קייזה רוצה להישאר בליברפול, אוקפור ללידס?

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים רשמיים

# למרות שהיו שמועות על עזיבתו ורצונו לעבור לקבוצה אחרת, נראה שחלה תפנית בגזרת פדריקו קייזה, כשכעת הוא והסוכן הודיעו לליברפול על רצונם הברור להישאר במועדון. כזכור, השחקן היה בדרך החוצה, אך מאז לואיס דיאס עזב והאיטלקי כבש במשחק הליגה הראשון וכעת נראה שיישאר.

# קבוצתו הקודמת של מנור סולומון, לידס, מתקרבת לעסקה מעניינת על נואה אוקפור, כאשר ההסכם כמעט גמור עם מילאן ופרטים האחרונים ייסגרו ביממה הקרובה.

נואה אוקפור (אימגו)

# כריסטיאן אסלאני בדרך ליעד חדש. האלבני נמצא צעד אחד מלעזוב את אינטר ולעבור את בולוניה, כך על פי ניקולו שירה, שמדווח שהקשר יעבור תמורת 10 מיליון אירו, כשבולוניה מחכה לתשובה סופית ממנו. החוזה אמור להיות עד שנת 2029, עם אופציה ל-2030 והשחקן ירוויח 1.8 מיליון אירו לשנה.

# הבלם לואיק באדה יחתום היום בקבוצה חדשה, כאשר על פי הדיווחים, באייר לברקוזן היא היעד החדש של שחקן סביליה, כשהאנדלוסים יקבלו 30 מיליון אירו עבור הצרפתי.