מותחת יותר מאי פעם: הסרייה א' פותחת עונה

אחרי עונה שכללה דרמה אדירה בכל חלק בטבלה עד המחזור האחרון, כולל אליפות דרמטית שהוכרעה עם הבאזר, הליגה האיטלקית חוזרת לעונת 2025/26 עם כוכבים גדולים שהגיעו, צמרת רותחת, תחתית בוערת ויותר מהכל, היא מבטיחה עוד לפני שנבעטה בעיטה אחת: יותר סיפורים, יותר שערים ויותר דרמה, עד הרגע האחרון.

נאפולי מציגה: שדרוג סגל שכבר היה קרוב לשלמות

אחרי שהאליפות שבה לדרום ארץ המגף עם זכייתה של נאפולי ואנטוניו קונטה, היו מעט סימני שאלה לגבי המשך דרכו של המאמן לאור חילוקי דעות עם הנשיא אאורליו דה לאורנטיס, אך לאחר שהוחלט להמשיך ביחד, המהלך הראשון של התכולים היה ברור: להביא את הסמל, יש שיאמרו הגדול ביותר, של הקבוצה התכולה הטובה ביותר בעשור האחרון, הלוא הוא קווין דה בריינה, שהגיע ממנצ'סטר סיטי וסחף איתו עיר שלמה אל חלומות על אליפות נוספת. והאמת? יש לקבוצה, לאוהדים ולעיר נאפולי את כל הסיבות לכך.

המאמן המצליח באיטליה ממשיך לעונה נוספת על הקווים, הכוכב הג'ינג'י הצטרף כדי להוסיף מימד של יצירתיות והסגל, שגם ככה היה קרוב לשלמות, השתדרג פלאים עם הגעתם של ואניה מילינקוביץ' סאביץ' לשער, סם באוקמה שהוביל את הגנת בולוניה הגיע לעזור להגנה הטובה באיטליה ועל הדרך יחנוך גם את לוקה מריאנוצ'י הצעיר שבא מאמפולי. נואה לאנג יוסיף יצירתיות מהאגף ולורנצו לוקה אמור להיות המחליף המושלם לרומלו לוקאקו שנפצע ויחמיץ את פתיחת העונה של האלופה, ואולי במשחקים מסוימים גם להשלים אותו כשישוב. לקבוצה של קונטה יש את כל האמצעים על מנת לשמור על הכתר, אבל המאבק יהיה לא פשוט גם הפעם.

קווין דה בריינה ואנטוניו קונטה האליפות תשאר בנאפולי? (IMAGO)

קיבו יכנס לנעליים הענקיות של אינזאגי באינטר?

מי שתאיים על כס המלכות היא זו שהייתה הפייבוריטית לזכות באליפות בכל עונה מתחילת העשור הנוכחי - אינטר. הנראזורי היו קרובים לנגוס בכל תואר אפשרי בעונה הקודמת, אך עומס המשחקים הכריע את הסגל המבוגר, שנפל מהרגליים בשלבי סיום העונה וסיים ללא תואר, למרות שהיה מועמד לזכות בארבעה כאלו.

שינוי מערכתי היה נדרש, אז סימונה אינזאגי החליט לקחת את משפחתו להרפתקה חדשה בערב הסעודית ואל נעליו נכנס כריסטיאן קיבו, מאמן צעיר שהצליח להשאיר את פארמה בליגה בעונה הקודמת. על הנייר, ההיסטוריה כבר הראתה שמאמן מפארמה יכול לעשות שפטים בליגה, זכר לימיו של אריגו סאקי, שהגיע כאלמוני ובנה את ‘גראנדה מילאן’ בצד האדום של העיר, קבוצה שנכנסה לספרי ההיסטוריה.

אך כאן המצב שונה. עד כה, קיבו לא הראה שהוא מסוגל באמת למלא את החלל שנוצר על הקווים, אבל כאמור, זה עוד מוקדם לשפוט, בטח כשהעונה עדיין לא התחילה. אינטר מגיעה אחרי הרבה זמן לעמדה אותה היא לא מכירה, עמדה בה היא צריכה לרדוף אחרי הסקודטו, במקום פשוט לא לאבד אותו. על הנייר, זה אמור להיות קל יותר, אך בפועל הרבה תלוי בשלושת שחקני הרכש של הקבוצה: אנג' יואן בוני, פטאר סוצ’יץ’ ולואיס אנריקה, שיצטרכו להוציא מההלם את שחקני הסגל הקיים. האם זה יספיק לאליפות? מוקדם לקבוע, יש המון סימני שאלה, אך אם השחורים-כחולים יצליחו להשיג את המטרה המרכזית שלהם בחלון, אדמולה לוקמן שרוצה לעזוב את אטאלנטה, לצד עונה גדולה של ניקולו בארלה, אלסנדרו בסטוני, מרקוס תוראם, פדריקו דימארקו והקפטן לאוטרו מרטינס, הסיכויים יגברו.

כריסטיאן קיבו. יצליח למלא את החלל של אינזאגי? (IMAGO)

אחרי 25 שנה: אליפות ברומא היא כבר לא מילה גסה

יש שיאמרו שלמרות שכלל לא הייתה במאבק האליפות בעונה החולפת, רומא הייתה הקבוצה הטובה ביותר. חזרתו מפרישה ומינויו של קלאודיו ראניירי, סמל ואגדת המועדון, בעיצומו של משבר הוביל את הזאבים לקאמבק מטורף שבמהלכו היה נראה כי הם בלתי מנוצחים, עד אשר נוצחו בתום ריצה בת 19 ניצחונות. סיבוב שלם ללא הפסד, עם חמש תוצאות תיקו בלבד ותצוגות כדורגל אדירות. בהמשך, ראניירי הודיע כי הפעם הפרישה שלו סופית ואת מקומו תפס מאמן וותיק אחר שעשה היסטוריה משלו, ג’אן פיירו גספריני, שאחרי תשע עונות באטאלנטה זכה לפרק חדש בקריירה הענפה שלו.

המאמן בן ה-67 הצליח לשמור על כל השחקנים החשובים בקבוצה מעיר הנצח, ואליהם להוסיף שכבת עומק נוספת שעתידה להקפיץ את הקבוצה צעד אחד קדימה, אל תוך מאבק האליפות. ווסלי נחת מפלאמנגו, ניל אל איינואי בא להחליף את לאנדרו פארדס כקשר האחורי, איוון פרגוסון הגיע להעיר את הדוב(ביק) ובלם הלאס ורונה, דניאלה ג'ילארדי, שזכה להשוואות לאלסנדרו נסטה, הצטרף גם כן. המטרה של גספריני וחניכיו החדשים צריכה להיות ברורה: ללכת בענק, או ללכת הביתה. האליפות על הפרק, והיא בהחלט לא אמורה להיות מילה גסה אחרי כמעט 25 שנים.

ג'אן פיירו גספריני. יניף לראשונה בקריירה את צלחת האליפות? (IMAGO)

הגורל של יובנטוס על כתפיו של “דל פיירו הטורקי”

אחרי עשור בה שלטה ביד רמה בליגה, יובנטוס, הקבוצה עם הכי הרבה תארי סקודטו בהיסטוריה האיטלקית, הפכה ללא רלוונטית. טוב, אולי לא רלוונטית זו הפרזה, הרי היא בכל עונה נמצאת בצמרת, אך היא לא באמת קוראת תיגר על מאבק האליפות. העונה איגור טודור, אחד שזכה פעמיים עם הביאנקונרי באליפות, ינסה לעשות את מה שמעטים מאמינים שאפשרי תחתיו, וזה להשיב את הקבוצה לפסגת הסרייה א’. לשם כך, הרבה ייאלץ לנחות על כתפיו של היהלום הטורקי קנאן יילדיז.

בגביע העולם למועדונים, הקהל ברחבי העולם זכה לראות מה שאוהדי הגברת הזקנה יודעים כבר מזמן - יש ליובה שחקן שעשוי מאבק כוכבים ויכול לעשות בכל רגע נתון במהלך המשחק, ככל העולה על רוחו. עם הגעתו של ג’ונתן דייויד והשארת פרנסיסקו קונסיסאו, ליובנטוס יש שלישייה קדמית שעתידה לעשות בעיות לכל הגנה העומדת מולה, כשאם גם רנדאל קולו מואני יוחתם אחרי חצי עונה מוצלחת במדים הלבנים-שחורים, ההתקפה של הגברת הזקנה תהיה מהמסוכנות ביותר באיטליה, אולי גם המסוכנת ביותר.

קנאן יילדיז חוגג. הרבה על כתפיו העונה (IMAGO)

עם אלגרי ומודריץ’: העונה השחורה של מילאן לא תשוחזר

במילאן הסתכלו על נאפולי בעונה הקודמת וניסו ליישם את המהלכים הדומים, הרי יש הרבה קווי דמיון בין נאפולי מודל 2024/25 למילאן מודל 2025/26. שתי הקבוצות רוצות לקרוא תיגר על האליפות אחרי שלא הצליחו להגיע לאירופה עונה קודם לכן, שתי הקבוצות נפטרו משחקנים שלא רצו להישאר ומהשחקן הכי טוב שלהן, ושתי הקבוצות מגיעות רעבות לכפר על עונת המפלה שקדמה לה.

כאמור, הרוסונרי פספסו במקום אחד את ההגעה למפעל אירופי, ולמרות שסיימו עם תואר הסופר קאפ, זו עונה אותה ירצו לשכוח במועדון, עם פיטורי שני מאמנים, מחאות של הקהל כנגד הקבוצה וקריאה להחזיר את מי שהיה המנהל המקצועי בעונת האליפות הקודמת, פאולו מלדיני, אגדת המועדון, בחזרה לשורות הצוות הניהולי, על מנת שתהיה זהות.

אז מה עשו בהנהלה? הלכו יותר אחורה, והשיבו את המאמן שהביא את האליפות שקדמה לאחרונה, עם מינויו של מסימליאנו אלגרי, במטרה להחזיר את אותה זהות שאבדה והרעיון ברור: מי שלא רוצה להיות במועדון, לא יהיה. תיאו הרננדס, שהרכיב את אחד מאגפי השמאל הטובים בעולם, עזב לערב הסעודית, מאליק צ’יאו הלך לכסף הגדול של ניוקאסל, וכוכב הקבוצה, טיג’אני ריינדרס, נמכר לכסף העוד יותר גדול של מנצ’סטר סיטי.

מהכסף שנכנס מילאן הצליחה לבנות סגל שיתאים לרצונותיו של המאמן המנוסה, כשגולת הכותרת הייתה כמובן הגעתו של לוקה מודריץ’. אך פרט אליו, גם סמואלה ריצ’י הגיע מטורינו, ארדון ישארי הצטרף מקלאב ברוז’ בעסקה שנרקחה מעל ל-50 ימים ופרוויס אסטופיניאן וקוני דה ווינטר הגיעו לחזק את ההגנה. האם זה יספיק לאליפות? לא בטוח, אך את העונה האחרונה ככל הנראה השדים האדומים לא ישחזרו.

לוקה מודריץ'. הניסיון והמנהיגות ישיבו את האליפות למילאן? (IMAGO)

מועדון קטן עם חלומות גדולים - קומו מכוונת לסנסציה

יש מועדון אחד שחולם בענק באיטליה. אחרי עונת בכורה מוצלחת, בקומו רוצים לעוף עוד יותר גבוה, ומכוונים למאבק על האליפות, או לכל הפחות על מקום בטופ 4 בסיום העונה. אם לא ידעתם, הקבוצה אותה מאמן ססק פברגאס היא גם העשירה ביותר באיטליה, והצליחה למשוך אליה מספר שחקנים מסקרנים בעונה שעברה, כשהיהלום שבכתר היה ניקו פאס. על היהלום הארגנטינאי-ספרדי ‘הביאנקובלו’ הצליחו לשמור, ואליו צירפו את בנו של שחקן הפועל באר שבע לשעבר, מרטין בטורינה שנחשב לכוכב הגדול הבא בכדורגל הקרואטי.

קו המחשבה של ה’לריאני’, או בתרגום לעברית: האלו מאגם קומו, הוא להביא כוכבים צעירים כמו ניקולס קון מסלטיק או חסוס רודריגס מריאל בטיס, שיכנסו למועדון בלי לחץ וינסו לכתוב את שמם בספרי ההיסטוריה, ועל כן נשפך מעל 100 מיליון אירו בחלון הנוכחי, שכל עוד הוא פתוח, הכסף ימשיך להישפך. פברגאס יקווה לקחת את שחקניו צעד קדימה, והראה בעונה הקודמת שיש לו את כל היכולות לכך. אליפות תהיה הישג היסטורי. הסיכויים קלושים מאוד, אך אם יש דבר אחד שקומו לימדה אותנו בעונה הקודמת, זה שצריך לספור אותה, תמיד.

ניקו פאס. יכתוב את שמו בספרי ההיסטוריה של קומו? (IMAGO)

המאבק על המקום באירופה פתוח יותר מאי פעם

ארבע קבוצות נוספות שצריכות להיספר בחלקה העליון של טבלת הסרייה א’ הן אטאלנטה, פיורנטינה, לאציו ובולוניה. אחרי עוד עונה אדירה עם כדורגל שובה עין, אטאלנטה ביצעה מכירת חיסול שעשויה להימשך עם עזיבת כוכב נוסף, אדמולה לוקמן, שדוחף לעזוב בהקדם. אחרי שגספריני חתם ברומא, המגן השמאלי המוביל מתאו רוג’רי נמכר לאתלטיקו מדריד ומלך שערי הקבוצה מטאו רטגי עזב בסכום שיא לערב הסעודית, כשאיוון יוריץ’ מונה לעמוד על הקווים.

על הנייר, זו בחירה תמוהה של הנהלת הקבוצה מברגאמו, שידועה בעסקיה הטובים, אך מינתה מאמן שלא הצליח להשיג את המטרות בשתי הקבוצות האחרונות בהן אימן: רומא וסאות'המפטון, כשעם האחרונה אף ירד ליגה (למרות שזה לא היה רק באשמתו). משחקי ההכנה לא בישרו טובות וכללו הפסד 4:0 לקלן הגרמנית בהרכב הראשון של האיטלקים. אז אל נעליו של רטגי צפוי להגיע רודריגו מוניז, אך ה’לה דאה’ נחלשה, והתרסקות נמצאת על הפרק.

איוון יוריץ'. יצליח לייצב את הספינה המיטלטלת של אטאלנטה? (IMAGO)

פיורנטינה השיבה את סטפנו פיולי לקווים, מאמן שעבר דבר או שניים בכדורגל האיטלקי בכלל, ובפירנצה בפרט. למאמן היה קשר מיוחד עם קפטן הקבוצה לשעבר, דוידה אסטורי, שמת מהתקף לב פתאומי בזמן הקדנציה הראשונה של פיולי. כעת, ה'ויולה' חולמת על עונה נוספת באירופה והשיבה לשם כך שחקן עם היסטוריה מפוארת בסרייה א’: אדין דזקו, שיתרום את שעריו גם בגיל 39. גם ג'אקופו פאציני, ניקולו פאג'יולי ורובין גוסנס שנשאר אחרי השאלה מוצלחת בסגול, ינסו להצעיד את הקבוצה לעבר עונה אירופית נוספת. פיולי כבר דיבר על כך שהוא רוצה לסיים בטופ 4. מטרה יש, אבל הדרך לשם לא תהיה פשוטה.

אדין דזקו. הכוכב הבוסני חוזר לליגה האיטלקית וינסה לעזור לפיורנטינה (IMAGO)

כמו אטאלנטה, גם לאציו עברה קיץ לא פשוט, כשצרות כלכליות אופפות את המועדון, שבשלב מסוים היה צריך להוציא הודעה על כך שמאוריציו סארי, ששב לאמן את הקבוצה במקום מרקו בארוני, נשאר בתפקידו, לאחר שהיו דיווחים על כך שיעזוב עקב זה שלא עדכנו אותו על התנהלות הרכש הקיימת לפני שהסכים לחזור. לשם כך, בחרו הנשרים לשמור על הקיים כשהחיזוק הבולט ביותר נמצא כאמור על הקווים, עם הבנקאי לשעבר ששב להצעיד את הקבוצה.

מאוריציו סארי. יישאר בתפקיד עד לסיום העונה? (רויטרס)

בבולוניה סיכמו עונה מוצלחת עם זכייה היסטורית בגביע האיטלקי, בפעם השלישית בלבד בהיסטוריה של המועדון, אך הכסף האנגלי משך את גיבור הגמר, דן אנדויה, אל הממלכה, כשגם הבלם המוביל באוקמה חתם כאמור בנאפולי. לשם כך, בקבוצה חיפשו ניסיון ובחרו להשיב לאיטליה שניים שיודעים מה זה תארים, עם החתמתם של צ’ירו אימובילה ופדריקו ברנרדסקי, ששבו לכדורגל האיטלקי וינסו לעזור ל’רוסובלו’ לרשום עוד עונה מוצלחת, שלישית במספר.

פדריקו ברנרדסקי וצ'ירו אימובילה (IMAGO)

הן כאן כדי להישאר, אבל גם כדי לעשות צרות

מי שתנסה להשתחל, כמו בכל שנה, אל החלק העליון של הטבלה היא טורינו. השוורים נפרדו משני שחקני מפתח הקיץ לקבוצות הגדולות של הליגה, אך דאגו ללא מעט תחליפים ראויים שינסו לעזור לקבוצה לעלות מדרגה. אם ההתנהלות הכלכלית תוביל גם להצלחה מקצועית, הרווח יהיה כולו שלה. אל לנו לשכוח גם את גנואה, שתחסר העונה את ליאור קאסה, אך פטריק ויירה וחניכיו העיקשים ימשיכו לעשות צרות לכל קבוצה בליגה.

ססואולו שבה אלינו לאחר עונה אחת בלבד בסרייה ב', ויחד איתה גם הסמל הבלתי מעורער דומניקו ברארדי, שימשיך לעשות קסמים עם ה'נרוורדי', כל הדרך אל הישארות בליגה והתבססות במרכז הטבלה. אודינזה אמנם נחלשה כשאיבדה את שני הכובשים המובילים שלה, אבל אצטדיון הדאצ'יה ארנה הפך למבצר ממנו קשה לחלץ נקודות, ו'הזברות' יכולות להוציא מהכלים כל אחד שיעמוד בדרכן. אל הקלחת תוסיפו את קליארי. הקבוצה מסרדיניה בנתה סגל מפליטי נאפולי ואטאלנטה, שאמור להספיק לעונה נוספת ללא הסתבכות במאבקי הירידה.

דומניקו ברארדי. חוזר לסרייה א' (IMAGO)

התחתית רותחת, המאבק יחמם את העניינים עוד יותר

מאבק הירידה, כמו גם האליפות, הוכרע רק במחזור האחרון, וגם בסיום העונה קרובה אנחנו צפויים לקבל דרמה עם מספר קבוצות שיאבקו עד הרגע האחרון על ההישארות. פארמה, יחד עם המאמן הצעיר בליגה, קרלוס קואסטה שחגג יום הולדת 30 רק לפני חודש, נפרדה מעמודי התווך שלה בעונה הקודמת כשבמוקד ג'ובאני לאוני שנמכר לליברפול, ולקחו הימור שיכול להתברר כהצלחה ענקית, או כישלון מפואר.

לצ'ה תמשוך עניין בעקבות היהלום הכי גדול בכדורגל האיטלקי, פרנצ'סקו קמארדה בן ה-17, אך עם עזיבת הקפטן פדריקו בסקירוטו והמעמסה על כתפי החלוץ הצעיר, ירידת הליגה עשויה להגיע העונה. הלאס ורונה רגילה להתחדש בכל עונה, אחרי שכוכבי הקבוצה נמכרים לקבוצה שנמצאת מעליה בשרשרת המזון, וכך קרה גם הפעם עם מכירת צמד הבלמים שלה לברייטון ורומא. נראה כי הפעם הגחל עשוי להיכבות באופן סופי, כשמאבקי הירידה מובטחים עוד לפני השריקה הראשונה.

פרנצ'סקו קמארדה. הכישרון הצעיר יקבל את הבמה בלצ'ה (IMAGO)

קרמונזה, ששבה אחרי שנתיים בסרייה ב', עלולה לרדת בהקדם כשתקווה למעידה של קבוצות בכירות. בקבוצה דאגו להביא שחקנים המכירים את מאבקי התחתית, אך זה לא מעיד בהכרח שזה יעבוד, כשרבות ניסו לעשות זאת לפניה, כולל היא עצמה בגלגולה הקודם בליגה. אחרונה חביבה, הלוא היא פיזה, נמצאת במצב הסבוך ביותר. הקבוצה ששבה לליגה הבכירה לראשונה מאז שנות התשעים, הספיקה למנות את אלברטו ג'ילארדינו במקום פיליפו אינזאגי שבחר ללכת לפאלרמו, ולמרות הגעת שחקן מנוסה כדוגמת חואן קוואדרדו, היא המועמדת המובילה לירידת ליגה, כשכל תוצאה אחרת תיחשב סנסציית ענק.