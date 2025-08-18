האלופה בצרות: לוקאקו צפוי להיעדר עד 2026

חדשות רעות לאלופת איטליה המכהנת, כאשר היום (שני) התאמתו החששות באשר למצבו של רומלו לוקאקו. החלוץ הענק ספג פציעה במהלך משחק הידידות של נאפולי מול אולימפיאקוס, ואובחן עם קרע בשריר הירך השמאלי, וצפוי להיעדר מן המגרשים לזמן משמעותי, רגע לפני פתיחת העונה בסרייה א’.

הניתוח שעל הפרק צפוי להשבית את הבלגי בין ארבעה לחמישה חודשים, כאשר נשקל גם טיפול אלרנטיבי שעשוי להחזיר את לוקאקו לאימונים מוקדם יותר, אך לא בהכרח יחליף את הצורך בניתוח, ועל כן החזרה מסומנת סביב ינואר-פברואר.

החלוץ, שרשם בעונה שעברה 14 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות, יפספס בכל מקרה את הבכורה על הדשא לצד חברו לנבחרת בלגיה קווין דה בריינה, שהגיע בקול תרועה רמה בתחילת הקיץ לגליאזורי אחרי עשור במנצ’סטר סיטי. לואקו ודה בריינה ידועים בקשר הקרוב ביניהם, שחוזר אחרוה עד לשנים בהם שיתפו פעולה בצ’לסי של ז’וזה מוריניו.

קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו באימון (רויטרס)

דיווחים באיטליה מדברים על כך שג’ושוע זירקזיי, שיכול לתפקד גם כקיצוני, הוא המועמד המוביל מבחינת קונטה כדי למלא את החלל שמותיר לוקאקו בהיעדרו. גם שמותיהם של ארטם דובביק מרומא ואנדראה פימונטי מססואלו עלו כאופציה להצטרף לשורות האלופה.