנתב"ג (חגי מיכאלי)

אחרון חביב היה אורוש טריפונוביץ’, ששיתף: “מרגיש שמח להגיע לפה, אני מודה על ההזדמנות ועל האמונה בי, ואני הכי מחכה לשים את הגופייה של מכבי ולפגוש את הקהל המדהים. מכבי אחד המועדונים הגדולים באירופה, אולי בטופ שלוש מבחינה היסטורית, אז אי אפשר להגיד לא למכבי. אני אביא לקבוצה כל מה שהקבוצה צריכה כדי שנצליח, הגנה, התקפה, ריבאונד, זריקות, מה שמכבי צריכה. זה חלום שהתגשם לשחק במכבי, מאז שאני ילד ראיתי קבוצות גדולות של מכבי, זכור לי לראות את טייריס רייס ואת מה שהקבוצה הזו עשתה, אז זה מרגיש לא ייאמן ואני כלכך שמח להצטרף. שיחקתי במנורה פעמיים עם פרטיזן, והייתה חוויה, אז מחכה כבר לשחק שם מול הקהל כשאני בצד של מכבי, ואני מקווה שגם היורוליג תחזור למנורה כי אני יודע כמה הקהל חשוב לקבוצה. דיברתי עם מיציץ’ לפני שחתמתי, ידענו שנהיה פה בקבוצות יריבות, הוא בהפועל ואני במכבי, כמובן שאנחנו חברים טובים אבל על המגרש אני יעשה הכל כדי להביס אותו”.

