קבוצת האוהדים מפתח תקווה אושרה בהתאחדות

למעלה מ-170 אוהדים הצטרפו כחברים בעמותה שתנהל את מועדון האוהדים החדש שהוקם, כהיפוך מוחלט למה שמביאה מכבי פתח תקווה, שירדה בעונת 2024/25 מליגת העל לליגה הלאומית. אתמול (ראשון) במועדון האוהדים הודיעו כי בהתאחדות לכדורגל אישרו אותם סופית ושמם יהיה מועדון כדורגל "גיסין" 1912 פתח תקווה.

הקבוצה לא שובצה במשחקי סבבי ב’-ד’ בהגרלת גביע המדינה בכדורגל לקבוצות ליגה ג’, אבל זה לא מונע מהמועדון בהכנות לקראת עונת 2025/26 הקרובה. מחר (שלישי) בשעה 21:00 יתקיים אימון הפתיחה במגרש הסינתטי הצפוני בפתח תקווה, הצמוד לאצטדיון הכדורגל, שם אפשר יהיה למצוא את עידן טל, המנהל המקצועי, שרון צופין, המאמן, ושחקנים כדוגמת עידן שמש ודני פרדה.

ב-19/09 תחל העונה הסדירה בליגה ג’, כאשר מרבית קבוצות ליגה ישחקו תחילה את סבבי ב’-ד’ במסגרת גביע המדינה בכדורגל, משחקים שיהוו בעבורם הכנה לקראת מה שעתיד לבוא בעונת 2025/26 הקרובה. מועדון הכדורגל הפתח תקוואי, כאמור, לא שובץ לאותם משחקים וימשיך בהכנותיו במשחקי אימון עד לפתיחת העונה באופן רשמי.