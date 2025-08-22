יוצא מהקווים: חידון למאמני הליגה הלאומית

הליגה הלאומית אוטוטו נפתחת, כשבמתכונת החדשה, בחודשיים הראשונים ישוחקו המשחקים בימים ראשון ושני. לא מעט מפגשים מסקרנים מצפים לנו במחזור הפתיחה ביניהם המפגש בין הפועל כפר שלם למכבי פ"ת, בין בני יהודה להפועל ראשל"צ ובין הפועל ר"ג להפועל עכו.

השנה, הליגה אמורה להיות צמודה מאוד, כאשר הפנים החדשות מגיעות מכיוונה של מ.ס קרית ים ועירוני מודיעין, כשגם הפועל עפולה נשארה בליגה במקומה של עירוני רמה"ש. רגע לפני פתיחת העונה, בניגוד לשנתיים האחרונות, הפעם התמקדנו באלו אשר עומדים על הקווים-המאמנים.

כל מאמן נדרש לענות על 15 שאלות זהות, הקשורות להיכרות והחוויות שלו עם הליגה, פרטים אישיים הקשורים אליו כמאמן והדרך שלו על הקווים. אז מי יהיו העולות, מי המאמן שעושה צרות ליריביו, מהי האמונה הטפלה של כל מאמן ואיזה שחקן שלו היה לוקח לאי בודד. התשובות לפניכם.

*נועם שוהם, מאמנה של מכבי פתח תקוה וניר ברקוביץ', מאמנה של הפועל רעננה, בחרו שלא להשתתף.

מסאי דגו (באדיבות בני יהודה)

מסאיי דגו – מאמן בני יהודה:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "זיו אריה כשאימן בבית״ר ת״א. הקבוצה שלו הייתה מאוד מוכשרת, מאומנת ומלאה ברעיונות בגללו שהיו מקשים עליי כמאמן. המשחקים מולו היו חוויה טקטית".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "חוליו סזאר. חלוץ 9 איכותי מאוד שיודע להעניש אותך בכל פעם שאתה נרדם בהגנה. כבש נגדי כמה שערים ובעונה שעברה הוא כבש מולי שער מדהים עם הראש".

האיצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "האמת האצטדיון השנוא עליי היה גרין הישן בנצרת עלית/נוף הגליל. היום אחרי השיפוץ האצטדיון מצוין".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "יש הרבה אבל אם יש משהו שמרגיז אותי מאוד הוא נושא ההשקיה של המגרש לפני המשחק וגם במחצית, משהו שלא מבוצע כמו שקורה בליגת העל. המשחקים בליגה הלאומית גם ככה משוחקים לרוב בימי שישי באור יום ופה צריכה להיות החלטה של ההתאחדות שזו תהיה חובה לכל מועדון. עד היום, הקבוצה הביתית קובעת אם להרטיב את המגרש או לא וזה מזעזע בעיני. זה עוד משהו שיכול לשפר את הקצב בליגה ולתת למשחק להיות יותר איכותי ומהיר".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "מוטי איווניר. אוהב את האיש ואת הלוק שלו”.

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "רציתי לאמן את מתן בית יעקב שהוא שחקן מוכשר מאוד וזה כמעט קרה בקיץ הזה. בסוף הוא החליט להישאר ביפו וזה בסדר".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "גוני נאור. הוא ממש כמו מאמן על המגרש. סופר אינטלגנט ומנהיג שקט. אני חושב שהוא יכול להיות אחלה מאמן אבל יש לו עוד הרבה שנים לתת כשחקן אז שיחכה (מצחק)".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "בקדנציה הראשונה שלי בהפועל פ״ת שיחקנו מול בית״ר ת״א ברמלה. זה היה ביום שישי בצהריים ואני פתאום רואה שהאוטובוס נוסע על כביש 6 דרום ואני שואל את הנהג למה הוא נוסע מפה? הוא אמר לי שזאת הדרך הכי טובה לבאר שבע. הצלחנו להגיע בסוף חצי שעה לפני תחילת המשחק, עשינו חימום קצר ועלינו לשחק".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "תמיד הקבוצות שעולות מליגה א' מפתיעות כמו שקרה עם ריינה טבריה וכפר שלם בעונה האחרונה. אז אלך על מודיעין שיש לה מאמן מצויין כמו ארז בנודיס שאני מעריך ואוהב. אני מאחל להם המון הצלחה בליגה הלאומית חוץ מנגדי חח".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "עומר פדידה מכפר סבא. אחד השחקנים האיכותיים שאימנתי. גבר על, מנהיג ואחד השחקנים הכי מצחיקים בכדורגל הישראלי. כל חדר הלבשה צריך שחקן כזה ואם כבר להיות על אי בודד אז עם עומר הנסיך".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "מקווה מאוד שבני יהודה והשניה כמובן מכבי פ״ת שהיא קבוצה מאוד מוכשרת ומאומנת. בכל פעם שהיא יורדת לליגה הלאומית היא עולה תוך שנה לליגת העל".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "מקווה מאוד שפרנץ פיירו החלוץ שלי".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "הלוואי שכולם יעבדו בקבוצות שלהם עד הסוף למרות שזה קשה מאוד בענף שלנו. אהמר על 2".

אם לא היית מאמן מה היית: "בטוח שמשהו בכדורגל, אז אולי סוכן שחקנים".

אמונה טפלה לפני משחק: "האמת שאין לי".

שחקני בני יהודה חוגגים את הניצחון עם הקהל (שחר גרוס)

אלי לוי- מאמן הפועל כפר שלם:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "יש הרבה מאמנים טובים בליגה הזו, לבסוף הקבוצות משחקות על המגרש והשחקנים הם אלו שנותנים את הטון. אני כן מקווה שנגד השחקנים שלי יהיה הכי קשה. הצוות שלי ואני נעשה הכל כדי שזה יקרה".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "בליגה של 16 קבוצות יש כל כך הרבה שחקנים מוכשרים ומנוסים לצד שחקנים מוכשרים וצעירים. מהיכרותי עם הליגה מרחוק בשנים האחרונות יש לא מעט מקרים בהם שחקנים מפתיעים ומוכיחים את האיכויות שלהם. זה לא נכון להצביע על שחקן אחד: יש שוערים טובים, שחקני הגנה מעולים וכמובן שחקני קישור והתקפה כאלו".

האיצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "כאחד שאימן בליגת העל בשנים האחרונות, ולפני כן בקבוצות נוער, אני לא חושב שיש פריווילגיה להתלונן על מגרש כזה או אחר. מה שכן, מרגש מאוד לשחק בשכונת התקווה המחודש".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "יש הרבה מה לשפר תמיד, לכן טיפ אחד זה לא הדבר שישנה. אבל אם אפשר לדאוג בצורה מסוימת לעידוד הגעת צופים למגרשים. המשחקים בשעות נוחות והמתקנים הרבה יותר טובים מבעבר-רק לבוא וליהנות מכדורגל ישראלי טהור".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "אם מתכוונים ללבוש, אז הכל עניין של טעם. שכל אחד יתלבש איך שנוח ומתאים לו".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "יש שחקנים שהייתי שמח לצרף. אבל אני סומך בהחלט על השחקנים שלי, אוהב אותם וזוכר שאני זה שבחרתי בהם".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "מאמן זה מקצוע שונה מאוד משחקן. מי שפונה לתחום האימון צריך להבין ולהרגיש את המקצוע בדמו. זה לא אומר בהכרח שאם היית שחקן טוב או משפיע, אתה יכול להיות מאמן טוב או בכלל. עומרי בן הרוש ששיחק אצלי באשדוד וכיום בכפר שלם הוא ותיק, מנהיג ויש לו תכונות שעוזרות למאמן על המגרש. אם זה בוער בדמו? צריך לשאול אותו. כרגע הוא עם תשוקה ענקית להמשיך ולשחק ואנחנו נהנים מזה".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "זו השנה הראשונה שלי בליגה הלאומית. אני מקווה שלא נגיע למקומות הזויים, אולי מצחיקים".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "יש הרבה קבוצות שמכוונות גבוה ומסומנות, אני יודע שהליגה הזו מאוד מפתיעה ולא תמיד ברור מאין מגיעה הקבוצה שאף אחד לא ציפה לה. בשנה שעברה זו הייתה כפר שלם, מקווה שהשנה נהיה לא פחות טובים ואולי אף יותר".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "לאי בודד אקח רק את אשתי".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "שתי הקבוצות שינצחו הכי הרבה, יפסידו הכי מעט, יספגו הכי מעט ויתמודדו עם משבר כזה או אחר תוך כדי העונה. הנבואה ניתנה לשוטים ואני לא מתכוון להיות שוטה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "אמרתי שהנבואה ניתנה לשוטים ואני לא רוצה להיות שוטה. מקווה שמישהו מהקבוצה שלנו".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שכמה שפחות. זה מקצוע אכזרי ובליגה הלאומית יש תמיד אחוזים גבוהים במשחק הכיסאות. יציבות תעשה טוב לכולם: למעמד המאמן, לליגה ובכלל".

אם לא היית מאמן מה היית: "עדיין משחק כדורגל כנראה. אני אוהב כדורגל ולא רואה את עצמי מחוץ לתחום"

אמונה טפלה לפני משחק: "אין לי כזו. אם נעבוד קשה, נתמיד ונשדר ביטחון הדברים יקרו. הדבר היחיד שאני מאמין בו זה אלוהים".

אלי לוי (ראובן שוורץ)

מיכאל זנדברג- מאמן הפועל רמת גן:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "למען האמת אני בטוח שכולם מאתגרים, אבל המטרה שלי היא שבשנה הבאה יגידו את זה עליי".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "אין אף שחקן שאני חושש מולו בליגה".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק: "אני כל כך אוהב כדורגל שמבחינתי אפשר שנשחק על מרצפות בשכונה".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "חובה להרטיב את הדשא ושעות משחק נוחות יותר".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "לא מכיר מספיק את הסטייל של המאמנים בליגה. אני אצפה ואתן לך דו״ח מקיף במהלך העונה".

שחקן מהליגה שרצית לאמן ולא יצא לך: "אורן ניסים וקרלוס צאקנה".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "אין לי כרגע".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "בגלל התופים והרעש באחד המשחקים, השכנה מהבניין ליד ירדה באמצע המשחק ונעמדה במרכז המגרש תוך כדי שהיא מוציאה אצבע משולשת".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס קרית ים".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "אתן לך שחקן ששיחקתי איתו: איתי שכטר. לא יהיה לי רגע אחד משעמם איתו".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "הפועל ר"ג ועוד קבוצה נוספת".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "אין לי בראש מועמד".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שאף אחד".

אם לא היית מאמן מה היית: "עוסק בספורט אחר".

אמונה טפלה לפני משחק: "לא מאמין באמונות טפלות".

מיכאל זנדברג (רועי כפיר)

אלעד בראון- מאמן מכבי הרצליה:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "שי ברדה. הוא תמיד מכין את הקבוצה שלו בצורה מדויקת, משנה שיטות תוך כדי משחק וקורא את היריב מצוין. מרגיש שתמיד צריך להיות צעד אחד קדימה מולו".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "גיל יצחק- שחקן בלתי צפוי, יכול לשנות משחק ברגע אחד. גם כשנראה שהוא “מחוץ למשחק" הוא פתאום מופיע עם מהלך שובר שוויון".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "נס ציונה. יש שם אווירה שלא מתחברת לי. מרגיש שקשה לנו שם בכל פעם מחדש".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "שידורים מסודרים לכל המשחקים+מערך VAR בסיסי. זה ישדרג את רמת השקיפות והעניין בליגה".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "אסי אלימלך- תמיד מגיע עם הופעה מדויקת. שילוב של אלגנטיות ונוכחות".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "אלירן עטר-תמיד אהבתי את הדרך שהוא משחק. נראה שיש לו גם אופי שמתחבר לגישה שלי".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "עידן וייצמן- רואה את המשחק בצורה חדה, מדבר עם שחקנים נכון, לוקח אחריות. יש לו את זה".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "שחקן נשכח באוטובוס באחת מהליגות הצעירות שאימנתי".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "קריית ים. יש להם סגל צעיר ומאמן מוכשר ושקט. אם יתחבר להם- הם יכולים לטפס גבוה".

שחקן שאימנת ותיקח איתך לאי בודד: "ברק לביא. גם יודע לצחוק, גם יודע לשרוד (בערך) וגם תורם לאווירה. בלעדיו זה לא אי".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "בני יהודה תהיה הראשונה ולגבי השנייה הכל פתוח. יש לבני יהודה את הסגל, את היציבות ואת הרעב. אבל זה לא יהיה פשוט".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "אוהד ברזילאי- חד מול השער, משחק בקבוצה התקפית ויש לו גם את הרעב האישי".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "כמו תמיד- לפחות 5. ליגה תובענית שבה לפעמים חוסר הסבלנות גובר על התהליך".

אם לא היית מאמן מה היית: "מתפתח באזור העסקי שלי".

אמונה טפלה לפני משחק: "לא יודע אם לקרוא לזה אמונה טפלה אבל אני הולך לקברי צדיקים לפני כל משחק".

אלעד בראון (ראובן שוורץ)

אסי אלימלך- מאמן הפועל חדרה:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "נועם שוהם. מנהל משחק מעולה".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "אין כזה".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "גרונדמן ברמה"ש".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "די למשחקים בימי שישי בשעה 15:00. תתייחסו לליגה הזאת כמו לליגת העל".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "ארז בנודיס. סטייל מיוחד".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "אופק עובדיה".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "אושר אבו".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "אין לי למען האמת".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "עירוני מודיעין".

שחקן שאימנת ותיקח איתך לאי בודד: "ניר עזריה. גם שם הוא יידע איך להתמודד".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "מכבי פ"ת ובני יהודה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "גיל יצחק".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "שאלה שמבחינתי, מאמן שיענה עליה אסור לו להיות מאמן! אנחנו בני אדם וזו הפרנסה שלנו. גועל נפש בכלל להגיד דבר כזה".

אם לא היית מאמן מה היית: "איש עסקים".

אמונה טפלה לפני משחק: "מי שלא לומד תורה מאמין בשטויות".

אסי אלימלך (חג'אג' רחאל)

אדם לם- מאמן הפועל כפר סבא:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "דוד מארטן ואלי לוי. מאוד מגוונים ויצירתיים".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "גיל יצחק. יודע לעשות גולים מכלום".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק: "כל אצטדיון בו נהרס הדשא".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "שקבוצות יפסיקו לרצות לא להפסיד יותר מאשר לנצח".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "דוד מרטן".

שחקן מהליגה שרצית לאמן ולא יצא לך: "ריף מסיקה".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "דודו ביטון".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "לפני גמר גביע נערים א' לקחנו מלון, באנו לצאת למשחק, היו אזעקות וביטלו את המשחק. חזרנו לבתים ודחו את המשחק לשבוע לאחר מכן".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "הפועל כפר סבא".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "עידן טוקלומטי. בחור מעניין".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "בני יהודה ומכבי פ"ת".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "גיל יצחק או רוי הראל".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "נראה לי שתהיה עונה שקטה ולא הרבה יפוטרו".

אם לא היית מאמן מה היית: "מאמן מנטלי".

אמונה טפלה לפני משחק: "לנשק את הילדים ואת האישה".

אדם לם (אופיר מגדל)

דוד מרטן- מאמן הפועל ראשון לציון:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "עומר פרץ. קשה להתכונן ולסגור את הקבוצות שלו בצורה הרמטית. גם אדהם אדיה: הקבוצות שלו קשות לפיצוח והוא מדבר כל המשחק עם השופט הרביעי (צוחק)".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "מדובר בעיקר בשחקני הכרעה שיכולים לשנות משחק. מהעונות האחרונות אפשר לציין את גידי קאניוק ומתן בית יעקב. יש גם עוד המון שחקנים איכותיים בליגה שלנו".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "אצטדיון לויטה בכפ"ס. מיושן עם יציעים רחוקים והדשא לא תמיד במצב טוב".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "הכנסת מערכת ה-VAR בליגה".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "תומר קשטן".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "אליאן רוחאנא".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "דניאל סולומון, שבאמת הפך להיות עוזר המאמן של עומר פרץ. בליגת העל אגב זה דן איינבינדר. גם כיום, בראשון לציון, יש שניים או שלושה שחקנים שיכולים להפוך למאמנים טובים".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "למען האמת לא עולה לי סיפור כזה".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס קרית ים".

שחקן שאימנת ותיקח איתך לאי בודד: "מעוז סמיה, אימנתי אותו לפני עשר שנים בהפועל ירושלים. בנאדם עם גישה חיובית לחיים ואישיות נהדרת שאני מאוד מעריך".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: זה נראה שמכבי פתח תקווה בנויה הכי טוב כרגע לעלות. בני יהודה גם תהיה פייבורטית לעלות. אני מעריך שיהיו עוד שתיים או שלוש קבוצות במאבק העונה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "דור ג'אן".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שכמה שפחות. בעלי הבית צריכים לגלות סבלנות גם בתקופות פחות טובות ולהאמין בדרך של המאמן שהחליטו ללכת איתו בתחילת העונה".

אם לא היית מאמן מה היית: "עדיין הייתי מתעסק בכדורגל. כנראה בתפקיד של מנהל מקצועי, מנכ״ל או תפקיד מאתגר אחר. אני לא רואה את עצמי מתעסק בשום תחום אחר".

אמונה טפלה לפני משחק: "נכנס למגרש ברגל ימין ולוקח פיסת דשא לכיס".

דוד מרטן (חגי מיכאלי)

ירון הוכנבוים- מאמן הפועל עכו:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "אדהם האדיה. הקבוצות שלו תמיד עומדות טוב הגנתית".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "גיל יצחק ודובב גבאי. הם כמעט תמיד מבקיעים נגדי".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "עילוט. הדשא תמיד היה פחות נעים למרות שבתוצאות שם אני דווקא בסדר".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "יש לי שני טיפים: הראשון הוא שהמשחקים יהיו רק בערב ולא בימי שישי גם כשלא חם. השני הוא להשתמש במערכת ה-VAR".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "תומר קשטן".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "ריף מסיקה עד השנה, אבל עכשיו אנחנו ביחד".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "דודי תירם".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "בעונה שעברה היה לנו משחק באמצע השנה. יש תמיד פקקים מאיזור קרית ביאליק לכיוון עכו. הקשר ג'יי ליבנה עשה תאונת דרכים , האוטו שלו הלך ובכל זאת הוא טען שהוא יכול לשחק ושהוא יגיע בזמן. בסופו של דבר הוא הגיע לאצטדיון עשר דקות לפני תחילת המשחק. מהר מהר הוא התארגן, עלה בהרכב והיה מצוין".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס קרית ים".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "דודי תירם. חכם עם אישיות כובשת".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "הפועל עכו והשנייה מכבי פ"ת או בני יהודה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "אוסאמה חלאילה".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "שמונה קבוצות יחליפו מאמנים. יש קבוצות שמחליפות יותר מפעם אחת".

אם לא היית מאמן מה היית: "עורך דין".

אמונה טפלה לפני משחק: "אין לי כיום. פעם היו לי הרבה. אני רק מבקש מבורא עולם את מה שאני מבקש ואומר תודה על הכול".

ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

אדהם האדיה- מאמן מ.ס כפר קאסם:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "ירון הוכנבוים. יש לו הרבה ניסיון והקבוצות שלו תמיד מראות הרבה מחויבות".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "חוליו סזאר. עובד קשה ויכול לעשות גול גם מבלי להיות טוב במשחק".

האיצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "האצטדיון ברמה"ש".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "מפעל גביע הטוטו. לא יכול להיות שמחודש מאי אין משחקים וכשמתחילים לשחק בגביע טוטו, משחקים שלושה משחקים בשבוע".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "אין תשובה".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "שגיא דרור".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "נאאל חוטבא שכיום משחק במכבי בני ריינה".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "אין תשובה".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס כפר קאסם".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: חוליו סזאר וריף מסיקה. מנהיגים אמיתיים".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "בני יהודה ומכבי פ"ת. אנחנו, אם לא נהיה חסומים ע"י פיפ"א".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "גיל יצחק".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שכל המאמנים ימשיכו עד סוף העונה בקבוצות שלהם".

אם לא היית מאמן מה היית: "מרצה במכללה או באוניברסיטה. אני עם תואר ראשון בחינוך ומדעי החברה בהתמחות עם ספורט. כיום, אני ממשיך ללמוד לתואר שני".

אמונה טפלה לפני משחק: "ברכות של האישה, הילדות והמשפחה הקרובה ביום המשחק".

אדהם האדיה (שחר גרוס)

דניאל אומנסקי- מאמן הפועל עפולה:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "דוד מרטן. טקטיקן ברמה גבוהה".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "גיל יצחק. יכול משחק שלם לא לעשות כלום ולסיים עם צמד".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק: "נתניה. גדול מאוד ללאומית וכמעט כל הקהל נבלע שם. זה מורגש".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "שימוש במערכת ה-VAR".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "אורי גוטמן".

שחקן מהליגה שרצית לאמן ולא יצא לך: "ג׳ניה ברקמן".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "רז כהן".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "שחקן קיבל צהוב ראשון והשופט התבלבל וחשב שזה צהוב שני והשחקן הורחק".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס קריית ים".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "אליאור סביר. כמו במגרש שבו הוא יודע לעשות הכל, אני מאמין שגם ידאג לי באי בודד".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "מכבי פתח תקווה והפועל עכו".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "גיל יצחק".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שכמה שפחות אבל אם להיות ריאליים כנראה תשעה".

אם לא היית מאמן מה היית: "רואה חשבון".

אמונה טפלה לפני משחק: "קריאת שמע ישראל".

דניאל אומנסקי (חג'אג' רחאל)

אלון זיו- מאמן מכבי יפו:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "עומר פרץ מאמן מאתגר. אלירן חודדה מאמן מאתגר. אבל הם מוציאים ממני דברים טובים".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "ריף מסיקה. מאוד יצירתי".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "אום אל פאחם. קהל מאוד ביתי".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "לשחק את כל משחקי המחזור באותו היום ובשעה אחידה".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "מוטי איווניר".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "רז שטיין".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "דודי תירם".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "האמת שאין לי סיפור כזה".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מ.ס קרית ים".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "נתי חגאני. כי רק לשם עוד לא לקחתי אותו (צוחק)".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "מכבי פ"ת ומכבי יפו".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "גיל יצחק".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "לדעתי השנה בעלי הבית יהיו סבלניים ואף אחד לא יפוטר".

אם לא היית מאמן מה היית: "אולי שחקן קולנוע".

אמונה טפלה לפני משחק: "אין כזאת. משתדל להגיע מוכן ומפוקס ומתרכז בזה".

אלון זיו (אופיר מגדל)

אורי גוטמן- מאמן הפועל נוף הגליל:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "יש מאמנים מצוינים בליגה, השנה יש גם מאמנים שזו העונה הראשונה שלהם בלאומית. צפוי להיות מאתגר ומעניין מאוד".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "שחקנים שאימנתי בעבר ויש בינינו קשר אישי קרוב. תמיד ארצה בהצלחתם".

האיצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "לא שונא אבל חושב שהאיצטדיון בכפר סבא ממש מיושן, יש שם יציע אחד בלבד וגם הוא רחוק מאוד מכר הדשא ,אני מקווה עבור אוהדי הפועל כפ"ס וכמובן עבור הפרויקט המרגש כפר סבא 1928 שיזכו לאיצטדיון מודרני יותר".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "משאיר את זה לגיל ברעם. יש לו רעיונות מעניינים מאוד".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "יש הרבה. מדרג את עצמי באמצע הטבלה".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "יש כמה. חלקם עדיין ללא קבוצה. נשמור את השמות לעצמי".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "עידו דוידוב".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "לפני מספר שנים אימנתי בסקציה נס ציונה, היינו בצמרת הגבוהה ביחד עם נוף הגליל והפועל ירושלים שעלו ליגה בסוף העונה ואנחנו סיימנו במקום השלישי. נערכנו למשחק גורלי מול נוף הגליל ולקראת סוף האימון המסכם, שבו תרגלתי את השיטה, ההרכב, תוכנית המשחק והתרגילים במצבים הנייחים, הבחנתי באדם חשוד במרחק רב מתבונן על האימון שהתקיים במגרש האימונים בנס ציונה. התנצלתי בפני השחקנים שנתתי לדבר כזה לקרות. הוכנבויים עשה לי ביילסה".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "מקווה שנוף הגליל, גם ראשל״צ בנו קבוצה מסקרנת".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "אוסטין אג׳ידה. בנאדם מדהים, רוחני, הר אדם, שומר ראש".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "יש פייבוריטיות ברורות ומבחינת תקציבים ההבדלים הם מאוד גדולים. תהיה קבוצה שתפתיע ותרוץ בצמרת כמו כפר שלם בשנה שעברה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "צופה הפתעות , מקווה שהשחקנים שלי יתחרו במקומות הגבוהים".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "שאלה מעצבנת אבל לגיטימית. מקווה שכמה שפחות".

אם לא היית מאמן מה היית: "מתעסק ביצירה: אולי מוזיקה, סדרה או מיזם. אולי עוד אהיה".

אמונה טפלה לפני משחק: "אמונה יש תמיד, ברוך השם".

אורי גוטמן (ראובן שוורץ)

מאור סיסו- מאמן מ.ס קרית ים:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "עדיין עוד לא התמודדתי עם כולם, זאת השנה הראשונה שלי בתור מאמן בליגה הלאומית אז אין לי תשובה ודאית לזה. שיחקתי כרגע רק נגד אסי אלימלך, קשה מאוד נגדו והוא מאמן אדיר".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "יש המון שחקנים טובים בלאומית. אני לא חושש מאף אחד אבל מכבד את כולם. יש המון שחקני הכרעה טובים בלאומית שביום טוב שלהם יכולים לעשות לך כאב ראש גדול (פיירו, גיל יצחק, רויזמן, שגיא דרור ועוד הרבה)”.

האיצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "לויטה בכפר סבא. בתור שחקן לא חזרתי משם שמח כששיחקתי נגדם".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "לשחק רק בערב. משחקים בימי שישי ב15:00 או 16:00 מורידים את הרמה והקצב של המשחק".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "לא כל כך שמתי לב לזה. אענה על זה בהמשך העונה".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "עידן ברנס. ראיתי אותו בשנה שעברה בהפועל עכו והתרשמתי ממנו מאוד".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "גיל סאלם יכול להיות מאמן מצויין. הוא מנהיג, מקצוען ותמיד שואף ללמוד ולהקשיב".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "כרגע לא עולה לי סיפור הזוי בתקופה בה אני מאמן".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "בעזרת השם מ.ס קרית ים".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "ניר אברג׳יל. יש לנו המון דברים במשותף ויש ביננו חיבור מדהים".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "שאלת מיליון הדולר: הליגה הלאומית היא הליגה הכי הפכפכה ומפתיעה בעולם. כולן מועמדות לעלות ולרדת".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "פרנץ פיירו מבני יהודה".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "לצערי הרב הדשא של השכן לא ירוק יותר. צריך לתת למאמן שאתה מאמין בו את הביטחון והקרדיט גם אם לפעמים הדברים לא מתחברים".

אם לא היית מאמן מה היית: "סוכן שחקנים. יש לי את זה (צוחק)".

אמונה טפלה לפני משחק: "יש לי הרבה. אחת מהן היא לשמור על הנעליים אותן נעלתי כשניצחתי".

מאור סיסו (חג'אג' רחאל)

ארז בנודיס- מאמן עירוני מודיעין:

המאמן שהכי קשה לך להתמודד מולו: "מסאי דגו. תמיד חושב ויודע להגיב לשינויים של הקבוצה היריבה תוך כדי משחק".

השחקן שאתה הכי חושש לשחק מולו: "בעבר זה היה ערן לוי. שחקן יצירתי מאוד, עם בעיטה מדהימה תוך כדי תנועה והדבר החשוב ביותר- יודע להוציא לפועל מצבים נייחים".

האצטדיון שהכי שנוא עליך לשחק בו: "הברפלד בראשון לציון. יש רוחות חזקות בתקופת מסוימות וזה מקשה על המשחק".

טיפ אחד לשיפור הליגה הלאומית: "לדעתי חשוב מאוד להכניס גם בליגה הלאומית את מסך ה-VAR".

המאמן עם הכי הרבה סטייל: "אלי לוי".

שחקן מהליגה שרצית לאמן: "ריף מסיקה. בגלל רמת הווינריות, חוכמת המשחק והרצון הגדול לנצח בכל משחק".

שחקן שאימנת שהוא פוטנציאל להיות מאמן: "גיא עיני: התמדה, רצון, ניסיון רב והבנת המשחק. אדם שאהוב על כולם".

הסיפור הכי הזוי שקרה לך כמאמן בליגה הלאומית/בכלל: "למען האמת לא עולה לי משהו בראש".

מי תהיה הפתעת העונה בליגה: "ללא ספק, עירוני מודיעין".

שחקן שאימנת ותקח איתך לאי בודד: "תומר בנבנישתי. בחור מדהים ואהוב שלא חושב אף פעם משהו רע על אף אחד. צנוע, רגוע, שקט ונעים הליכות".

מי יהיו שתי העולות לליגת העל: "מכבי פ"ת ובני יהודה".

מי יהיה מלך השערים בליגה: "יש לי תחושה שזו תהיה העונה של דור ג׳אן".

כמה מאמנים יפוטרו העונה: "מקווה שלא יהיו כאלה בכלל וכולם יסיימו את העונה".

אם לא היית מאמן מה היית: "האמת שאין לי מושג, לא חשבתי על זה".

אמונה טפלה לפני משחק: "נכנס לכל איצטדיון ברגל ימין".