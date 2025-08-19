יום שלישי, 19.08.2025 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

כל הנושאים החמים בשידור חי באתר ובערוץ ONE בימי ראשון עד חמישי. והפעם: סערת אוהדי בית"ר והמשטרה, אופ"א נגד ב"ש והמהפכה במכבי תל אביב בכדורגל

|
עומר אצילי מול מתן בלטקסה (חגי מיכאלי)
עומר אצילי מול מתן בלטקסה (חגי מיכאלי)

העונה החדשה כבר החלה עם משחקים באירופה וגם גביע הטוטו, יש המון על מה לדבר רגע לפני שליגת העל יוצאת לה לדרך גם כן: התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

