רכש משמעותי: שון עדרי חתם בהפועל ראשון לציון

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות לנסות להתחזק, כאשר הבוקר (שלישי) נרשמו כמה החתמות בולטות: הפועל ראשל"צ הודיעה על החתמה מסקרנת ביותר, בדמותו של שחקן ההגנה/הקשר שון עדרי.

עדרי, שחתם באמצעות סוכנו אדם קידן, היה אחד הגורמים החשובים בעלייתה של הפועל פ"ת לליגת העל, כאשר הוא גם סיים עם נבחרת הנוער של אופיר חיים במקום השלישי במונדיאליטו ובמקום השני באליפות אירופה.

השחקן בן ה-21, למעשה התיר את חוזהו במכבי ת"א ומצטרף לסגל של דוד מרטן, שרשם החתמות משמעותיות בדמותם של לירוי מונדזנגה, מתן פלג, אוצ'ה אוצ'וואצ'י ומג'יקו טראורה.

שון עדרי (חג'אג' רחאל)

גם בני יהודה קרובה לרכש נוסף

על פי דיווח באפריקה, במועדון מנהלים מגעים עם הקשר הגינאי מוסא טראורה, דיווח אותו אישרו במועדון מאוחר יותר. השחקן, שיחק בעונה שעברה בקטינקאיה, מהליגה בקפריסין התורכית.

בעברו, הוא שיחק מספר עונות בליגה השבדית, ממנה הושאל בעונת 2019/20 לאויפאשט ההונגרית. ב-25 משחקים בקטינקאיה, רשם 11 שערים ו-13 בישולים ב-25 משחקים. הוא צפוי להצטרף לסגל אם המגעים יבשילו כאשר מי שמעמדו בסימן שאלה, הוא אנטוניו שאבייר הפורטוגלי, כפי שפורסם ב-ONE.

מסאי דגו (ראובן שוורץ)

חיזוק לניר ברקוביץ’

הפועל רעננה של ניר ברקוביץ' הציגה אתמול יכולת טובה מול בני יהודה: בינתיים, גם היא ביצעה החתמה משלה, כאשר צירפה את הקשר האחורי איזאק אפונג, הגנאי. השחקן בן ה-22, חתם באמצעות סוכנו אדם קידן, כאשר הוא שיחק אשתקד בספרטאניל המולדבית.