כדי להימנע מפירוק: חיפה פתחה בקמפיין מימון

מכבי חיפה בכדורסל הסתבכה לאחרונה בנושא תקציב המועדון לליגה הלאומית, וישנו חשש מהותי מפירוק של הקבוצה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, תקציב המינימום הוא 2.5 מיליון שקל וחסרים 800 אלף. בצל הדדליין שהוצב להעברת התקציב המינימלי כדי להעמיד קבוצה ללאומית, מנכ”ל הירוקים, רועי שווץ, התייחס בראיון ל”שיחת היום” ב-ONE למצב של המועדון.

איך אתה?

”הימים מתוחים ולחוצים, אבל אני אופטימי”.

עשיתם גיוס המונים, גייסתם 104 אלף שקלים עד כה. לא עוזרים לכם?

”המיזם המשותף ביחד עם האוהדים, הוא אחד הדברים שאנחנו עושים, הרבה אנשים נרתמו. היעד הוא אולי קצת שאפתני, אבל אנחנו מקווים שנגיע לשם”.

אין אנשי עסקים שנרתמים?

”יש, אבל לא בטוח שמספיק. בסוף שנה קודמת עשינו עונה מדהימה לא רק מקצועית, אלא גם בחיבור לקהל. במשחק האחרון היו 3,000 אנשים”.

נו, אז אם כל אחד יתרום אתם מסודרים.

”בסוף העונה שעברה היו הרבה אנשים שהתעניינו לקחת את הקבוצה בשותפות או אפילו ברכישה, אך ברגע האמת חלקם נעלמו. יש עדיין מתעניינים והמשאים ומתנים קצת ארוכים, כי קבוצת כדורסל בישראל זה לא משהו רווחי”.

רועי שווץ (מימין, באדיבות: אגודת מכבי חיפה כרמל)

אתה מודאג?

“חסר לנו פחות מהסכום שהיה בהתחלה, זה לא סכום גדול. מודאג? מאוד, אבל אני אופטימי. השנה היא לא פשוטה”.

איך אפשר לתרום?

”באתר של הדסטארט אנחנו בעמוד הראשי, כמובן ברשתות החברתיות של המועדון. בואו להיות חלק מהסיפור הזה של מכבי חיפה. יש לנו עד יום רביעי”.

כאמור, במכבי חיפה פתחו בקמפיין מימון ומסרו: “העונה הקודמת הייתה מרגשת, הקבוצה שיחקה בליגה הארצית ואחרי מאמץ משותף של ההנהלה וקהל האוהדים הצלחנו לעלות ליגה. זאת הייתה עונה לא פשוטה וכעת הגיע עוד מבחן, לקבוצה יש ימים בודדים להעמיד את תקציב המינימום הנדרש כדי לשחק בליגה הלאומית בכדורסל.

“במידה ולא נצליח להעמיד את התקציב, הקבוצה תלך לפירוק. יש לנו הזדמנות כעת להציל את הכבוד ולהיות חלק ממשהו גדול, מההקמה המחודשת של המועדון שזכה באליפות המדינה בשנת 2013, בתחייה של המועדון הגדול בחיפה. כל אחד יכול לשים כפי יכולתו, כל שקל חשוב ורק ביחד נוכל להגיע ליעד”. לתרומה לחצו כאן.