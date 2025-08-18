אוהדים ושחקני עבר הגיעו לחגוג 45 למני לוי

כמידי שנה הגיעו הערב (שני) עשרות אוהדים ושחקני עבר לחגוג עם מני לוי את יום הולדתו העברי ה-45.

האוהדים הביאו עוגה ונציגי קבוצת הכדורגל של מכבי בראשות סמנכ"ל השיווק והמסחר, דניאל לוי, הביאו את צלחת האליפות. גם שחקני העבר, אורי סלימאן וגבי לסרי, כולל מנהל המשק המיתולוגי, בועז רימון, כיבדו בנוכחותם.

גבי לסרי, מגן העבר, ריגש כאשר פנה למני ואמר לו: “גם אני כשהגעתי למכבי תל אביב שיחקתי עם החולצה מספר 12".

דליה לוי, אמו של מני, אמרה בהתרגשות: "תודה לכל האוהדים מכל הארץ שדורשים בשלומו, מחזקים אותנו ובאים לבקר".