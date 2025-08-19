נבחרת ישראל השיקה את המדים החדשים

נבחרת ישראל תפגוש בתחילת החודש הבא את מולדובה ואיטליה להמשך קמפיין מוקדמות המונדיאל, ולמשחקים האלה, החבורה של רן בן שמעון תעלה עם המדים החדשים, אותם השיקה לראשונה ההתאחדות לכדורגל היום (שלישי).

המדים, שעוצבו על ידי טל שטח, שחקן עבר, שהפך לאומן ומומחה בתחום אופנת הכדורגל, עומדים במרכז הקולקציה הרשמית החדשה של הנבחרות.

בפעם הראשונה בתולדותיה, ההתאחדות לכדורגל עיצבה בעצמה את מדי הנבחרות. מדובר בדרישה ייחודית שהציבה ההתאחדות לכדורגל למלבישה החדשה וספקית הציוד, חברת ריבוק, במטרה להבטיח שמדי הנבחרת יבטאו זהות ישראלית ברורה ויעוררו גאווה לאומית בקרב השחקנים והאוהדים.

עיצוב המדים החדשים נשען על מקורות ההשראה ההיסטוריים של הכדורגל הישראלי. המדים מבוססים על עקרונות עיצוב שנלקחו ממדי הנבחרת בין השנים 1992–1996, והם מורכבים בעיקרם ממשולשים המרכיבים את סמל מגן הדוד.

כחלק מההשקה, יצרה ההתאחדות סרטון ייחודי בהשתתפות כוכבי וכוכבות עבר והווה של הכדורגל הישראלי – יוסי בניון, חיים רביבו, שייע פייגנבוים, איתי שכטר, ראובן עטר, מנור סולומון, סילבי ז'אן ומריאן עוואד. הסרטון מחבר בין המורשת ההיסטורית של הכדורגל הישראלי לבין ההווה, וממחיש כיצד המדים החדשים הם סמל תרבותי שממשיך מסורת ומחבר בין הדורות.

כוכבי העבר של הנבחרת משיקים את החולצה (ההתאחדות לכדורגל)

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "למרות לא מעט אתגרים בדרך, זכינו ליהנות מספקית ציוד ספורט בכירה ולהוביל לראשונה עיצוב מדים מתוך אמונה שמדי הנבחרת צריכים לשקף את הרוח הישראלית, את החוסן ואת הגאווה שלנו כעם וכקהילה. אני בטוח שהמדים החדשים יהפכו לסמל שכל אוהד ואוהדת ירצו ללבוש בגאווה. הלוואי שבקרוב נחזור לארח משחקים בארץ, כאשר האלפים ביציעים לבושים במדי הנבחרת בדיוק כמו השחקנים הנערצים על כר הדשא".

טל שטח, מעצב הקולקציה: "כאשר ניגשתי לעצב את מדי הנבחרת, רציתי לשלב את הגאווה הישראלית עם שפה עיצובית מודרנית, שתדבר גם לדור הצעיר. המדים עוצבו מתוך מחשבה על שחקני ושחקניות הנבחרת, אבל גם על האוהדים שירצו ללבוש אותם. מבחינתי, זה הרבה מעבר לבגד – זאת דרך לבטא זהות ושייכות."

החל מהיום, ניתן לרכוש את מדי הנבחרות בבלעדיות בחנות האונליין של הנבחרת.

חולצת הבית של נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)