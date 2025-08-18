מי יכול לנצח את חמזט? ועסקת הענק ב-UFC

בפודקאסט החדש “נוקאאוט!”, יניב קמינסקי שדר, פרשן וכתב ONE יחד עם אולגה רובין, לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל – מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה וספורט הזירה.

אחרי שליטה דומיננטית בכל חמשת הסיבובים, האלוף החדש במשקל בינוני חמזט צ'ימייב נותר בלתי מנוצח וקשה לראות מי יכול לנצח אותו בעתיד הקרוב. על הבכורה של אהרון פיקו, שהסתיימה באחד מהנוקאאוטים המפחידים של השנה עם ביצוע מרהיב של לירון מרפי, שנותר בלתי מנוצח בארגון וככל הנראה הבטיח לעצמו קרב על החגורה מול האלוף המכהן אלכסנדר וולקנובסקי.

המרפק בסיבוב של מרפי הגיע באופן מדהים דקות בלבד אחרי הנוקאאוט הדומה מאוד של קרלוס פראטס הברזילאי, ובכך אחרי שטרם האירוע היו רק שמונה נוקאאוטים כאלה בהיסטוריה של הארגון, קיבלנו שניים בערב אחד. הברזילאי חזר למסלול הניצחונות אחרי ההפסד לאיאן גרי ונראה שהוא חזר בין רגע להיות אחד מהלוחמים האהובים ביותר על הקהל.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)

בנוסף לסיכום כל האירוע, דיברנו על עסקת הענק חסרת התקדים ב-UFC עם פרמאונט ע”ס 7.7 מיליארד דולר לשבע השנים הקרובות, תמורת זכויות השידור של האירועים בארצות הברית בלבד. וגם: על ההשלכות לקהל הבינלאומי, בעיקר מה זה אומר עבור הלוחמים והאם זה יביא לשינוי ועלייה משמעותית בשכר ובבונוסים?

עוד בפרק – קרב האליפות ההיסטורי של עילאי ברזילאי בשישי הקרוב, סיכום המדליות של המשלחת הישראלית במשחקי העולם, חגגנו יום הולדת למנחה שלנו אולגה רובין, ענינו על שאלות מהבית ודיברנו על סקר השבוע שעבר, ניתחנו את הנוקאאוטים הגדולים מאירוע וואן פריידיי פייטס 120 ביום שישי האחרון, מייק פרי חוזר למקום הטבעי שלו ועוד! צפייה והאזנה נעימה.