"הסגל הרחב יעשה את ההבדל בבית"ר ירושלים"

אחרי שבוע לא קל שכלל הדחה מאירופה והסאגה בין ירדן שועה לאלמוג כהן, בית”ר ירושלים דאגה להגיע לליגה עם חיוך גדול אחרי 0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו, מה שקבע דייט עם הפועל ת”א בגמר. כעת, רגע לפני פתיחת הליגה, שחקן העבר של הירושלמים עמית בן שושן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

בית”ר ירושלים התקפית הייתה קבוצה מצוינת, אם הם יחזקו בהגנה – בלם ברמה, אז תהיה קבוצה שתרוץ לאליפות. ראינו את בית”ר בחוסר מזל שלא עשתה הארכה, ראינו שני משחקים בלי שועה ומיכה, וזה שונה באופי מטימוטי מוזי ועדי יונה, ופתאום ראית 11 שחקנים נלחמים על הכדור ועושים הגנה, הקבוצה שוטפת את הדשא ומביסה, אולי צריך לחשוב על ההשפעה של שועה, אולי זה מפריע.

”אני חושב שירדן שועה, בעונה שעברה, עשה משחקים מדהימים וגם רץ ונלחם ואני מאמין שיעשה גם השנה. הסגל הרחב השנה יעשה את ההבדל וירדן כשהוא לא ישחק, אז יהיה שחקן אחר שישחק וייתן את התפוקה שלו. בשני המשחקים האחרונים בית”ר נראתה מדהים, אני גם אמרתי שייגמר 1:4 מול ריגה והייתי קרוב”.

הבעיה זה איך בית”ר תשחק נגד קבוצות כמו סכנין וכאלו שיהיה יותר קשה, צריך להיות מוכנים עם עוד שיטה וזו תהיה קפיצת המדרגה של הקבוצה העונה, שזה יהיה הלקח ונראה קבוצה אחרת.

”הבשורה מאתמול זה שיש עוד שני שחקני קישור טובים מאוד, בן שימול וזרגרי, עשו עבודה מצוינת כשנכנסו”.

"יהיה מי שייתן תפוקה. זרגרי ישחק הרבה"

זרגרי זה סיפור מדהים, הוא כיכב בבית”ר, נמכר לחיפה ונעלם, ופתאום הוא אמר שהוא רוצה לחזור לבית”ר ובאמת חזר לבית”ר, זה ילד נהדר וקאמבק נהדר”

”כשהוא היה בבית”ר, היה עליו לחץ גדול תקשורתי וציפיות, הפעם הוא חזר עם פחות לחץ וזה בינגו של אלמוג כהן. הוא ישחק הרבה השנה לדעתי”.