יום שלישי, 19.08.2025 שעה 22:47
יום שלישי, 19/08/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 1
אוססונה
דקה 44
0 0
שופט: קורדרו וגה
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20
מערכת ONE | 19/08/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ארדה גולר (רויטרס)

את עונת 2024/25 ריאל מדריד תרצה לשכוח ללא ספק. קיליאן אמבפה הצטרף למי שכבר הייתה אלופת ספרד ואירופה, אבל זה נגמר ללא שום תואר למעט הסופר קאפ האירופי אי שם בתחילת העונה. כעת, הפנים כבר קדימה, והבלאנקוס פותחים את המסע להשבת הכתר בשעה זו עם המחזור הראשון שלהם בלה ליגה מול אוססונה בברנבאו. 

זהו יום מרגש כמובן לכל אוהד ריאל ולמועדון, כמו בכל תחילת עונה, אך יש כאלו שזה מיוחד עוד יותר. טרנט אלכסנדר ארנולד, אלברו קאררס, דין האוסן ופרנקו מסטנטואונו מארחים לראשונה באצטדיון המיתולוגי, וכמובן על הקווים לראשונה בברנבאו עומד המאמן החדש של ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, שינסה להשיג שלוש נקודות במחזור הראשון בליגה הספרדית.

יש לספרדי גם חסרונות, כמו ג’וד בלינגהאם, אדוארדו קמאבינגה, אנדריק ופרלאן מנדי פצועים, ואנטוניו רודיגר מורחק זכר לאדום בגמר הגביע נגד ברצלונה בעונה החולפת. אגב, בעונה שעברה חניכיו של קרלו אנצ’לוטי דאז פתחו את הליגה עם משחק חוץ נגד מיורקה, בדומה לברצלונה העונה, רק שהקטלונים ניצחו 0:3, וריאל מדריד סיימה ב-1:1 די מאכזב.

התוצאה הזו, 1:1, היא גם התוצאה במשחק האחרון בין סגנית אלופת ספרד לבין אוססונה, בפברואר האחרון במסגרת הסיבוב השני של עונת 2024/25, במשחק בו קיליאן אמבפה ואנטה בודימיר כבשו. בסיבוב הראשון בברנבאו זה נגמר עם 0:4 מוחץ ללבנים, כשוויניסיוס כבש שלושער אדיר וג’וד בלינגהאם הוסיף אחד. הפעם האחרונה שהקבוצה מפמפלונה ניצחה את ריאל? 0:1 אי שם בינואר 2011.

מחצית ראשונה
  • '34
  • החמצה
  • כדור שטייל ברחבה הגיע לקיליאן אמבפה, אך הכוכב הצרפתי פספס את מסגרת השער בסנטימטרים ספורים
  • '30
  • אחר
  • המארחת מתקשה להגיע למצבים ממשיים כאשר אוססונה מסתגרת מאחור בעזרת כל שחקני השדה שלה
  • '25
  • החמצה
  • פעולה טובה של ויניסיוס באגף השמאלי שחררה אותו על מנת להעביר כדור לאמבפה שחיכה ברחבה, אך הצרפתי בעט חלש ושוער היריבה קלט
אלברו קרראס בועט (רויטרס)
  • '7
  • החמצה
  • איום ראשון של הבאלנקוס לעבר השער: קרראס יצא טוב קדימה וקיבל את הכדור על סף הרחבה. הוא בעט ברגל שמאל כדור שהחמיץ את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קורדרו וגה שורק ומוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני ריאל מדריד (רויטרס)
צ'אבי אלונסו (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד מתחמים (La Liga)
פרנקו מסטנטואונו על כר הדשא בברנבאו (IMAGO)
קיליאן אמבפה מתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
