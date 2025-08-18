מייק וודס מ"ישראל פרמייר טק" הודיע על פרישה

מייק וודס, מהרוכבים הבולטים והייחודיים שידעה קבוצת "ישראל פרמייר טק", הודיע היום (ראשון) על סיום הקריירה, ובכך ייחתם אחד הסיפורים יוצאי הדופן בענף האופניים העולמי. המטפס הקנדי בן ה-39, שהביא לקבוצה הישראלית את אחד מניצחונותיה הגדולים בכל הזמנים בטור דה פראנס, פרסם מכתב פרישה כן ומרגש, שבו חשף את המחירים הכבדים שנדרש לשלם לאורך הקריירה - פיזיים, נפשיים ומשפחתיים - עד שהגיע למסקנה: "זה טירוף".

וודס לא חסך במילים כשדיבר על הסכנות הכרוכות בענף. "עד כמה שהייתי בר מזל להתפרנס מהספורט המשוגע הזה, יש לו גם צד אחר: הוא מסוכן להדהים", כתב. "המרוצים מתנהלים במהירות של 70 קמ"ש, ללא כל הגנה, ומסתיימים לא פעם בהתרסקויות שוברות עצמות וגם מעבר לזה. זה פשוט טירוף". לדבריו, ההקרבה הבריאותית הייתה עצומה, אך לא פחות מכך - גם הפגיעה בחיי המשפחה: "מאז שנהייתי אבא, לפני חמש שנים, אני לא מנשק את הבן שלי כשאני אוסף אותו מהגן מחשש להדבקות לפני מרוץ. אני אפילו לא ישן איתם בבית, אלא לבד, כדי למקסם את שעות השינה שלי. כל דבר בחיי נלמד ונמדד כדי להביא אותי לשיא".

ההחלטה על הפרישה התקבלה סופית בעקבות התרסקות קשה בתחילת העונה, שהשביתה את וודס לתקופה ממושכת וגרמה לו להקדים את סיום הקריירה, למרות שקבוצתו הציעה לו להמשיך לעונה נוספת. וודס הסביר כי למרות אהבתו הגדולה לענף, "יש גבול למה שאני מוכן להקריב".

מייק וודס בטור דה פראנס (ספרינט סייקלינג)

הקריירה של וודס הייתה הכל חוץ מטריוויאלית. הוא החל את דרכו כרץ עם שאיפות אולימפיות, אך פציעה קשה קטעה את החלום. הוא פרש מהספורט והחל לעבוד כפקיד בנק, עד שהתגלה על ידי פאולו סאלדאנייה, מומחה באימון רוכבים וחברו של סילבן אדמס. סאלדאנייה זיהה את הפוטנציאל החריג של וודס, שיכנע את אדמס לממן לו את שכרו, והשאר היסטוריה. וודס הפך לאחד המטפסים הבכירים בעולם, ועד 2021 - אז חתם בקבוצתו של אדמס - כבר היה שם מוכר בפלוטון העולמי. השיא הגיע ב-2023, כשניצח את השלב התשיעי בטור דה פראנס, רגע השיא של הקבוצה עד כה במרוץ היוקרתי.

בהודעת הפרישה שלו, הודה וודס לאדמס וקרא לו: "התומך הגדול ביותר שלי, זה ששינה את הקריירה שלי". אדמס השיב לו בדברים חמים: "הודעת הפרישה של מייק היא רגע מר מתוק עבורי. הייתי זה שמימן אותו ואיפשר לו לעזוב את הבנק בדרך להפוך לאחד המטפסים הטובים בעולם. לסגור מעגל ולהחתים אותו בקבוצה שלנו ולראות אותו מנצח בטור דה פראנס - זה רגע בלתי נשכח. עזיבתו תשאיר חלל גדול, אבל מייק יישאר חלק מאיתנו בצוות המקצועי וימשיך להיות מנהיג בקבוצה".

וודס צפוי להתחרות במספר מרוצים נוספים עד לסיום העונה, ואז יתלה את הקסדה, אך ימשיך להוביל, הפעם מאחורי הקלעים.