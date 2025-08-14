זה הסוף? מכבי חיפה בכדורסל בדרך להתפרק

פרסום ראשון: מכבי חיפה בכדורסל בדרך להתפרק, לאחר שהעירייה הפחיתה משמעותית את התמיכה באגודה כולה. בעקבות זאת, כרגע אין קבוצה והיא בדרך להתפרק, כך נחשף היום (חמישי) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

תקציב המינימום הוא 2.5 מיליון שקל לליגה הלאומית וחסרים בקופת הקבוצה כ-800 אלף שקל. הדדליין לרישום הקבוצה ברשות לבקרת התקציבים הוא עד ליום ראשון, לאחר שהמועדון עוד קיבל הארכה.

כרגע לאגודת מכבי חיפה כרמל אין מספיק כסף כדי להחזיק את הקבוצה ולרשום אותה ללאומית, מה גם שההנהלה לא מאשרת לרשום את הקבוצה בלי תמיכה וסיוע מהעירייה או מגורם בעל הון שניתן לסמוך עליו.

גורם במועדון מסר בתגובה: “פועלים לילות כימים, אבל בינתיים אין התקדמות”.