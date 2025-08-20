מנבחרת ביה"ס לפודיום: סיפורו של עידו איבינדר

עידו איבינדר התיישב לראיון חגיגי אחרי שקטף את המקום הראשון באליפות הבלקן בקרב 10 לנוער, מתחרויות האתלטיקה הקשות בענף, אשר דורשות ריבוי מיומנויות ויכולות מן המתחרים.

אהבתו של עידו לענף האתלטיקה החלה כבר בכיתה ד': “התחלתי להשתתף בנבחרת האתלטיקה של בית הספר. בהתחלה לא הייתי כל כך טוב, אבל אהבתי את הספורט והיו לי הרבה חברים בנבחרת”.

נקודת המפנה הגיעה בכיתה ט'. לאחר שנים של התמדה, החל להציג יכולות מרשימות יותר, ובשנה שלאחר מכן התחרה לראשונה בקרב 10. מאמנו, ליאור שרון, האחראי על ענף האתלטיקה בבית הספר, זיהה את הפוטנציאל והחל להתמקד עמו באימונים ייעודיים.

עידן אינבינדר (ארז עוזיר)

עם ההתקדמות, מספר האימונים השבועיים עלה מארבעה לעשרה, בשיתוף פעולה עם מאמנים מומחים לכל מקצוע: “כשהתחלתי להתחרות הגעתי למקום שלישי בארץ בקרב 7, ואז זכיתי במקום ראשון בארץ בקרב 10 עד גיל 18”, הוא נזכר, “אחר כך עשיתי קריטריון לאליפות אירופה וקבעתי שיא ישראלי בקרב 10 עד גיל 18”. ההישגים הללו, הוא מוסיף, דרשו הרבה עבודה ותמיכה: “זה דרש הרבה אימונים ועזרה מהמאמן ומהמשפחה”.

לצד האימונים האינטנסיביים, עידו לומד חמש יחידות מתמטיקה ואנגלית:”זה קשה כי יש פחות זמן, אבל אם מוכנים להשקיע ולוותר לפעמים על בילויים- אפשר לשלב את הלימודים והספורט ברמה גבוהה”.

מתוך אליפות הבלקן (IMAGO)

התחרויות הבית ספריות – בסיס איתן לקריירה

עידו רואה בנבחרות ובתחרויות הבית ספריות, המתקיימות תחת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, חלק משמעותי במסלול שלו, על כך העיד: “התחרויות בבית הספר נותנות קהל שונה והן פחות מלחיצות. אפשר פשוט ליהנות מהן. זה כיף לראות שגם חברים מתחרים, ושחברים מהכיתה באים לעודד”.

המתעמל זכה בהישגים רבים בתחרויות אלו, בהם מקום ראשון בקפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל וקפיצה לרוחק. אך מעבר למדליות, הוא מדגיש: “העיקר זו האווירה וההנאה. נהניתי מזה לפני שהתחלתי להתמקצע בענף. בסוף, בגיל הזה הכי חשוב זה להינות מהספורט ולרצות להמשיך בו, כי אם אתה לא נהנה אתה פורש”.

אליפות הבלקן 2025 (IMAGO)

קרב 10 – האתגר האולטימטיבי

קרב 10 הוא אחד הענפים המאתגרים ביותר באתלטיקה. זוהי תחרות בת יומיים הכוללת עשרה מקצועות. ביום הראשון: 100 מטר ספרינט, קפיצה לרוחק, הדיפת כדור ברזל, קפיצה לגובה וריצת 400 מטר; וביום השני: 110 מטר משוכות, זריקת דיסקוס, קפיצה במוט, הטלת כידון וריצת 1,500 מטר.

באליפות הבלקן האחרונה פתח הישראלי חזק, אך בקפיצה לרוחק גילה שהחום הגבוה הקשה עליו והוא לא היה במיטבו: “היה לי קשה. קפצתי מטר פחות מהשיא שלי”. אך על הקושי הוא מספר בבגרות: “יש חוק- חמש דקות להתבאס ואז לעזוב את זה ולהמשיך בקרב. אי אפשר להיתקע במקצועות שכבר קרו. יש תמיד נפילות בקרב 10, אבל חלק מהספורט זה להתמודד איתן. בלי זה אי אפשר להיות טוב בספורט”.

ואכן, הוא הצליח להשאיר את המקצה מאחור, שיפר את ביצועיו בהמשך וסיים במקום הראשון. למרות ההישג, עידו החל לסכם את התחרות כך: ”בסוף עשיתי תוצאה סבבה. אני חושב שהפוטנציאל שלי הוא הרבה יותר גבוה מהתחרות שעשיתי שם”, הסביר.

הוא מעיד על עצמו שהוא בדרך כלל ביקורתי יותר כלפי עצמו מאשר אנשים אחרים, אך בסופו של דבר אמר: “גם באותו קרב הוכחתי לעצמי שאני ברמה הכי גבוהה בעולם ושאני יכול להמשיך ולהתקדם”.

הצטדיון של קריאובה ברומניה (IMAGO)

המטרה הבאה: אליפות העולם

עידו כבר מסתכל קדימה: “בשנה הבאה אתחרה באליפות עולם עד גיל 20. המטרה שלי היא להגיע לפודיום- זה ידרוש ממני שיפור גדול והרבה עבודה, ואני מוכן לזה”.

הסיפור של עידו אינבינדר הוא הוכחה לכך שנבחרת בית הספר, במסגרת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, יכולה להיות נקודת פתיחה לקריירה ספורטיבית בינלאומית. מהיכרות הראשונה עם ענף האתלטיקה בכיתה ד' ועד לפודיום באליפות הבלקן- עידו הראה שעם סבלנות, התמדה והנאה מהדרך, אפשר להגיע רחוק.