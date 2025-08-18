יום שני, 18.08.2025 שעה 13:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הטיעונים שחיפה יכולה להשתמש בהם מול אופ"א

עו"ד יואב הריס דיבר ב"שיחת היום" על האכיפה הבררנית של אופ"א ומה שהירוקים יכולים לעשות בהעמדה לדין על השלט בפולין. וגם: ההשוואה לשלט של פאריס

|
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק מול ראקוב הפולנית, “רוצחים מאז 1939”, הסעיר מאוד את פולין, כאשר במדינה קראו לאופ”א להשעות את הירוקים מאירופה וראקוב אף עשתה פנייה רשמית לאופ”א בנושא. עו”ד יואב הריס התראיין לשיחת היום ב-ONE לגבי אופן האכיפה של אופ”א והעונש שעומד בפני הקבוצה מהכרמל.

עו”ד יואב הריס, קראתי מאמר שלך ואתה טוען שניתנה למכבי חיפה הזדמנות להפגין חוט שדרה, תסביר לנו.
”מכבי חיפה קיבלה זירה, מעמידים אותה לדין בעקבות השלט מול ראקוב שהיה רפרנס למעורבות הפולנית לרצח היהודים בתקופה השואה. בסופו של דבר יש התנצלות של הנשיא הפולני מ-2001, שהודה שהפולנים היו שותפים לרצח. למעשה הגרמנים אסרו על הפולנים לרצוח יהודים, אך הם לקחו את זה כמה צעדים קדימה במלחמת העולם השנייה ואחריה”.

“למה כל הסיפור הזה מעניין? כי האירועים האלה מתחילים לא במשחק של מכבי חיפה, אלא במשחק של פאריס סן ז’רמן מול אתלטיקו מדריד עם הכיתוב “לשחרר את פלסטין”. הסעיף בו מואשמת מכבי חיפה שאם אוהדי הקבוצה מעבירים מסר פרובוקטיבי שלא קשור לספורט, פוליטי הקורא לאלימות, הקבוצה אחראית באופן כמעט מוחלט גם אם היא לא התרשלה. באשר לשלט הזה של פ.ס.ז’, הנציג הרשמי של אופ”א אמר שאין בו משהו פרובוקטיבי”.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

אין בו מסר פוליטי לטענתו?
”יש פה הרבה מעבר למסר פוליטי. אם אופ”א התוותה את המתווה ששלטים כאלה לא עוברים על סעיף 16(2)E, אז אפשר לשאול מה כל כך בעייתי לשלט של אוהדי מכבי חיפה. בואו נעמיד דברים על דיוקם, החמאס לא שלח לתושבי הקיבוצים הודעה שהוא עומד לתקוף, חמאס פתח במלחמה עוצמתית ויש את הדין הבינלאומי, אי אפשר להגיד שישראל רוצחת. כשאנחנו מחברים את השתיקה על השלט של פ.ס.ז’ והשלט של ראקוב “ישראל רוצחים” במשחק הראשון – אופ”א נתנה בעצם את ה’גו’ להציג את אותם טיעונים משפטיים”.

איך אתה רואה את ההתנצלות של יענקל’ה שחר בתקשורת הפולנית?
”אני לא נכנס לזה, זה לא עניין של האוהדים בכלל אלא של מדינת ישראל. אתה מייצג את מדינת ישראל ואתה יכול לטעון ‘לא אנחנו אירגנו’, אבל בוא תציג את הנימוקים האלה לפחות להקלה בעונש. לבוא ולהתקפל, זה בעיניי חבל כי זה פשוט פספוס של זירה שבה אפשר לטעון גם נגד המציאות הנוכחית וגם נגד השלט שהיה במשחק של פ.ס.ז’. סדר ההליכים של אופ”א מאוד מאוד קצר ואין זמן להתעכב, כאן היה מקום לתקוף בצורה משמעותית”.

מצבנו בעולם בכי רע, יש פניות לאופ”א להעיף אותנו ואנחנו לא במצב רגיל.
”א.א.ק אתונה הואשמה באותו סעיף וקיבלה קנס של 10 אלף אירו, גם ברצלונה קיבלה קנס על הדגל הקטלוני. המקסימום שהוועדה יכולה להטיל זה 50 אלף אירו. אני לא חושב שזה מה שיביא לגירוש מכבי חיפה מהזירה האירופאית, אפשר להציג את הדברים במילים מאוד מנומסות ולעמוד על שלך לא יביא להדחה שלך מאירופה”.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)
