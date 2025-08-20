יום רביעי, 20.08.2025 שעה 23:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

מצטרפת למרוץ: מודיעין פנתה לשלומי אזולאי

הקשר יצטרך להחליט בינה לבין חדרה, 3 שחקנים במגעים עם העולה החדשה לליגה הלאומית וצפויים להרכיב את מצבת הזרים. ניב ליבנת חתם במ.ס קריית ים

|
שלומי אזולאי הקשר (שחר גרוס)
שלומי אזולאי הקשר (שחר גרוס)

העולה החדשה לליגה הלאומית, עירוני מודיעין, מנסה להתחזק לקראת פתיחת הליגה, כאשר במועדון הצטרפו בימים האחרונים למרוץ אחר הקשר שלומי אזולאי, שהפך למטרת רכש עבור מספר קבוצות.

במודיעין פנו לאזולאי והציעו לו להצטרף, כאשר הוא יצטרך להחליט בינם לבין הקבוצה של אסי אלימלך הפועל חדרה. אלא שבמודיעין, גם עובדים על זרים לחיזוק הקבוצה, כששלושה זרים נמצאים על הפרק מבחינת הצוות המקצועי.

הראשון הוא הבלם פבלו ואלוסו, המשחק במורירנסה הפורטוגלית. הברזילאי בן ה-24, גדל במולדתו ושיחק בשנים האחרונות בליגות השנייה והשלישית. השני לוקמן אליו, הקשר המרכזי הניגרי, אשר שיחק בעבר בליגה הסלובנית וצפוי להצטרף לאחר ששיחק אשתקד בהומל מהליגה הבלארוסית.

שלומי אזולאי מאושר (חגשלומי אזולאי מאושר (חג'אג' רחאל)

השחקן השלישי, שנמצא במגעים הוא ישראל נהנה אופוקו, שחקן התקפה גנאי בן 21, אשר כבש שני שערים ובישל שניים נוספים, במדי גנדזאסר הארמנית. במודיעין מקווים להשלים את צירופם בימים הקרובים על-מנת שיצטרפו כמה שיותר מהר לפתיחת הליגה.

גם מ.ס קרית ים ממשיכה להתחזק: מי שחתם במועדון הוא הקשר ניב ליבנת. השחקן, שיחק אשתקד במדי הפועל כפר סבא, עימה העפיל לפלייאוף העליון וכבש שער אחד. לפני כן, בלט במדי עירוני רמה"ש במדיה כבש 5 שערים ליגה.

ניב לבנת בטירוף (ראובן שוורץ)ניב לבנת בטירוף (ראובן שוורץ)
