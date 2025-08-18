דיווח: איברהימה קונאטה מתקרב לחתימה בריאל

פרנקו מסטנטואונו כבר הגיע, ועדיין יש מקום לעוד. החיפוש אחר בלם וקשר בריאל מדריד נמשך. אין פעילות אקטיבית, אלא המתנה לראות מה השוק יציע בימים הסוערים האחרונים של החלון באירופה. לא כך במועדון ממדריד, שם שיעורי הבית כבר הושלמו, לפחות בכל הנוגע לרכש חדש. אבל העיניים פקוחות לכל תזוזה שעשויה להוביל לעסקאות עתידיות. ואחד השמות על השולחן מתחיל לצבור סיכוי אמיתי: איברהימה קונאטה.

ליברפול השלימה ביום שישי את החתמתו של אחד היעדים שלה כדי לחזק את מרכז ההגנה, ובמקביל להתכונן לעתיד ללא הצרפתי. האיטלקי ג’ובאני לאוני (בן 18) הפך לשחקן חדש של הרדס. אלופת הפרמייר ליג שילמה 31 מיליון אירו לפארמה על הבלם הרומאי המבטיח. ובמקביל יש להם על הכוונת גם את מארק גהי מקריסטל פאלאס, עליו ארנה סלוט העדיף שלא לדבר לפני תחילת ההגנה על התואר.

שני שחקנים להווה ולעתיד. כדי להיערך ליום שאחרי וירג’יל ואן דייק, שלמרות שחידש לאחרונה את חוזהו עד 2027, הוא כבר בן 34, וגם ליום שאחרי קונאטה. חוזהו של הבלם הצרפתי בן ה-26 מסתיים ביוני 2026, וב’אס’ מדווחים שהוא נמצא חזק על הרדאר של ריאל מדריד.

איברהימה קונאטה (IMAGO)

המועדון הותיר מקום פנוי בסגל הראשון כשהחתים את מסטנטואונו בקבוצת המילואים. בטווח הקצר, לצ’אבי אלונסו יש חמישה בלמים, אבל קיימים ספקות לגבי אנטוניו רודיגר לאחר אליפות העולם למועדונים, והיכולת של אלאבה אחרי הפציעה עדיין לא ידועה. צריך גם להביט קדימה: שניהם מסיימים חוזה בסוף העונה.

באנפילד, בינתיים, קיים חשש משחזור המקרה של טרנט אלכסנדר ארנולד, וגם לא שוללים אפשרות שריאל מדריד תגיש הצעה עוד בחלון הנוכחי. הבלאנקוס לא ישתגעו על שחקן שיהפוך לשחקן חופשי בעוד שנה, אך סכום העברה של 20–25 מיליון אירו עשוי להיות בר ביצוע, וגם בר קיימא לחשבונות המועדון, שבקיץ הזה פתח לראשונה חלון העברות והשקיע 178 מיליון אירו ברכש.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

אותם 20–25 מיליון אירו הם סכום סביר כדי להגן מפני הסיכון שיחדש חוזה עם ליברפול, כפי שקרה עם אלפונסו דייויס ובאיירן מינכן. ובמקביל, אסור לשכוח שחתימה של שחקן חופשי אומנם לא דורשת דמי העברה, אך כרוכה בבונוס חתימה נדיב. בצד האנגלי, לא רואים את ליברפול משחררת אותו בפחות מ-50 מיליון אירו, אבל הצל של מה שקרה עם טרנט עדיין רודף.

המהלכים של ריאל מדריד וליברפול מותירים את הדלת פתוחה בפני קונאטה. נותרו עוד 17 ימים לסיום חלון ההעברות לחיזוק הסגלים. אלו גם מחזורי הפתיחה של התחרות. משחקים שיכולים לחשוף צרכים ודחיפויות, לאלץ הקדמת מהלכים. בקיצור, להאיץ אירועים.