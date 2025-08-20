יום רביעי, 20.08.2025 שעה 12:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א

צפירת הרגעה: לוקה הוביל לניצחון ראשון בהכנה

הכוכב השכיח את החשש לפציעה ורשם דאבל-דאבל בניצחון 81:93 של סלובניה על בריטניה בחזרה גנרלית לקראת היורובאסקט. ישראל תמצא דרך לעצור את הפנומן?

|
לוקה דונצ'יץ' מוקף (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' מוקף (IMAGO)

אחרי שירד בכאבים מהפרקט מול בהתמודדות מול לטביה בשבת, אתמול (שלישי) החזיר לוקה דונצ’יץ’ את הצבע ללחיים של האוהדים, כשסיפק הופעה אופיינית של 28 נקודות ועשרה אסיסטים, וסייע לסלובניה לנצח 81:93 את נבחרת בריטניה.

זו למעשה הפעם הראשונה מבין חמשת משחקי ההכנה בה לוקה וחבריו יוצאים עם הניצחון, כאשר בשבועיים האחרונים נכנעו פעמיים ברצף לגרמניה, הובסו ב-20 הפרש מול ליטא וכאמור הפסידו ללטביה.

הסלובנים יתמודדו בבית ד’ של ישראל יחד עם איסלנד, בלגיה, פולין וצרפת החזקה, ועל אף הכנה לא משכנעת, עדיין קשה לראות את החבורה של אריאל בית הלחמי מוצאת פתרונות הגנתיים שיצליחו להאט אפילו במעט את הפנומן. 

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' בדרך לסל (IMAGO)
