מעל 13,000 אוהדי הפועל ת"א יגיעו מול ק"ש

התרגשות גדולה בקרב אוהדי הפועל תל אביב לקראת העונה הזו. העלייה לגמר גביע הטוטו לאחר ניצחון על הפועל ב”ש רק הגדיל את רף הציפיות, וכעת הפנים לפתיחת העונה בליגת העל, כאשר האדומים יארחו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור הראשון ביום שבת (20:15), במשחק שיוציא לדרך את הליגה.

בפן המקצועי, בהפועל תל אביב יחזרו מחר (שלישי) לאימונים אחרי שני ימי חופש ויחלו בהכנות לקראת המשחק הקרוב נגד קריית שמונה. אחרי הניצחון על הפועל באר שבע בטרנר, הקהל האדום צפוי לבוא בהמוניו, כשמעל ל-13,000 צופים יגיעו לבלומפילד.

בחודורוב מתרכזים כעת בחיזוק של שלוש עמדות שיקרבו לסגירת הסגל. המטרה היא לצרף בימים הקרובים כנף שמאל וזה אומר שהוחלט סופית לא להמתין לתימוקו דיארה. המנכ"ל גיא פרימור מנהל מגעים מול כמה מועמדים וההערכה שבקרוב אחד ייסגר.