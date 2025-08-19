הרכבים וציונים



ארדה גולר (רויטרס) ארדה גולר (רויטרס)

את עונת 2024/25 ריאל מדריד תרצה לשכוח ללא ספק. קיליאן אמבפה הצטרף למי שכבר הייתה אלופת ספרד ואירופה, אבל זה נגמר ללא שום תואר למעט הסופר קאפ האירופי אי שם בתחילת העונה. כעת, הפנים כבר קדימה, והבלאנקוס פותחים את המסע להשבת הכתר בשעה זו עם המחזור הראשון שלהם בלה ליגה מול אוססונה בברנבאו.

זהו יום מרגש כמובן לכל אוהד ריאל ולמועדון, כמו בכל תחילת עונה, אך יש כאלו שזה מיוחד עוד יותר. טרנט אלכסנדר ארנולד, אלברו קאררס, דין האוסן ופרנקו מסטנטואונו מארחים לראשונה באצטדיון המיתולוגי, וכמובן על הקווים לראשונה בברנבאו עומד המאמן החדש של ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, שינסה להשיג שלוש נקודות במחזור הראשון בליגה הספרדית.

יש לספרדי גם חסרונות, כמו ג’וד בלינגהאם, אדוארדו קמאבינגה, אנדריק ופרלאן מנדי פצועים, ואנטוניו רודיגר מורחק זכר לאדום בגמר הגביע נגד ברצלונה בעונה החולפת. אגב, בעונה שעברה חניכיו של קרלו אנצ’לוטי דאז פתחו את הליגה עם משחק חוץ נגד מיורקה, בדומה לברצלונה העונה, רק שהקטלונים ניצחו 0:3, וריאל מדריד סיימה ב-1:1 די מאכזב.

התוצאה הזו, 1:1, היא גם התוצאה במשחק האחרון בין סגנית אלופת ספרד לבין אוססונה, בפברואר האחרון במסגרת הסיבוב השני של עונת 2024/25, במשחק בו קיליאן אמבפה ואנטה בודימיר כבשו. בסיבוב הראשון בברנבאו זה נגמר עם 0:4 מוחץ ללבנים, כשוויניסיוס כבש שלושער אדיר וג’וד בלינגהאם הוסיף אחד. הפעם האחרונה שהקבוצה מפמפלונה ניצחה את ריאל? 0:1 אי שם בינואר 2011.