יום חמישי, 05.03.2026 שעה 04:57
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

עשוי להשפיע על ישראל: מוסא בחוץ ליורובאסקט

כוכב בוסניה, שנמצאת בבית שמצטלב עם ישראל, פצוע ולא ייקח חלק בטורניר היוקרתי. במקביל, בסרביה מדווחים שטריפונוביץ' נופה בסרביה. וגם: מיציץ'

|
דזנאן מוסא (IMAGO)
דזנאן מוסא (IMAGO)

היורובאסקט כבר ממש עוד רגע שם, ובזמן שנבחרת ישראל פרסמה באופן רשמי ברביעי את הסגל שלה לטורניר היוקרתי, גם שאר הסגלים מתחילים לקבל בהירות. בינתיים, מי שלא ישחק יחד עם נבחרת בוסניה הוא אחד הכוכבים הכי גדולים שלה ושחקנה החדש של דובאי, דזנאן מוסא.

השחקן, שעבר מריאל מדריד לקבוצה החדשה ביורוליג, פצוע ולא יכול לקחת חלק באליפות אירופה, והדבר גם עשוי להשפיע על ישראל. חניכיו של אריאל בית הלחמי מבית ד’ מצטלבים, אם יעלו כמובן, בשמינית הגמר עם בית ג’, ובבית ג’ נמצאת בוסניה. כלומר אם למשל ישראל תסיים שלישית בבית שלה ובוסניה שנייה בבית שלה, השתיים ייפגשו. בכל מקרה מה שבטוח זה שמוסא לא יהיה.

נבחרת אחרת שמעניינת מאוד באירופה בכלל בגלל שהיא כנראה הפייבוריטית הגדולה ללכת עד הסוף, ובישראל בפרט בגלל שיש לה שנה שחקנים מישראל, זו סרביה. או יותר נכון לומר, היו לא שני שחקנים מישראל. במדינה מדווחים שאורוש טריפונוביץ’, שחקנה החדש של מכבי ת”א, לא יהיה חלק מ-12 השחקנים בסגל, יש לומר כצפוי.

אורוש טריפונוביץאורוש טריפונוביץ' (IMAGO)

לגבי השחקן השני, אז וסיליה מיציץ’ פצוע בימים אלו ובכל סרביה מחזיקים אצבעות שהוא יוכל להיות כשיר, וכנראה שגם עופר ינאי אחד בארץ מחזיק אצבעות שהפציעה לא רצינית, ובינתיים הוא יעבור סדרת טיפולים אחרונים לפני שהמאמן יחליט יחד עם הצוות הרפואי האם אפשר להשתמש בשחקן הפועל תל אביב באליפות בעוד כשבוע וחצי.

מכבי חיפה תשחק בליגה הלאומית
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */