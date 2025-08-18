"מסתכלים קדימה, אני לא רוצה לצאת בהצהרות"

אחרי שהודחה מאירופה ביום חמישי האחרון, בית”ר ירושלים חזרה הערב (שני) לחייך ועשתה זאת בסטייל באצטדיון טדי הגועש עם 0:5 גדול על הפועל חיפה במסגרת גביע הטוטו. הפרס למנצחת מהבירה – כרטיס לגמר המפעל, למשחק מסקרן מול הפועל תל אביב.

ברק יצחקי שיתף אחרי החגיגה: “מהרגע הראשון ראינו קבוצה ששוטפת את המגרש. היינו טיפה חשופים אבל גם זה נצטרך לתקן. החיים שלנו כמאמנים משבוע לשבוע, רגע יפה לעלות לגמר גביע הטוטו. הרבה דברים שאהבתי לראות. אליפות? עוד לא התחילה העונה. שיחקנו טוב באירופה בשניים מתוך ארבעת המשחקים שלנו. אנחנו משתפרים, אבל יש לפעמים תקלות בדרך. מסתכלים קדימה, לא רוצה לצאת בהצהרות. מתחילים כבר להתכונן לסכנין. שועה? החלטת מועדון, זהו. תמיד תומך בהחלטת המועדון. יש לו חוזה, קרה מה שקרה ונטפל בזה בדרך שאנחנו יודעים. המועדון מעל הכל”.

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

דור חוגי סיכם: “עשינו הופעה מדהימה, מצפה לנו משחק מעניין בגמר. חגיגה מול האקסית? אין לי פריבילגיה לא לחגוג גול. חדר ההלבשה מגובש, מה שקורה שם נשאר שם. מאמין שמפה נצא לדרך חדשה”.

גל אראל אמר: “תחושה לא כיפית, אבל בסוף זה גביע הטוטו. לא התוצאה שרצינו, אבל נבוא יותר מוכנים לליגה. מדקה 20 הייתה קבוצה אחת על המגרש. לפעמים זה טוב לקבל סטירה כזו רגע לפני הליגה. לא מתעסק בבעל הבית ובחיזוק, מסתכל רק על המשחק הקרוב”.