יום שני, 18.08.2025
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
אוהדים ושחקני עבר הגיעו לחגוג 45 למני לוי

כמידי שנה עשרות אוהדים יחד עם לסרי וסלימאן הגיעו כדי לחגוג עם שחקן מכבי ת"א בעבר את יום הולדתו העברי. דליה אמו: "תודה לדורשים בשלומו". צפו

|
יום הולדת 45 למני לוי (דליה לוי, המשפחה)
יום הולדת 45 למני לוי (דליה לוי, המשפחה)

כמידי שנה הגיעו הערב (שני) עשרות אוהדים ושחקני עבר לחגוג עם מני לוי את יום הולדתו העברי ה-45.

האוהדים הביאו עוגה ונציגי קבוצת הכדורגל של מכבי בראשות סמנכ"ל השיווק והמסחר, דניאל לוי, הביאו את צלחת האליפות. גם שחקני העבר, אורי סלימאן וגבי לסרי, כולל מנהל המשק המיתולוגי, בועז רימון, כיבדו בנוכחותם.

עשרות אוהדים ושחקני עבר חגגו למני לוי

גבי לסרי, מגן העבר, ריגש כאשר פנה למני ואמר לו: “גם אני כשהגעתי למכבי תל אביב שיחקתי עם החולצה מספר 12".

דליה לוי, אמו של מני, אמרה בהתרגשות: "תודה לכל האוהדים מכל הארץ שדורשים בשלומו, מחזקים אותנו ובאים לבקר".

