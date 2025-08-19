יום שלישי, 19.08.2025 שעה 17:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

קבוצת מוסד קפיטל תמשיך לתת חסות למכבי ת"א

אלופת המדינה הודיעה על המשך שיתוף הפעולה עם מוסד קפיטל גם לעונת 2025/26: "הקבוצה גדלה וצמחה לאחר שיתוף הפעולה המוצלח בעונת המשחקים הקודמת"

|
בן מנספורד עם נציגי מוסד קפיטל (מכבי ת
בן מנספורד עם נציגי מוסד קפיטל (מכבי ת"א)

מכבי תל אביב הודיעה כי קבוצת מוסד קפיטל, שבבעלות רן צדיקריו ומוטי דביר, ממשיכה ומעמיקה את החסות למועדון הצהוב גם לעונת המשחקים 2025/26. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח בעונת המשחקים הקודמת, קבוצת מוסד קפיטל גדלה וצמחה ואחראית לעסקאות נדל״ן בישראל בהיקפים של מעל ל-2.3 מיליארד ש”ח.

בהודעה נרשם: “הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם מעל ל-150 מתכננים פיננסים מובילים בישראל המוצאים בקבוצת מוסד קפיטל מגוון רחב של פתרונות השקעה משלימים לתכנון פיננסי אפקטיבי עבור לקוחותיהם. בשנה האחרונה הקימו ורכשו המייסדים מוטי דביר ורן צדיקריו מגוון חברות נוספות סינרגטיות לפעילות הקבוצה”.

עוד כתב המועדון: “מלבד מוסד קפיטל העוסקת בתחום הנדל״ן בישראל חברת תוצרת הארץ העוסקת בקרקעות למגורים עם תוכניות מתאר מאושרות ובשלבים מתקדמים. חברת הוריזון דובאי, החברה הגדולה והמשמעותית ביותר בליווי משקיעים בדובאי עם עסקאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים”.

החתימה על הסכם שיתוף הפעולה (מכבי ת"א)החתימה על הסכם שיתוף הפעולה (מכבי ת"א)

לסיכום: “קהילת ‘שווים יותר’, הקהילה של המילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון – האנשים שמגיע להם יותר. בקהילה אנו עוסקים במגוון תחומים שמטרתם לשפר את איכות החיים של מילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון דרך יצירת כוח צרכני חזק המעניק גישה להטבות והזדמנויות רבות בתחומי הפיננסים והנדל״ן. בקהילה חברים היום מעל 20,000 מילואימניקים”.

מהפכה בסגל של מכבי תל אביב
