אופק מלול יפתח את עונה ה-16 במגדל העמק

מעט השחקנים היום, בין אם בליגות הנמוכות ובין אם בליגות המקצועניות בישראל, שנשארים באותו המועדון שנים קדימה. אופק מלול, הקשר בן ה-34, הוא דוגמה לאותם שחקנים שאפשר לספור על אצבעות בודדות.

לפני שני עשורים אופק נחת במועדון, במחלקת הנוער שלו, ומאז? מאז הפך לקפטן הפועל מגדל העמק ועוגן לשחקנים הצעירים. לעונה אחת הושאל לנוער של הפועל נוף הגליל ובמרוצת השנים, כשגדל, שיחק למעט זמן בהפועל ע. כרמיאל ובהפועל עפולה. מעבר לכך? רק בהפועל מגדל העמק.

אופק מלול מזכיר בעקרונותיו את כפיר בן דוד, הטברייני, שלא עזב את הבית מלבד עונה אחת בלבד, וכיום משמש כמאמן הנוער של המועדון. כך גם משה אסולין, ממ.ס. דימונה, שחלף על פני ה-300 הופעות בקבוצת הבוגרים. והעונה? גם בגילו (36), יהיה חלק מהסגל של שרון אביטן.

שחקני הפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

מאז עונת המשחקים 2010/11, עונת הבוגרים הראשונה שלו כשחקן חריג גיל בנוער של הפועל מגדל העמק, רשם אופק 413 הופעות בבוגרים, 79 שערים, לצד 31 כרטיסים צהובים ושתי אדומים לאורך 15 השנים האחרונות.

אופק מלול ציין בפני ONE: “חתמתי לעונה ה-16 שלי בהפועל מגדל העמק, והמעמד הזה מרגש עבורי בכל פעם מחדש. גדלתי במועדון הזה מגיל צעיר, עברתי בכל קבוצות הנוער, ובגיל 16 זכיתי לעלות לקבוצה הבוגרת - שם אני משחק ברצף עד היום.

“עם השנים הפכתי לקפטן של הפועל מגדל העמק, תפקיד שממלא אותי גאווה ואחריות גדולה. הפועל מגדל העמק היא לא רק קבוצה בשבילי - זה הבית שלי, המקום שבו צמחתי והפכתי לשחקן ולאדם שאני היום”.

שחקני מגדל העמק מאושרים (חג'אג' רחאל)

ההודעה הרשמית של מועדון הכדורגל הפועל מגדל העמק: “אנחנו שמחים וגאים להודיע – הקפטן שלנו, אופק מלול, חתם לעונה נוספת וימשיך להוביל אותנו גם בעונה ה-16 ברצף במועדון! אופק, שחקן הבית והסמל שכולנו אוהבים”.

“אופק ימשיך להיות הדמות שמגלמת יותר מכל את הערכים של המועדון - מחויבות, מנהיגות ונאמנות שאין לה תחליף. יחד נמשיך את הדרך, עם הלב הגדול שלו על המגרש. יאללה אופק, יאללה הפועל”.

הפועל מגדל העמק תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה’ בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של משה ויצמן את מכבי נוג’ידאת אחמד, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א’ צפון, הפועל מגדל העמק תארח בביתה החדש, במגרש הסינתטי לו נוף לעמקים, את הפועל ע. באקה אל גרבייה, אותה יאמן בעונה הקרובה מוחמד עוואדי.