לירן דיין ועמית קורנפיין התאמנו עם נורדיה

בית"ר נורדיה ירושלים החלה להתאמן. אומנם לא בתנאים אידיאליים, אבל ההנהלה החדשה יחד עם דובי גולדברג, איציק לוי ודודו דוד אבו דרהם, יעשו הכל על מנת שתעמוד קבוצה איכותית, וכפי שאמר אתמול (שלישי) דובי ל-ONE: "מכוונים לפלייאוף העליון".

מי שנקרא אל הדגל, באופן זמני, הוא משה בן ארוש הבית"רי, הירושלמי, שלפני 12 שנים היה גם אז באימון הפתיחה של בית"ר נורדיה ירושלים. יאיר אסייג לא יתמנה בסופו של יום למאמן הקבוצה, לנוכח ניגוד עניינים שנוצר בעקבות עבודתו בהר חומה, כעובד עירייה.

דובי גולדברג ושותפיו מחפשים, מאז אתמול בצהריים, את המאמן הבא שיוביל את הקבוצה, כבר במשחק הגביע הקרוב, מול מ.כ ירמיהו חולון, שצפוי להתקיים בסוף השבוע הבא. במועדון מקווים כי יהיה זה מאמן בכיר שיוכל ללכד את החבר'ה הוותיקים לצד הצעירים הרבים.

אימון בית"ר נורדיה ירושלים (פרטי)

הרבה חבר'ה צעירים, חלק ירושלמיים וחלק מהנוער של המועדון, הגיעו לאימון הפתיחה במגרש האוניברסיטה העברית. שגיא יחזקאל, שסיים גיל נוער בהפועל באר שבע, הראה ניצוצות של כוכב. עמית קורנפיין, בנו של אגדת בית"ר, איציק, נכח אף הוא ולא רק הם.

גם שוער הנוער של מכבי פתח תקווה, לירן דיין, הגיע לאימון בניסיון להרשים בין הקורות. ישראל פיטיגו, ימשיך, דודי מורלי, ממכבי שעריים, צפוי לחתום על חוזה, בעוד שחקנים בדמותם של פיליפ מנה ועמיר (פיצי) אבלס טרם הגיעו להבנות מול המועדון ונדמה כי לא ימשיכו.

כשבוע וחצי אינטנסיביים לפני בית"ר נורדיה ירושלים. זו הקבוצה היחידה בליגה א' דרום שהחלה את אימוניה כה מאוחר, זאת לאחר שבעונה שעברה סיימה במקום השני בטבלה, כמעט והעפילה ללאומית ובפעם השנייה בהיסטוריה הופיעה בשלב שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.