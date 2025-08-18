אלון נתן: לאזטיץ' לא התנהל נכון עם ערן זהבי

מכבי תל אביב ניצחה אתמול 1:2 את הפועל ירושלים במסגרת המשחק על המקום החמישי בגביע הטוטו, כאשר הניצחון היה בצילו של דברים כנים של מאמן הצהובים ז’רקו לאזטיץ’ לגבי הקריאות של הקהל נגדו וכמובן על רקע עזיבתם הצפויה של שניים מכוכבי האלופה, ווסלי פטאצ’י ודור תורג’מן. שחקן העבר של מכבי ת”א אלון נתן והכתב יניב טוכמן, עלו לדבר היום (שני) עם גידי ליפקין ואסי ממן בתוכנית “שיחת היום” של ONE על כל מה שקורה אצל מחזיקת הצלחת.

טוכמן, מה קורה במכבי ת”א עם לאזטיץ’ והקהל?

”זה לא דבר כל כך חדש, היה את זה גם בעונה שעברה בשלבים מסוימים. מיץ’ גולדהאר והמועדון ממש לא אוהבים את זה. הקהל לא צריך להיות שבוי וזכותו למחות, ולהגיד מה הוא מרגיש – הפעם מנספורד שישב ביציע נע באי נוחות בכסא”

כמה אחוז מהקהל נגד המאמן?

“די ניכר, למרות שהיו גם שריקות בוז נגד אלה שקיללו. זה תמיד מתחיל סביבות הדקה ה-40, אבל אני חושב שאתמול זה קצת הפתיע. אחרי הניצחון בקושי במלטה מול חאמרון, היה ניסיון להתארגן ביום שישי בקריית שלום ולהגיע עם חולצות נגד לאזטיץ’. הגיעו ארבעה, או עשרים או שלושים, לא משנה – הכמות לא הייתה גדולה”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

“אנחנו לא מזלזלים אף פעם בקהל ויש לו משקל, אך אני חושב שבמקרה הזה זה מוגזם. הבוס הגדול בקנדה ממש לא אוהב את זה. היו מועדונים אחרים שבענייני אצילי ומיכה היו יודעים אחרת לטפל, לא אצל גולדהאר. גם עם זהבי גולדהאר הלך בדרך שלו, ערן היה מאוד רוצה להמשיך במכבי ת”א, אבל זו הייתה החלטה של המועדון והקהל בסך הכל מקבל את ההחלטות שלו. מדובר במאמן זר שיחסית לויאלי אלינו, הוא לא כל שני וחמישי כותב מאמר בעדנו, אך לויאלי למקום העבודה שלו”.

אלון, איך אתה מתרשם ממכבי ת”א?

”אני חושב שהם לא מספיק טובים. בשנה שעברה מה שהיה עם זהבי, זה היה חותמת שהמאמן חלש. ראינו את זהבי בפלייאוף בא ומביא את האליפות, אנשים לא מדברים על זה. אני חושב שהצורה שלאזטיץ’ התנהל מול זהבי הייתה ממש לא נכונה, וזה יכול להשליך גם לדברים אחרים. היו צריכים להיפרד ממנו, יש יותר סיכוי מבחינתי שהוא לא גומר את העונה מאשר שהוא לוקח אליפות, מה שערן עשה בפלייאוף זו הייתה חותמת על טעות פטאלית של המאמן. היה לו הזדמנות להגיד טעיתי, אך במהלך הזה ואיך שהוא תמרן עד עכשיו, אם אני צריך להמר על מכבי לוקחת אליפות או המאמן מפוטר, אהמר על האופציה השנייה”.

ז'רקו לאזטיץ' וערן זהבי (ראובן שוורץ)

תורג’מן ופטאצ’י בדרך החוצה, זו מכה מקצועית אפשר להגיד, טוכמן.

”על תורג’מן יקבלו 6 מיליון דולר ואלקמאר תשלים עוד 10 מיליון אירו. מכבי ת”א לא רצתה למכור, בטח לא את תורג’מן. את העסקה עם פטאצ’י היה בלתי אפשרי לעצור, הוא לא התנהג כמו מילסון בשעתו ועשה שביתות, אבל אני חושב שמכבי ת”א עשתה נכון. על תורג’מן, רצו שיישאר, אולי זה אומר משהו על היכולות של ניוקלאסקו”.

יש לחץ להחתים רכש?

אלון: “רכש במצב הזה זה הימור גדול. החלום שלי היה לקחת את מילסון. תחשוב על מכבי ת”א עם מילסון, פטאצ’י וגלוך”.

טוב זה חלום אוטופי, היא הייתה יכולה לעמוד בזה כלכלית?

אלון: “למה לא?”.

יניב: “מילסון היה בשלוש רמות מעל כל קבוצה אחרת, לכן כל דבר לגופו. אם שחקן בא אליך ותפור לך כמו כפפה ליד, אולי זה שווה עוד כמה מיליונים להשקיע”.

פליסיו מילסון (הפייסבוק הרשמי של הכוכב האדום)

כמה זה יפגע השחרורים האלה במכבי ת”א?

”נוטים לחשוב שמכבי ת”א זורקת משכורות ונותנת סכומים מטורפים, אבל במקרה למשל של פטאצ’י, רבים חשבו שהוא יושב על חצי מיליון אירו בזמן שהוא ישב בסך הכל על 200 אלף דולר”.

אז למה לשחרר שחקן כזה ולעבוד עכשיו בלמצוא שחקן חדש שיתאים?

”שאלה מצוינת. יכול להיות שמכבי ת”א קצת התאהבה והיא סומכת על עצמה שתדע להביא את המחליפים”.

הרכש החדש בליץ’ הרשים אותך?

”מאוד, אני חושב שהוא עושה כאב ראש טוב ללאזטיץ’. אני לא רואה אותו מוציא את עידו שחר, זה מאוד יפתיע אחרי צמד ובישול. זה יהיה מאבק בין איסוף סיסוקו לבליץ’. בליץ’ אתמול עם חילוצי כדור ודברים שהקהל אוהב”.

אלון: “לא ראיתי את המשחק האמת, אז אין לי הרבה זמן שצפיתי בו. אבל שוב, אתן דגש על מה שאמרתי. ראינו את מילסון, הוא היה פנומן במכבי ת”א ואחרי שעבר קבוצה, נראה היה כמו שחקן אחר לחלוטין. אני חושב שההנהלה צריכה לשים דגש גם על שחקנים שהתאימו לקבוצה ועליהם לשמור, יש לזה משקל עצום”.