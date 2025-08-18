יום שני, 18.08.2025 שעה 13:16
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

מי יכול לנצח את חמזט? ועסקת הענק ב-UFC

האזינו לפודקאסט "נוקאאוט!": מסכמים את 319 UFC עם השאלה המתבקשת - מי יגבור על האלוף במשקל בינוני? וגם: ההסכם ע"ס 7.7 מיליארד דולר והשלכותיו

|
פודקאסט נוקאאוט (גרפיקה: אופק שדה)
פודקאסט נוקאאוט (גרפיקה: אופק שדה)

בפודקאסט החדש “נוקאאוט!”, יניב קמינסקי שדר, פרשן וכתב ONE יחד עם אולגה רובין, לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל – מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה וספורט הזירה.

אחרי שליטה דומיננטית בכל חמשת הסיבובים, האלוף החדש במשקל בינוני חמזט צ'ימייב נותר בלתי מנוצח וקשה לראות מי יכול לנצח אותו בעתיד הקרוב. על הבכורה של אהרון פיקו, שהסתיימה באחד מהנוקאאוטים המפחידים של השנה עם ביצוע מרהיב של לירון מרפי, שנותר בלתי מנוצח בארגון וככל הנראה הבטיח לעצמו קרב על החגורה מול האלוף המכהן אלכסנדר וולקנובסקי.

המרפק בסיבוב של מרפי הגיע באופן מדהים דקות בלבד אחרי הנוקאאוט הדומה מאוד של קרלוס פראטס הברזילאי, ובכך אחרי שטרם האירוע היו רק שמונה נוקאאוטים כאלה בהיסטוריה של הארגון, קיבלנו שניים בערב אחד. הברזילאי חזר למסלול הניצחונות אחרי ההפסד לאיאן גרי ונראה שהוא חזר בין רגע להיות אחד מהלוחמים האהובים ביותר על הקהל.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)

בנוסף לסיכום כל האירוע, דיברנו על עסקת הענק חסרת התקדים ב-UFC עם פרמאונט ע”ס 7.7 מיליארד דולר לשבע השנים הקרובות, תמורת זכויות השידור של האירועים בארצות הברית בלבד. וגם: על ההשלכות לקהל הבינלאומי, בעיקר מה זה אומר עבור הלוחמים והאם זה יביא לשינוי ועלייה משמעותית בשכר ובבונוסים?

עוד בפרק – קרב האליפות ההיסטורי של עילאי ברזילאי בשישי הקרוב, סיכום המדליות של המשלחת הישראלית במשחקי העולם, חגגנו יום הולדת למנחה שלנו אולגה רובין, ענינו על שאלות מהבית ודיברנו על סקר השבוע שעבר, ניתחנו את הנוקאאוטים הגדולים מאירוע וואן פריידיי פייטס 120 ביום שישי האחרון, מייק פרי חוזר למקום הטבעי שלו ועוד! צפייה והאזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם? נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */