רפאלוב במאמץ להנחית קשר אחורי במכבי חיפה

ליאור רפאלוב שיצא בראשית השבוע לבלגיה בין היתר על מנת לצרף קשר אחורי זר עשוי בימים הקרובים להודיע על זהות הקשר שהחליט לצרף למכבי חיפה. רפאלוב מודע לצורך הגדול לחזק את הסגל של דייגו פלורס בקשר אחורי איכותי על מנת שהקבוצה תוכל להשתדרג לקראת המשך המאבקים בליגה.

נכון להיום הקשר האחורי היחיד הטבעי שיש לקבוצה הוא גוני נאור שעל המשבצת שלו יש גם את עלי מוחמד. צירוף קשר אחורי זר יזרז את שחרורו של אחד הזרים, ככל הנראה קסנדר סברינה. בתקופה הקרובה ביותר וכפי שפורסם ב-ONE, תהיינה החלטות גם לגבי שחקנים נוספים כמו עילאי חג'ג' שקרוב לעבור לנתניה בעסקת עוז בילו, ליאם חרמש וסוף פודגוראנו שלא מצליח להרשים.

אחרי יום מנוחה אתמול, מכבי חיפה חוזרת היום להתאמן על מנת להתחיל בהכנות המעשיות לקראת משחק הליגה הראשון בסמי עופר מול בני ריינה. אם בחזרה הגנרלית במשחק על מיקום בגביע הטוטו מכבי חיפה נחלה הפסד 2:0 עם הרכב משני לחלוטין שכלל עשרה שחקנים מחליפים, הרי שהפעם דייגו פלורס יחזיר להרכב את כל ה"אסים" שלו במטרה אחת ברורה לזכות בשלוש נקודות.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

פלורס שעד כה נכשל בשתי המשימות להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס וגמר גביע הטוטו מודע לכך שהוא מחויב להביא עכשיו את קבוצתו לניסיון להיאבק על תואר האליפות, במיוחד על רקע העובדה שמכבי תל אביב והפועל באר שבע נחלשו על הנייר ביחס לעונה שעברה.

אחת ההתלבטויות של פלורס לקראת המשחק היא בין שון גולדברג שחוזר לעניינים לליסב עיסאת. אחד מהשניים יפתח לצידו של עבדולאי סק, כאשר לעמדת המגנים יחזרו פייר קורנו ויילה בטאי. התלבטות נוספת היא בין איאד חלאילי לסברינה שממשיך לאכזב. דולב חזיזה יחזור להרכב, וגיא מלמד וקנג'י גורה יעדרו בגלל פציעות.