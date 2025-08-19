יום שלישי, 19.08.2025 שעה 01:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

שני אוהדי בית"ר נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים

ע"פ המשטרה, מעצרו של אוהד שחשוד בהדלקת אבוקה הוביל לכך ששני אוהדים מהיציע תקפו שוטרים וגרמו להם לחבלות, כשאחת נזקקה להמשך טיפול רפואי בביה"ח

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

אירוע חמור התרחש במהלך המשחק של בית”ר ירושלים מול הפועל חיפה באצטדיון טדי אמש (שני). על פי המשטרה, אבוקה שהודלקה ביציע ומעצר החשוד במעשה, גררה תגובה אלימה והתפרעות מצד קומץ אוהדי הקבוצה המקומית, תוך שתקפו שוטרים והשליכו חפצים וכיסאות לעברם וגרמו לפציעתם של שוטרים. שלושה חשודים נעצרו לחקירה.

על פי הודעת המשטרה, במהלך מחציתו הראשונה של המשחק באצטדיון, הודלקה אבוקה ביציע המזרחי של המגרש. הודות למצלמות וניטור בזמן אמת בחפ"ק המשטרה, זוהה החשוד בעת המעשה. בשלב מסוים, במהלך התרחקותו מהמקום, נתפס על ידי קצין משטרה. 

לדברי המשטרה, בשלב זה, התנפלו אוהדי הקבוצה על קצין המשטרה במטרה לסייע בידי חברם ולמלטו מהמקום. כוח משטרה נוסף שנחלץ לעזרתו, הותקף אף הוא ע"י האוהדים האלימים שהחלו מיידים לעברם חפצים שונים, ביניהם- כיסאות. כתוצאה ממעשיהם, נחבלו ארבעה קציני משטרה קלות בראשם, בידם וברגלם, כשאחת מהם נזקקה להמשך טיפול רפואי (קל) בבי"ח.

בנוסף לחשוד שנעצר בגין אבוקה, עצרה המשטרה שני חשודים נוספים בגין תקיפת שוטרים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. לצד זאת, נסיבות המקרה נבחנות.

מהמשטרה נמסר: “לצערנו, ישנם אוהדי ספורט שאינם מפיקים לקח מהמקרים החמורים המתרחשים בתחומי מגרשי הספורט, ממשיכים לעשות שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים אותם, ונוקטים אלימות כנגד אנשי חוק. מקומם של אלו מחוץ למגרשים למען אותו ציבור שמגיע ליהנות מחוויית ספורט. במקרים אלו, נמצה את הדין עם אותם פורעי חוק ונפעל בכל האמצעים לרבות הרחקתם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */