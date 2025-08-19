יום רביעי, 20.08.2025 שעה 20:26
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

"זה היה אחד הימים המאושרים בחיים שלי"

שר הספורט, מיקי זוהר, אירח את האחים אפריפה, מרסי שחזרה את הרגע בו התבשרה על קבלת האזרחות, בלסינג: "עזרתם לנו להתחרות בזמני מלחמה קשים"

מרסי ובלסינג אפריפה עם השר זוהר (באדיבות איגוד האתלטיקה)
שר התרבות והספורט מיקי זוהר אירח היום (שלישי) בלשכתו יחד עם ראש מנהלת הספורט מורן מסיקה ומנכ״ל איגוד האתלטיקה חנוך חי כהן את האחים בלסינג ומרסי אפריפה, ובירך אותם לאחר שהאח הבכור זכה באליפות אירופה עד גיל 23, והאחות הצעירה קיבלה אחרי בירוקרטיה ארוכה את אזרחותה הישראלית.

האחים לבית משפחת אפריפה הודו לשר ולראש המטה שלו על הסיוע הרב ותמיכתם בהוצאת האזרחות המיוחלת: “זה היה אחד הימים המאושרים בחיי”, סיפרה מרסי על היום בו קיבלה את האזרחות, “כבר כמעט הרמתי ידיים. מעכשיו אני יכולה להתרכז רק באתלטיקה ולייצג את המדינה בכבוד על הצד הטוב ביותר”.

גם בלסינג הוסיף: “אני רוצה להודות לכם על כל העזרה עם האזרחות וגם על כך שעשיתם למעננו הרבה בשביל שנצא לתחרויות גם בזמנים קשים במלחמה”. השר זוהר סיכם את השיחה עם ציפיות להמשך: “אני מחכה ומצפה לעוד הישגים ושיאים מצד שניכם. לא פשוט להוציא אזרחות במדינה שלנו אבל אין ספק שאת (מרסי) מיוחדת וראויה לכך. תעבדו קשה ותביאו לנו מדליה אולימפית, אני מבטיח לתגמל בהתאם”.

כזכור, האצן למרחקים קצרים אף שבר בחודש שעבר את השיא הישראלי לריצת 100 מטרים במסגרת גראנד סלאם ירושלים, והעמיד אותו על זמן אדיר של 10.09 שניות בלבד.

