מרגש: אגדות מכבי חיפה מצדיעים לפצועי צה"ל

במשחק הצדעה והוקרה מיוחד ובמעמד מרגש נפגשו והתמודדו אתמול (שלישי) במגרש “הפאבלה" שבשכונת נווה שאנן בחיפה קבוצת וותיקי העבר של מכבי חיפה מול קבוצת "אחים לחיים" הדואגת למען רווחתם של פצועי צה"ל.

האירוע נערך כהוקרה ללוחמים שנפצעו, גיבורי ישראל פצועי צה"ל במהלך שירותם הצבאי בהגנה על המדינה. המשחק, שהתקיים במגרש ברמה אירופאית לווה באווירה חמה גם מצד הקהל שהריע לשחקני הקבוצות מכל הלב.

על כר הדשא, לצד השמות המוכרים של הירוקים לדורותיהם, אגדות הכדורגל שהתייצבו ובאו למשחק, היו: ראובן עטר, ברוך ממן, משה סלקטר, אברהם אבוקרט, רפי אוסמו, שוער העבר ניר דוידוביץ', גדי שטרן, שי דהן, השוער קובי בוסקילה, אילון שווגר, דניאל מתיתיהו, שחר סימן טוב, אחיו נדיב סימן טוב, יגאל זבולונוב, נבו מימון ומשה לייבמן.

ראובן עטר באירוע (יוסף הירש)

מולם עלו לשחק פצועי צה"ל, שהפגינו עוצמה, נחישות ורוח ספורטיבית מעוררת השראה. את האירוע כיבדה בנוכחותה גם דפנה אולמן, המנכ"לית והבעלים של מלון "לה קפלה" בחיפה, המאמצת את קבוצת וותיקי מכבי חיפה.

יו"ר עמותת שחקני העבר של מכבי חיפה, עודד בלוש, בירך את השחקנים ואמר במהלך המשחק: “עבורינו כאן על כר הדשא זאת היא התרגשות גדולה ועצומה מהאפשרות לקחת חלק במעמד מיוחד שכזה ולשחק מול גיבורים שחקני קבוצת ‘אחים לחיים’ שהפגינו במהלך המשחק רוח ספורטיבית, עוז ותעצומות נפש. משחק זה מדגיש את המסר המאחד כי הספורט הוא גשר של כבוד, הערכה וחיבוק חם לפצועי צה"ל, הממשיכים להוות השראה לכולנו”.

מהלך המשחק (יוסף הירש)

עוד הוסיף גם המנג'ר של ותיקי העבר של מכבי חיפה, אריה ברזילי: “עבורינו, עבור כל שחקן ושחקן מאיתנו בקבוצה מדובר ברגע מיוחד, רגע שמאפשר לנו להביע תודה והערכה וחיבוק לגיבורי ישראל. אנחנו אולי שיחקנו כדורגל, אבל הם אלה הגיבורים האמיתיים שנלחמו בשביל כולנו. זכות גדולה נפלה בחלקנו להתארח עם ותיקי מכבי חיפה למשחק חשוב בעמותת ‘אחים לחיים’, עמותה שכל מטרתה לקדם ולסייע לחיילי צה"ל אשר נפצעו פעילות צבאית והגנה על העם והמולדת”.

אחד משחקני קבוצת "אחים לחיים" שהיה גם מיוזמי ומארגני המשחק הוא מנהל ומאמן הקבוצה מוטי דהן שהוסיף בהתרגשות: “כבוד אדיר עבורנו היה לארח למשחק את שחקני ותיקי העבר האגדות של מכבי חיפה. על המגרש הרגשנו את מה שכדורגל יודע לעשות הכי טוב וזה לאחד, להרים ולמלא את הלב באמונה שאנחנו יכולים הכל. המשחק הזה נתן לנו כוח עצום. לראות את שחקני העבר של מכבי חיפה באים במיוחד כדי לכבד אותנו זו תחושה שלא תישכח”.

גם כדורגל יפה הוצג על כר הדשא והמשחק נחתם בתוצאת ניצחון של 4:7 לזכות האגדות של מכבי חיפה כשאת השערים כבשו נדיב סימן טוב (חמישה שערים) ואחיו שחר (שני שערים).