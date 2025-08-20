מכבי רמת גן צירפה את אייזיאה אייזנדורף

מכבי רמת גן החתימה היום (רביעי) את המתאזרח אייזיאה אייזנדורף. הפורוורד (29, 1.98 מ’), ששיחק בעונה שעברה בהפועל אילת ולפני כן בעירוני נהריה והפועל גליל עליון בלאומית, יחזור לליגת העל, בה לא שיחק מאז 2021. בעבר שיחק בליגה הבכירה במדי הפועל חיפה, הפועל תל אביב ובני הרצליה.

בשורותיה של אילת רשם אייזנדורף, ב-27 משחקים בהם שיחק בעונה החולפת, ממוצעים של 9.8 נקודות למשחק ו-3.6 ריבאונדים.

בסגל רמת גן לעונה הקרובה ארבעה שחקנים ששיחקו בקבוצה בעונה שעברה: הקפטן אדם אריאל, יונתן אטיאס, דרו קרופורד וג'ורדן כהן, שהיה מנוטרל בעונה האחרונה בגלל פציעה בברך במדי נבחרת ישראל 3X3 חוזר לקבוצה. השחקנים החדשים שצורפו לקבוצה הם: הזר רונאלדו סגו והישראלים: עמית אלון, מייקל בריסקר, והמתאזרח, גייב ויזניצר.