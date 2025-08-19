קבוצת מוסד קפיטל תמשיך לתת חסות למכבי ת"א

מכבי תל אביב הודיעה כי קבוצת מוסד קפיטל, שבבעלות רן צדיקריו ומוטי דביר, ממשיכה ומעמיקה את החסות למועדון הצהוב גם לעונת המשחקים 2025/26. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח בעונת המשחקים הקודמת, קבוצת מוסד קפיטל גדלה וצמחה ואחראית לעסקאות נדל״ן בישראל בהיקפים של מעל ל-2.3 מיליארד ש”ח.

בהודעה נרשם: “הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם מעל ל-150 מתכננים פיננסים מובילים בישראל המוצאים בקבוצת מוסד קפיטל מגוון רחב של פתרונות השקעה משלימים לתכנון פיננסי אפקטיבי עבור לקוחותיהם. בשנה האחרונה הקימו ורכשו המייסדים מוטי דביר ורן צדיקריו מגוון חברות נוספות סינרגטיות לפעילות הקבוצה”.

עוד כתב המועדון: “מלבד מוסד קפיטל העוסקת בתחום הנדל״ן בישראל חברת תוצרת הארץ העוסקת בקרקעות למגורים עם תוכניות מתאר מאושרות ובשלבים מתקדמים. חברת הוריזון דובאי, החברה הגדולה והמשמעותית ביותר בליווי משקיעים בדובאי עם עסקאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים”.

החתימה על הסכם שיתוף הפעולה (מכבי ת"א)

לסיכום: “קהילת ‘שווים יותר’, הקהילה של המילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון – האנשים שמגיע להם יותר. בקהילה אנו עוסקים במגוון תחומים שמטרתם לשפר את איכות החיים של מילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון דרך יצירת כוח צרכני חזק המעניק גישה להטבות והזדמנויות רבות בתחומי הפיננסים והנדל״ן. בקהילה חברים היום מעל 20,000 מילואימניקים”.