יום שני, 18.08.2025 שעה 13:17
קבוצת האוהדים מפתח תקווה אושרה בהתאחדות

המועדון החדש ייקרא “גיסין” 1912 פ"ת, כאשר בימים הקרובים תדע הקבוצה לאיזה מחוז תשובץ. מחר יתקיים אימון הפתיחה בנוכחות המנהל המקצועי עידן טל

מ.כ גיסין 1912 פתח תקווה (באדיבות המועדון)
מ.כ גיסין 1912 פתח תקווה (באדיבות המועדון)

למעלה מ-170 אוהדים הצטרפו כחברים בעמותה שתנהל את מועדון האוהדים החדש שהוקם, כהיפוך מוחלט למה שמביאה מכבי פתח תקווה, שירדה בעונת 2024/25 מליגת העל לליגה הלאומית. אתמול (ראשון) במועדון האוהדים הודיעו כי בהתאחדות לכדורגל אישרו אותם סופית ושמם יהיה מועדון כדורגל "גיסין" 1912 פתח תקווה.

הקבוצה לא שובצה במשחקי סבבי ב’-ד’ בהגרלת גביע המדינה בכדורגל לקבוצות ליגה ג’, אבל זה לא מונע מהמועדון בהכנות לקראת עונת 2025/26 הקרובה. מחר (שלישי) בשעה 21:00 יתקיים אימון הפתיחה במגרש הסינתטי הצפוני בפתח תקווה, הצמוד לאצטדיון הכדורגל, שם אפשר יהיה למצוא את עידן טל, המנהל המקצועי, שרון צופין, המאמן, ושחקנים כדוגמת עידן שמש ודני פרדה.

ב-19/09 תחל העונה הסדירה בליגה ג’, כאשר מרבית קבוצות ליגה ישחקו תחילה את סבבי ב’-ד’ במסגרת גביע המדינה בכדורגל, משחקים שיהוו בעבורם הכנה לקראת מה שעתיד לבוא בעונת 2025/26 הקרובה. מועדון הכדורגל הפתח תקוואי, כאמור, לא שובץ לאותם משחקים וימשיך בהכנותיו במשחקי אימון עד לפתיחת העונה באופן רשמי. 

שרון צופין (באדיבות מ.כ. גיסין 1912 פתח תקווה)שרון צופין (באדיבות מ.כ. גיסין 1912 פתח תקווה)
/* LAST / NEXT ROUNDs */