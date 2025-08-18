רוני חשף למה קמפבל לא דיבר איתו חצי שנה

אגדת מנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, חשף סיפור מפתיע מהעבר, הקשור לאחת היריבויות הגדולות בתולדות הפרמייר ליג בין מנצ’סטר יונייטד לארסנל. חלוץ העבר סיפר בפודקאסט החדש שלו ב-’BBC’ כי חברו לנבחרת אנגליה באותם ימים, סול קמפבל, לא דיבר איתו למשך חצי שנה - בעקבות הפנדל השנוי במחלוקת שנפסק נגד בלם העבר במשחק בין שתי הקבוצות בעונת 2004/05.

המשחק ההוא, שהסתיים בניצחון 0:2 של יונייטד באולד טראפורד, קטע את רצף 49 המשחקים ללא הפסד של ארסנל בליגה – הישג שהגיע אחרי עונת ה"בלתי מנוצחים" ההיסטורית של ארסן ונגר. את השער הראשון במשחק כבש רוד ואן ניסטלרוי מהנקודה הלבנה, לאחר שרוני הוכשל ברחבה, לטענת השופט, על ידי קמפבל. רוני שרק הצטרף לאותה עת ליונייטד מאברטון, חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-93 ביום הולדתו ה-19.

"הוא לא דיבר איתי מעל חצי שנה", סיפר רוני, "בהתכנסויות של נבחרת אנגליה הייתי מנסה לפתח איתו שיחה, אמרתי לו: ‘נו באמת, אנחנו משחקים יחד בנבחרת’. אבל הוא לא היה מוכן לדבר איתי כי הרגיש שצללתי. במהלך עצמו הוא לא שלח את הרגל, אבל היה מגע קטן וזה היה מספיק”.

המשחק ההוא ייזכר גם בזכות תקרית ה"פיצה גייט" המפורסמת כאשר ססק פברגאס, ששיחק אז בארסנל והיה בן 17, זרק משולש פיצה לעבר אלכס פרגוסון במנהרת השחקנים לאחר שריקת הסיום. תקרית זו רק העמיקה את היריבות הלוהטת בין הקבוצות.

ססק פברגאס, אלכס פרגוסון ו-וויין רוני (IMAGO)

בין 1997 ל-2005, משחקים בין ארסנל ליונייטד הניבו לא פחות משבעה כרטיסים אדומים, בעידן שבו שתי הקבוצות נאבקו בצמרת על כל תואר אפשרי. בעונת 2003/04 הואשם ואן ניסטלרוי כי גרם להרחקתו של פטריק ויירה במשחק שנודע כ"קרב באולד טראפורד". אותו משחק כלל גם החמצת פנדל דרמטית על ידי ההולנדי, והוביל להתפרצות מצד שחקני ארסנל - במיוחד מרטין קיאון.

בעונה שאחריה, נרשמה תקרית בלתי נשכחת בין הקפטנים רוי קין ופטריק ויירה במנהרה באצטדיון הייבורי, כאשר השופט גרהאם פול נאלץ להפריד בין השניים עוד לפני העלייה למגרש.

רוני התייחס גם לעימותים האלו, ואמר: "כששיחקתי ביונייטד, זו הייתה היריבות הגדולה ביותר. אהבתי לשחק נגדם, אבל זה נרגע בשנים האחרונות. המשחק הראשון שלי נגד ארסנל באולד טראפורד היה בדיוק זה עם רוי ו-ויירה במנהרה – אפשר היה לחתוך את המתח בסכין. גם השופטים הרגישו את זה".

לסיום, רוני נזכר שוב באירוע המפורסם עם ססק ופרגוסון: "פברגאס זרק עליו פיצה במנהרה. היו מריבות, דחיפות - כל אחד היה מעורב. אלה היו משחקים שאי אפשר היה להוריד מהם את העיניים".