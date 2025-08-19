יום שלישי, 19.08.2025 שעה 17:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

רכש משמעותי: שון עדרי חתם בהפועל ראשון לציון

הכתומים ממשיכים במסע החימוש וצירופו את הבלם/קשר, ששיחק בעונה החולפת בהפועל פתח תקווה. לפני כן, שיחק ברמת השרון וגדל בנוער של מכבי תל אביב

|
שון עדרי ואדם קידן (באדיבות המועדון)
שון עדרי ואדם קידן (באדיבות המועדון)

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות לנסות להתחזק, כאשר הבוקר (שלישי) נרשמו כמה החתמות בולטות: הפועל ראשל"צ הודיעה על החתמה מסקרנת ביותר, בדמותו של שחקן ההגנה/הקשר שון עדרי.

עדרי, שחתם באמצעות סוכנו אדם קידן, היה אחד הגורמים החשובים בעלייתה של הפועל פ"ת לליגת העל, כאשר הוא גם סיים עם נבחרת הנוער של אופיר חיים במקום השלישי במונדיאליטו ובמקום השני באליפות אירופה.

השחקן בן ה-21, למעשה התיר את חוזהו במכבי ת"א ומצטרף לסגל של דוד מרטן, שרשם החתמות משמעותיות בדמותם של לירוי מונדזנגה, מתן פלג, אוצ'ה אוצ'וואצ'י ומג'יקו טראורה.

שון עדרי (חגשון עדרי (חג'אג' רחאל)

גם בני יהודה קרובה לרכש נוסף

על פי דיווח באפריקה, במועדון מנהלים מגעים עם הקשר הגינאי מוסא טראורה, דיווח אותו אישרו במועדון מאוחר יותר. השחקן, שיחק בעונה שעברה בקטינקאיה, מהליגה בקפריסין התורכית.

בעברו, הוא שיחק מספר עונות בליגה השבדית, ממנה הושאל בעונת 2019/20 לאויפאשט ההונגרית. ב-25 משחקים בקטינקאיה, רשם 11 שערים ו-13 בישולים ב-25 משחקים. הוא צפוי להצטרף לסגל אם המגעים יבשילו כאשר מי שמעמדו בסימן שאלה, הוא אנטוניו שאבייר הפורטוגלי, כפי שפורסם ב-ONE.

מסאי דגו (ראובן שוורץ)מסאי דגו (ראובן שוורץ)

חיזוק לניר ברקוביץ’

הפועל רעננה של ניר ברקוביץ' הציגה אתמול יכולת טובה מול בני יהודה: בינתיים, גם היא ביצעה החתמה משלה, כאשר צירפה את הקשר האחורי איזאק אפונג, הגנאי. השחקן בן ה-22, חתם באמצעות סוכנו אדם קידן, כאשר הוא שיחק אשתקד בספרטאניל המולדבית.

ניר ברקוביץניר ברקוביץ' (שחר גרוס)
