77 דק' לקניקובסקי, פרנצווארוש הפסידה לקרבאח

המשחקים הראשונים של שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות נערכו הערב (שלישי) כאשר רובי וקין ופרנצווארוש, עם גבי קניקובסקי ששיחק 77 דקות, אירחו את קרבאח האזרית בגרופאמה בבודפשט, ובתום 90 דקות יצאה האורחת עם ידה על העליונה בזכות מהפך ו-1:3 נפלא.

ההונגרים קיוו לצאת מהמשחק הביתי עם מקדמה לקראת משחק הגומלין, ואף עלו ליתרון בדקה ה-29 משער נהדר של ברנבס ורגה, שקיבל כדור על סף הרחבה ובפעולה אישית טובה וסיומת אפילו טובה עוד יותר, שלח את הכדור ישר לפינת השער והוריד את ההונגרים להפסקה ביתרון.

אלא שאל החצי השני האזרים עלו מכוונים מטרה, ובדקה ה-50 כבר מצאו את שער השוויון, כשאקס בית”ר ירושלים והפועל ת”א, מרקו ינקוביץ’, שיגר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה ישר לרשת של דנס דיבוש. בדקה ה-67 המהפך האזרי הושלם, כשקווין מדינה קיבל כדור כשהוא חופשי לבדו ברחבה, ובקלילות דחק פנימה את השער השני, עשר דקות לפני שהישראלי שהגיע ממכבי ת”א ירד מכר הדשא.

אם לא די בכך, בדקה ה-85 מוסא קורבנלי, שעלה רק שלוש דקות קודם לכן מהספסל, קיבל כדור עומק נהדר וגלגל את הכדור ישר לפינה של דנס דיבוש, ובכך הפך את המשימה של הקבוצה מבודפשט לקשה אפילו הרבה יותר, שכן היא תגיע בשבוע הבא למשחק החוץ באזרבייג’אן כשהיא בפיגור של שני שערים.

מחצית ראשונה:

דקה 1: כבר אחרי פחות מדקה, עבדאללה זוביר ניסה להפתיע את דיבוש, שהשמיט את הכדור, אך לבסוף הצליח להשתלט עליו.

דקה 8: ברנבס וארגה עלה נהדר לכדור שהוגבה לרחבה מהתקפה אותה התחיל קניקובסקי, אך למרות נגיחה טובה וחזקה, פספס את המסגרת במעט.

דקה 14: לני ג’וסף נשלח בכדור עומק מצוין, הצליח להכניע את קוצ’לסקי, אך שחרר כדור חלש מדי החוצה.

דקה 29: שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1! מקרקיס הגביה כדור לרחבה, ורגה השתלט על הכדור ובחצי סיבוב אמנותי שלח את הכדור ישר לפינת השער!

דקה 43: לני ג’וסף הגיע לעמדת בעיטה טובה ושחרר כדור מצוין, אך סחט הצלה נהדרת מקוצ’לסקי.

דקה 45+2: בנצ’ה אוטבוס ספג פציעה קשה וירד מהדשא.

מחצית שנייה:

דקה 50: שער! קרבאח השוותה ל-1:1! מרקו ינקוביץ’, אקס בית”ר ירושלים והפועל ת”א, שיגר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ישר לפינת השער.

דקה 56: זוביר שוב ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו הלך גבוה מעל לשער.

דקה 67: שער! קרבאח עלתה ל-1:2! כדור קרן הגיע ישר לבלם קווין מדינה, שנותר חופשי לגמרי לבדו ברחבה והצליח לדחוק מקרוב את השער שקבע את המהפך!

דקה 76: אלכסנדר פשיץ’ עלה לכדור גובה מצוין, אך נגח ישר למרכז השער וקוצ’לסקי קלט בקלילות.

דקה 85: שער! קרבאח עלתה ל-1:3! מוסא קורבנלי, שעלה שלוש דקות קודם לכן מהספסל, נשלח בכדור עומק אדיר והכניע את דיבוש עם כדור מדויק לפינה.

דקה 90: ג’ונתן לוי הגיע להזדמנות ענק בתוך הרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למשקוף.

הרכב פרנצווארוש: דנס דיבוש, סטפן גרטנמן (איברהים סיסה, 63’), טון רימייקרס, גאבור שאלאי, צ’בריילס מקרקיס, אלכס תות’, בנצ’ה אוטבוס (כריסטופר זכריאסן, 46’), גבי קניקובסקי (ג’ונתן לוי, 77’), קאלום אודוודה, לני ג’וסף (זומבור גרובר, 70’) וברנבס ורגה (אלכסנדר פשיץ’, 70’).

הרכב קרבאח: מתאוס קוצ’לסקי, מתאוס סילבה (דני בולט, 90+2), בהלול מוסטפא, קווין מדינה, אלווין קפרקולייב, פדרו ביקאליו, מרקו ינקוביץ’, לאנדרו אנדרדה (אדאי, 57’), קאדי בורגס, עבדאללה זוביר (כריס קואקו, 90+2) ונרימאן אקונדזאדה (מוסא קורבנלי, 82’).