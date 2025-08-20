לוזון: הקמפיין הקרוב יהיה האחרון שלי בנבחרת

נבחרת ישראל עד גיל 21 חוותה קמפיין לא טוב בכלל, ולא מעט חיצים הופנו לעבר המאמן גיא לוזון. בסופו של דבר הוחלט בהתאחדות לכדורגל על המשך דרכו של המאמן, והיום (רביעי) הוא שבר שתיקה כשעלה לדבר לראיון מיוחד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מגיע לך מזל טוב, חגגת יום הולדת 50, איך זה להיכנס למועדון הזה?

”זה לא משהו שהטריד אותי, לא כשהייתי צעיר יותר וגם לא עכשיו, לא מתייחס לזה יותר מדי. אני לא חוגג ימי הולדת, לא אוהב את הרעש והחגיגות האלה, מבחינתי זה יום רגיל לחלוטין”.

מה שלומך בימים כאלה?

”ימים לא פשוטים למדינה, מבחינת החטופים והחיילים, נקווה שתסתיים התקופה הזאת קודם כל, ובקטע המקצועי מסתכלים על הקמפיין שיחל בעוד שבועיים”.

אתה אחרי קמפיין של 3 נקודות מ-30 במוקדמות אליפות אירופה, היו מי שאמרו שאתה לא צריך להמשיך. כשקיבלת את הארכת החוזה הרגשת שזה מגיע לך, עם יד על הלב?

”אדבר רק על עובדות. הקמפיין האחרון היה רע מאוד ואין על זה ויכוח, אין מחלוקת. אבל הסיבות שהובילו לקמפיין הזה מאוד ברורות. יש מיליון סיבות ואף לא תירוץ אחד, נאמר את האמת, היורו הסתיים ביולי והקמפיין החל באוגוסט, היו 55,000 צופים במשחק קובע לאולימפיאדה מול גאורגיה, אחרי זה הגענו לבולגריה בלי קהל, היה קושי מנטלי מאוד גדול וכנראה לא התמודדתי עם זה כמו שצריך. כנבחרת היינו צריכים לעשות יותר מבחינה מנטלית”.

“בעקבות ההצלחה ביורו וההעפלה לאולימפיאדה, קרה דבר שלא קרה בכדורגל הישראלי כשאוסקר גלוך, תורג’מן, רביבו וחלאילי לא היו בקמפיין ולמקין הצטרף רק בסוף בגארבג’ טיים בחלק האחרון. הם דילגו על הנבחרת הצעירה. גלוך, תורג’מן ורביבו לא היו כל הקמפיין, חלאילי שיחק בדיוק משחק אחד וזהו. חוץ מזה, במהלך הקמפיין עלו לבוגרת, איתן אזולאי ופיינגולד ששיחקו רק 3 משחקים בנבחרת הצעירה, טוקלומטי, ירין לוי, ניקיטה סטויאנוב, קרה מצב שלא קרה מעולם בכדורגל הישראלי כש-10-11 שחקנים נעלמו מהצעירה. כל קבוצה או נבחרת שתיקח ממנה 10-11 שחקנים תיפגע אנושות”.

אבל לסיים במקום האחרון מול נבחרות חלשות…

”אם אתה חושב שישראל ב’ טובה מבולגריה או קוסובו אתה טועה. אנחנו לא טובים מבולגריה או קוסובו, אסטוניה היינו אמורים לנצח, הכישלון זה שלא הופענו מול אסטוניה. כששחקנים הלכו לבוגרת לא ייצרנו תלכיד לקבוצה. נגיד שיחקנו מול בולגריה ושיחקנו והפסדנו, אתה בא לחלון הבא ויש שחקנים אחרים שאין להם קשר לאירוע. עם כל הסיבות האלה אני לוקח את כל האחריות עליי. אי אפשר לסכם את 3 השנים בקמפיין הכושל. כל מי שמתלונן או מתפלא שקיבלתי עוד קמפיין, שיעשו סיכום לסיבות. הסיבות הן פשוטות, קיבלתי משימה אחת שהיא לעבור בפלייאוף את אירלנד ולהגיע לאליפות אירופה, ועברנו בגדול. באירלנד משחקים שחקנים מהפרמייר ליג והצ’מפיונשיפ”.

“הגענו לאליפות אירופה בבית עם גרמניה, אנגליה וצ’כיה. אף אחד לא האמין בנו, היו בטוחים שנפסיד ושאין מה לראות. רק מה שקרה אחרי שבועיים זה שכולם הגיעו. בכל אליפות אירופה נבחרת ישראל מעולם לא עברה שלב. איתי ב-2013 סיימנו במקום החמישי לפני גרמניה ואנגליה ובאליפות הזו העפלנו לחצי הגמר, ישראל בין 4 הגדולות באירופה עד גיל 23, זה בוגרים לכל דבר. רוב הנבחרת שעשתה את אליפות אירופה לא הייתה במונדיאליטו. עברנו נבחרות כמו איטליה, גרמניה, הולנד, בלגיה, צרפת, כדי להתברג בין 4 הגדולות באירופה. לקשר בין המונדיאליטו לקמפיין שעשינו באליפות אירופה זה הינדוס תודעה. בסך הכל שלושה שחקנים שהיו במונדיאליטו נטלו חלק מרכזי באליפות אירופה, זה רוי רביבו, למקין ותורג'מן. הנבחרת שהורכבה והשיגה את הישג השיא באליפות אירופה הורכבה מדניאל פרץ, גיל כהן, כארם ג’אבר, איתן אזולאי, עומרי גאנדלמן, עוז בילו, הישאם לאיוס ועדן קארצב. ולכל אלה אין שום קשר למונדיאליטו. כל מי שמקשר בין הדברים זה אגדת העם”.

יש כאלה שנוח להם לקשור את המונדיאליטו ליורו?

”ברור. זה הינדוס תודעה שנעשתה במזיד ולא בשגגה. ביורו עשינו הצלחה פנומנלית חסרת תקדים, התעלות שאין כמותה, הפסדנו רק לנבחרת אחת, לאנגליה והכוכבים שלה מהפרמייר ליג. עשינו את ההישג הכי טוב בכדורגל הישראלי ב-49 השנים האחרונות וזו עובדה, ועלינו לאולימפיאדה. ואז יגידו שבאולימפיאדה לא הצלחנו, אבל שם שיחקו 16 הנבחרות הטובות בעולם עד גיל 23, כולם שחקני בוגרים, הפסדנו לאלופת דרום אמריקה פרגוואי בדקה ה-90, שהעיפה את ברזיל, עם אנדריק כוכב ריאל מדריד, הפסדנו ליפן אלופת אסיה, וסיימנו בתיקו עם מאלי ששני השחקנים הבינוניים שלה הם סיסוקו ודיארה, כוכבי ליגת העל. אם לא היה יורו ואולימפיאדה היו עולים לבוגרת 3-4 שחקנים, מה שקורה בכל קמפיין שלי. אם תאמר לי שאעשה עכשיו יורו, אולימפיאדה והקמפיין הבא בעקבות ההצלחה יהיה עם אפס נקודות, כל אחד בכדורגל הישראלי היה חותם על זה עם שתי ידיים”.

מצד אחד אתה עושה שני קיצים אדירים ואז מגיעה נפילה עם 3 נקודות מ-30.

”נפילה שבאה בעקבות ההצלחה ובעקבות כך שעלו 10-11 שחקנים לבוגרת וזה משהו חסר תקדים”.

היה משהו שאתה עשית לא בסדר?

”כל האחריות היא עליי, היה לנו קושי מנטלי להתמודד בין היורו לאולימפיאדה, היה קושי שלא היה מעולם, גם לנבחרת הנוער ויתרנו על השחקנים כי היה קמפיין גארבג’ טיים, השארתי שחקנים שם, אז נשארנו ‘עירומים’. בסופו של דבר אלמלא ההצלחה שעשינו היינו עושים קמפיין סביר. עשינו הצלחה היסטורית, אז לתת את הספוט על קמפיין שהיה חסר חשיבות מראש בגלל היורו והאולימפיאדה, אז תשאלו את עצמכם למה זה קורה”.

קיבלת עליהום ושינו זוארץ גם זכה לביקורות, האם בגלל שאתה בן משפחת לוזון קיבלת את הכותרות האלה?

”אם רוצים לדבר על משפחת לוזון אז נדבר. אני מאמן 25 שנה, 3 השנים היחידות שהיה לי שקט זה בבלגיה ובאנגליה. פה אם אני מנצח זה בגלל שאני לוזון ואם אני מפסיד זה בגללי. הייתי במכבי פתח תקווה, גידלתי מלא שחקנים, כשהעפלתי עם מכבי פתח תקווה שלוש פעמים ברציפות לאירופה, כשהעפלתי לשלב הבתים, כשסיימתי במקום השני, הישג השיא, שברתי את כל השיאים, זה רק בגלל שאני לוזון. אחרי זה בהפועל תל אביב, כשהעפלתי שוב לשלב הבתים, אבל נכשלתי בליגה, זה רק כי אני לוזון. לבני יהודה הגעתי כשהייתה במקום האחרון וכשהובלתי אותה פעמיים ברציפות לאירופה, והפסדנו רק בפלייאוף לפ.ס.וו איינדהובן, זה בגלל שאני לוזון.

“כשסיימת באליפות אירופה במקום החמישי לפני אנגליה וגרמניה שסיימו עם אפס נקודות, זה רק בגלל שאני לוזון. מחתימים אותי בסטנדרד ליאז’, המאמן הישראלי היחיד בבלגיה, זה בגלל שאני לוזון. בבלגיה כשחתמתי בא נשיא המועדון, ואומר שמתקשרים אליו ושלקחו אותי רק כי אני ‘לוזון’, הוא שאל אותי מה זה ואמרתי לו ‘לוזון זה המשפחה שלי ובישראל מייחסים את המעבר שלי בגלל שם המשפחה’. בבלגיה עשיתי אליפות בליגה הסדירה והתברר שלמעט השחיתות עם השופטים אנחנו אלופים, בגלל שאני לוזון. הגעתי להישג בצ’מפיונשיפ, סיימתי עם צ’רלטון אתלטיק במקום ה-12, זה הישג שיא שלה ב-15 השנים האחרונות וזה רק בגלל שאני לוזון. כשחזרתי לארץ וקיבלתי הצעה ל-5 שנים מהפועל תל אביב זה בגלל שאני לוזון, לא הבאתי את מכבי חיפה לצמרת בגלל שאני לוזון, אני עושה יורו ואולימפיאדה בגלל שאני לוזון”.

שופטים אותך בגלל שם המשפחה?

”כל ההצלחות והכישלונות זה בגלל השם שלי? אם הייתי מאמן חודשיים ונכשלתי אז היו יכולים להגיד, אבל מה מדברים בכלל? תקועים בקו מחשבה ‘הוא לוזון’, במסיבת העיתונאים לפני אירלנד שאלו מה יקרה אם אעלה לאליפות אירופה אז אמרתי להם שיגידו שזה בגלל שאני לוזון. כל הדבר הזה מגוחך, מצחיק, לא יודע כבר איך להגיב לזה. אז אם אחרי 25 שנה של הישגים לא רעים, דברים היסטוריים שמכבי פ”ת ובני יהודה לא עשו, וגם לאמן בבלגיה ובאנגליה, יורו ואולימפיאדה, זה בגלל שאני לוזון, אז זה בגלל זה כנראה”.

כבר 3 שנים שאתה בעבודה של ‘פיקים’ של לחץ בנבחרת. לא חסר לך?

”מה שהניע אותי בשנים האחרונות זה הגאווה והכיף מאחורי היורו והאולימפיאדה, אין לזה שום מחיר. אני יכול להגיד כבר עכשיו שהקמפיין הזה הוא השנה האחרונה שבה אאמן את הצעירה. אלמלא הקמפיין הרע והכושל הזה לא הייתי נשאר. אני נשאר כדי לעשות תיקון ולהמשיך הלאה. אחרי זה אחזור לאמן קבוצה”.

היו לך הצעות.

”היו, אבל גם כשמדברים איתי אני לא אגיד, זה לא אני, זה לא יקרה לעולם, מה שקורה ביני לבין קבוצה תמיד יישאר בינינו”.

לא דגדג לך לחזור?

”בגלל היורו והאולימפיאדה זה לא עלה בשום קונסטלציה אפילו בטעות, כלום לא שווה את הריגוש לזה, עם כל הכבוד לליגת העל”.

ולאמן בחו’’ל כששונאים אותנו תהיה משימה קשה?

”מאמן ישראלי לא יוכל לדרוך בחו’’ל בשנים הקרובות, מבחינתי חו’’ל זה אירופה האמיתית של בלגיה ואנגליה. אנחנו יכולים בשיא לאמן בקפריסין, אותי זה לא מעניין. קיבלתי כמה הצעות מהאי השכן, אבל זה לא ריגש אותי. תמיד אמרתי שאם אעזוב לחו’’ל זה יהיה לליגה מרגשת, מבחינתי לאמן בקפריסין ובישראל שווה ערך”.

איך שיתוף הפעולה עם רן בן שמעון?

”מצוין, משתפים בידע המקצועי שלנו, יושבים על הקטעים כל שבוע, מנתחים, כל אחד אומר את דעתו, יושבים על הסגלים. מטרת העל של הקמפיין זה העלאה וקידום שחקנים לבוגרת כי מטרת העל של ההתאחדות זה יורו 2028. הוגרלנו בבית ‘קליל’ של הולנד, נורבגיה, בוסניה וסלובניה, נעשה הכל”.

מי השלד של הסגל שלך?

”לא אגיד חלק כדי לא להעליב, אבל בעיקר סטויאנוב, בן הרוש, אבו פרחי, קאסה, יונה, גנאח, דאפה, רן בנימין, תאי עבד וניב יהושע ועוד רבים וטובים”.

איך אתה רואה את המטוטלת במכבי פ”ת שעולה ויורדת?

”מאחל להם שיעלו ליגה כמה שיותר מהר, אני לא חלק מהמועדון וכרגע אין לי כוונה לחזור לאמן את הקבוצה. עם מכבי פ”ת השגתי כל מה שאפשר להשיג. זכיתי איתה בטוטו, הגעתי איתה לשלב הבתים באירופה והעליתי עשרות שחקנים לבוגרת, סגנית אלופה, שיא נקודות של המועדון והכל מהכל”.

אימנת עשרות שחקנים מהדור הזה, הם יכולים להביא את הבוגרים ביורו?

”אם יש מישהו ודור שחקנים שיכולים להביא אותנו לשם זה הם. הגאווה הכי גדולה שלי זה שכל החבר’ה ב-3 השנים האחרונות בנבחרת הצעירה הם השלד והבסיס”.

הייתה בינך לבין תאי עבד מתיחות, שוחחתם ועכשיו אתם בקשר טוב?

”מבחינתי טובת הנבחרת מעל הכל אז לא מתעסקים ביצר של נקמנות. מה שהיה פשוט, עבד הגיע לקמפיין הקודם מבחינתי בגישה לא מספיק טובה ולכן לא זומן. לאחר מכן דיברנו אחד על השני, ישבנו, ליבנו את הדברים וברגע שזה קרה הוא חזר לנבחרת, שינה גישה, בשני משחקים האימון האחרונים היה פנטסטי, כבש ובישל, והוא הקפטן והלב הפועם של הנבחרת כרגע”.