יום שלישי, 19.08.2025 שעה 15:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

אנצ'לוטי לא יזמן את ויניסיוס לסגל נבחרת ברזיל

כוכב ריאל מדריד, שבכל אופן מורחק מהמשחק הראשון בפגרה הבינלאומית הקרובה מול צ'ילה במוקדמות המונדיאל, ישאר מחוץ לסגל של המאמן. רודריגו זומן

|
קרלו אנצ'לוטי ו-ויניסיוס (IMAGO)
קרלו אנצ'לוטי ו-ויניסיוס (IMAGO)

נבחרת ברזיל תיאלץ להסתדר ללא ויניסיוס ג’וניור בשני המשחקים האחרונים שלה במוקדמות המונדיאל 2026. הכוכב של ריאל מדריד לא נכלל ברשימה המקדימה שנשלחה לפיפ"א, כך דווח בתקשורת הברזילאית.

הסיבה? שילוב בין עונש הרחקה לבין החלטה מקצועית. ויניסיוס ספג צהוב שלישי בניצחון 0:1 על פרגוואי, מה שמונע ממנו לשחק מול צ’ילה (4 בספטמבר). בנוסף, המאמן קרלו אנצ’לוטי בחר לא לזמן אותו גם למשחק מול בוליביה (9 בספטמבר), במטרה לאפשר לו מנוחה אחרי עונה מתישה עם יותר מ־60 הופעות רשמיות במדי ריאל והסלסאו. אגב, למשחק הזה הוחלט שלא לזמן כלל שחקנים הפעילים באירופה.

רודריגו ומיליטאו חוזרים לסגל

מי שכן נכנסו לרשימה הם רודריגו ואדר מיליטאו, ששבו לאחר פציעות. במיוחד מדובר בבשורה עבור מיליטאו, שחזר לאחר ניתוח שני ברצועה הצולבת ואף פתח במשחק ידידות מול קבוצת טירול האוסטרית ב־12 באוגוסט.

ההכרזה הרשמית – בשבוע הבא

הרכב הסופי יוכרז רשמית ביום שני, 25 באוגוסט, באירוע מיוחד של התאחדות הכדורגל הברזילאית. שחקני הסגל יתכנסו לאימונים החל מה־1 בספטמבר. ברזיל, שכבר הבטיחה את מקומה במונדיאל 2026, תחתום את שלב המוקדמות עם משחקים מול צ’ילה ובוליביה.

