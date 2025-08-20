יום רביעי, 20.08.2025 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מרגש: אגדות מכבי חיפה מצדיעים לפצועי צה"ל

ותיקי המועדון הירוק ערכו משחק ראווה מול קבוצת "אחים לחיים", הדואגת לרווחתם של לוחמים שנפצעו: "רגע שמאפשר לנו להביע הערכה כלפי גיבורי ישראל"

|

"אחים לחיים" יחד עם אגדות מכבי חיפה (יוסף הירש)

במשחק הצדעה והוקרה מיוחד ובמעמד מרגש נפגשו והתמודדו אתמול (שלישי) במגרש “הפאבלה" שבשכונת נווה שאנן בחיפה קבוצת וותיקי העבר של מכבי חיפה מול קבוצת "אחים לחיים" הדואגת למען רווחתם של פצועי צה"ל.

האירוע נערך כהוקרה ללוחמים שנפצעו, גיבורי ישראל פצועי צה"ל במהלך שירותם הצבאי בהגנה על המדינה. המשחק, שהתקיים במגרש ברמה אירופאית לווה באווירה חמה גם מצד הקהל שהריע לשחקני הקבוצות מכל הלב.

על כר הדשא, לצד השמות המוכרים של הירוקים לדורותיהם, אגדות הכדורגל שהתייצבו ובאו למשחק, היו: ראובן עטר, ברוך ממן, משה סלקטר, אברהם אבוקרט, רפי אוסמו, שוער העבר ניר דוידוביץ', גדי שטרן, שי דהן, השוער קובי בוסקילה, אילון שווגר, דניאל מתיתיהו, שחר סימן טוב, אחיו נדיב סימן טוב, יגאל זבולונוב, נבו מימון ומשה לייבמן.

ראובן עטר באירוע (יוסף הירש)ראובן עטר באירוע (יוסף הירש)

מולם עלו לשחק פצועי צה"ל, שהפגינו עוצמה, נחישות ורוח ספורטיבית מעוררת השראה. את האירוע כיבדה בנוכחותה גם דפנה אולמן, המנכ"לית והבעלים של מלון "לה קפלה" בחיפה, המאמצת את קבוצת וותיקי מכבי חיפה. 

יו"ר עמותת שחקני העבר של מכבי חיפה, עודד בלוש, בירך את השחקנים ואמר במהלך המשחק: “עבורינו כאן על כר הדשא זאת היא התרגשות גדולה ועצומה מהאפשרות לקחת חלק במעמד מיוחד שכזה ולשחק מול גיבורים שחקני קבוצת ‘אחים לחיים’ שהפגינו  במהלך המשחק רוח ספורטיבית, עוז ותעצומות נפש. משחק זה מדגיש את המסר המאחד כי הספורט הוא גשר של כבוד, הערכה וחיבוק חם לפצועי צה"ל, הממשיכים להוות השראה לכולנו”.

מהלך המשחק (יוסף הירש)מהלך המשחק (יוסף הירש)

עוד הוסיף גם המנג'ר של ותיקי העבר של מכבי חיפה, אריה ברזילי: “עבורינו, עבור כל שחקן ושחקן מאיתנו בקבוצה מדובר ברגע מיוחד, רגע שמאפשר לנו להביע תודה והערכה וחיבוק לגיבורי ישראל. אנחנו אולי שיחקנו כדורגל, אבל הם אלה הגיבורים האמיתיים שנלחמו בשביל כולנו. זכות גדולה נפלה בחלקנו להתארח עם ותיקי מכבי חיפה למשחק חשוב בעמותת ‘אחים לחיים’, עמותה שכל מטרתה לקדם ולסייע לחיילי צה"ל אשר נפצעו פעילות צבאית והגנה על העם והמולדת”. 

אחד משחקני קבוצת "אחים לחיים" שהיה גם מיוזמי ומארגני המשחק הוא מנהל ומאמן הקבוצה מוטי דהן שהוסיף בהתרגשות: “כבוד אדיר עבורנו היה לארח למשחק את שחקני ותיקי העבר האגדות של מכבי חיפה. על המגרש הרגשנו את מה שכדורגל יודע לעשות הכי טוב וזה לאחד, להרים ולמלא את הלב באמונה שאנחנו יכולים הכל. המשחק הזה נתן לנו כוח עצום. לראות את שחקני העבר של מכבי חיפה באים במיוחד כדי לכבד אותנו זו תחושה שלא תישכח”.

גם כדורגל יפה הוצג על כר הדשא והמשחק נחתם בתוצאת ניצחון של 4:7 לזכות האגדות של מכבי חיפה כשאת השערים כבשו נדיב סימן טוב (חמישה שערים) ואחיו שחר (שני שערים).

נדיב סימן טוב ומשה סלקטר (יוסף הירש)נדיב סימן טוב ומשה סלקטר (יוסף הירש)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */