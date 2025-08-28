יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

רשמי: פטאצ'י עזב את מכבי ת"א וחתם באלקמאר

אחרי עונה אחת בה רקד בבלומפילד והיה אחד הכוכבים באליפות, הברזילאי נפרד מהצהובים ועבר להולנדים. רשם 14 גולים ו-10 בישולים, מספרי העסקה בפנים

|
ווסלי פטאצ'י חוגג (עמרי שטיין)
ווסלי פטאצ'י חוגג (עמרי שטיין)

כשפליסיו מילסון עזב את מכבי תל אביב אחרי עונה אחת בלבד, רבים לא חשבו שניתן למצוא מחליף ראוי בטווח הקצר שנותר עד לסיום חלון ההעברות. רק שהמחליף הגיע, והוא ללא ספק היה ראוי, וכעת, אחרי עונה אחת גם כן, הוא עוזב עם אליפות. ווסלי פטאצ’י עזב את אלופת המדינה באופן רשמי, וחתם אצל אלקמאר.

כבר תקופה ארוכה שידוע על מגעים בין הצהובים להולנדים, והחותמת לכך שהעסקה מתקרבת מאוד לכדי חתימה הייתה שהוא חזר יממה לאחר חבריו מהמשחק נגד חאמרון כדי לעבור בדיקות, וגם זה שהוא לא התאמן לקראת המפגש הראשון נגד דינמו קייב, ואכן זה הפך לרשמי והברזילאי עזב את מכבי תל אביב אחרי עונה אחת.

תחילה אלקמאר הציעה 5 מיליון אירו, אך הצהובים דרשו יותר ואחרי שחשפנו כאן ב-31.7 שהמועדון צפוי לשדרג את ההצעה, זה אכן קרה ולבסוף העסקה נחתמה על 7.3 מיליון אירו, ותהיה לאלופת ישראל גם 20% ממכירה עתידית של הקיצוני, ואף מענקי הישגיות לאורך התקופה שלו בהולנד, כך שבקריית שלום יכולים בהמשך לקבל עוד כמיליון אירו נוספים.

ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י (שחר גרוס)

כידוע, מכבי תל אביב צריכה לחלוק 40% עם סנטוס הברזילאית, לפי ההסכם בקנייה של הישראלים את השחקן בקיץ הקודם. החישוב בעניין זה פועל לפי הפחתה של 1.45 מיליון אירו מ-7.3 מיליון אירו, ומהסכום הזה גוזרים 40% לטובת סנטוס. בקצרה, בסופו של דבר 2.3 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם סכום נטו של כ-5 מיליון אירו. 

בעונה אחת ועוד טיפה בעונה הזו, ווסלי פטאצ’י רשם 44 הופעות במדי מכבי תל אביב, בהן הוא הצליח לכבוש 14 שערים ולבשל עשרה נוספים. זה לקח קצת זמן ובהתחלה היו ביקורות, אך לאט לאט הן נשכחו לחלוטין והכוכב הברזילאי היה אפילו חזק בדיון לזכות בשחקן העונה בליגה, אך לבסוף חברו בקבוצה דור פרץ קטף את הפרס האישי. בכל מקרה, פטאצ’י זכה עם הצהובים באליפות, שיחק איתם בעונה החולפת בליגה האירופית וזכה איתם גם בגביע הטוטו.

