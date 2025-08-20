יום רביעי, 20.08.2025 שעה 15:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"השלט נגד אופ"א זה קומץ קטן, אלונה רותחת"

אוהד הפועל ב"ש, הדר גולדמן, זעם בתוכנית "שיחת היום" של ONE: "זה לא רוח המועדון, טרנר הוא לא מקום פוליטי". וגם: בית הדין והמשחק מול סכנין

|
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע תפתח עונה מול מכבי נתניה בסוף השבוע האחרון, כשכל ליגת העל לעונת 2025/26 תתחיל לה. הדרומיים מגיעים עם לא מעט תקוות אחרי שסיימו במקום השני אשתקד, אבל מצד שני הם הודחו מאירופה וגם הפסידו להפועל ת”א 2:0 בחצי גמר הטוטו, ובנוסף ברקע מרחף השלט של הקהל נגד אופ”א וההעמדה לדין. בינתיים, אוהד הקבוצה הדר גולדמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, גם על השלט שהניפו חלק מאוהדי האדומים נגד אופ”א.

מה שלומך הדר?
“מאוד כועס על השלט הזה, זה לא רוח המועדון, זו לא באר שבע, זה קומץ קטן של פסיכים שמפריעים למועדון כמו שהחבר’ה של מכבי חיפה זה לא אוהדי מכבי חיפה מה שעשו בפולין, זה מפריע למועדון. לא הגיוני שקומץ קטן יפריע, הפועל באר שבע לא קשורה לפוליטיקה. הטענות שלי מול שינו זוארץ זה לגבי פסילת האליפות של הפועל באר שבע ושהוא פסק נגד החוק של אופ”א”.

יש לו בית דין זה לא הוא.
”אין לי עניין אישי נגד שינו, שמעתי שהוא איש מקסים. הוא לא יכול להתערב אבל, ואני אסביר. השופט במשחק נגד סכנין פסק שיש לחזור ולקיים את המשחק, המשחק כאמור לא התחיל, קבוצה אחת סירבה לעלות, במקרה הזה השופט פסק על ביטול המשחק. למה באר שבע צריכה להתחנן שההתאחדות תקיים את החוקה? אי אפשר לבטל את ההחלטה של השופט, זה כמו שההתאחדות תבטל שער, ואת זה חייבים להבין”.

שחקני הפועל באר שבע (רדאד גשחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

בוא נחזור לנושא העיקרי.
”הפועל באר שבע כפי שאמרתי, ואלונה מקפידה על זה – טרנר הוא לא מקום פוליטי. אני מסכים שצריכים להיות חכמים ולא צודקים. כשאני מסתכל כרגע אצלכם באתר על השלט הזה, יש דבר שמרתיח אותי, יש טעות תחבירית במשפט גם. הרוב המכריע של אוהדי באר שבע דוברי אנגלית, ואם הבנתם את ההומור אז יופי, אבל אלונה ברקת רותחת אני דיברתי איתה. לא דיברתי איתה חודשים ועל זה כן. היא רותחת. אתה עובד כל השנה, משקיע כספים, נלחם, עושה, רוצה להכריע, ופעם בשנה הארגון הזה, ומה תפקיד ארגון האוהדים? לייצר הצלחה לא פחות למועדון, וזה תסכול גדול. אני מסכים אתכם לצערי, אני מגנה את זה בכל תוקף, ותודה על הבמה”.

בכירי אופ"א מטפלים בשלט של האוהדים
הוספת תגובה



טוען תגובות...
