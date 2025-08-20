פטאצ'י מחכה לוויזה וימריא כדי לחתום באלקמאר

דרכו של ווסלי פטאצ'י במכבי תל אביב למעשה הסתיימה. השחקן לא המריא היום (רביעי) עם הקבוצה לסרביה לקראת המשחק מחר מול דינמו קייב (21:00), כפי שהיה מתוכנן תחילה. לשחקן היו כבר כרטיסי טיסה להיום ולשישי, אך הצהובים ביטלו אותם והוא נשאר בארץ כדי לטפל בענייני בירוקרטיה שהוא צריך להשלים בשגרירות הולנד בישראל כדי לקבל את ויזה ואישורי עבודה על מנת לטוס לחתום באלקמאר.

פטאצ'י יעזוב את הארץ לכל המאוחר בתחילת השבוע ולמעשה כבר לא יהיה חלק ממכבי ת"א. העסקה בין המועדונים נסגרה סופית על 7.3 מיליון אירו, מתוכם כ-5 מיליון אירו יישארו אצל מכבי והשאר יעברו לסנטוס הברזילאית שהחזיקה ב-40% מהעברתו העתידית. כאשר יגיע להולנד, הוא יחתום רשמית על החוזה באלקמאר ורק לאחר מכן יוצג, אך אפשר להגיד שהסיפור שלו במכבי תם וכמעט נשלם.

ההחלטה של מכבי ת"א לא לקחת את השחקן לצמד המשחקים מול קייב, נוגדת את הסיכום המקורי בין המועדונים, אז הסכימה אלקמאר כי פטאצ'י יהיה חלק מהמועדון של מיץ' גולדהאר עד ה-29 באוגוסט. אולם, הצהובים החליטו לקחת סיכון מסוים, כדי לגרוע אותו מהסגל שלהם לשני המשחקים, במקרה ויצליחו לסגור עסקה אשר תאפשר להם לצרף שחקן זר חדש. במצב כזה, יש להם עד הלילה ב-1:00 לרשום את אותו שחקן חדש כדי שהוא יוכל לשחק נגד קייב במשחק הגומלין.

פטאצ'י סיים את העונה הקודמת עם 14 שערים ו-9 בישולים בכל המסגרות והיה אחד השחקנים הטובים ביותר בקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' בדרכה לזכייה באליפות. אלקמאר הייתה הקבוצה שרצתה אותו מאוד מהרגע הראשון וההצעה שלה החלה על 3.5 מיליון אירו ובסופו של דבר הגיעה ל-7.3, כאשר עם בונוסים עתידיים הוא יכניס למועדון עוד כמיליון אירו, ובנוסף למכבי ת"א יהיו עוד 20% ממכירה עתידית שלו.